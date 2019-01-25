«Технониколь» к лету запустит завод в «Алабуге» и еще три в Хабаровске и Рязани

В стройку четырех заводов и модернизацию 53 производств корпорация вложит 4 млрд рублей, причем татарстанская площадка уже обеспечена заказами на этот год

Гендиректор корпорации «Технониколь» Владимир Марков рассказал о планах инвестировать более 4 млрд рублей в российское производство в этом году. Как пояснили в компании «Реальному времени», половина суммы пойдет на строительство новых площадок. В Татарстане же к лету будет наконец введен в эксплуатацию завод по производству монтажных пен, который начали строить полтора года назад.

Большие планы на экспорт

В 2019 году «Технониколь» планирует запуск нескольких новых предприятий, пояснили в пресс-службе компании. Один из них — завод монтажных пен в Елабуге (на территории ОЭЗ «Алабуга»), еще два — по производству водосточных систем и вторичной переработке полистирола — введут в эксплуатацию в Хабаровске. Марков обозначил журналистам сумму инвестиций в перерабатывающий завод в 500 млн рублей. Последний из запланированных к запуску объектов находится в Рязани и будет производить пленки. Совокупный объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, которые каждое предприятие получит примерно в равных частях.

Остальную часть — более 2 млрд рублей — распределят на модернизацию существующих 53 производственных площадок, говорит директор по связям с общественностью «Технониколь» Екатерина Ракитская.

Татарстанский завод строит совладелец «Технониколь» Сергей Колесников. Его проектная мощность составит 14 000 т в год, и пул заказов на 2019 год уже сформирован, отметили в компании. В конце 2017 года, когда стартовало строительство, Марков обозначил предполагаемый срок его завершения на осень 2018-го. «Как и было запланировано, строительство завода и пусконаладочные работы оборудования были завершены в четвертом квартале 2018 года», — поясняет операционный директор профильного направления компании Екатерина Горячева. По ее словам, в настоящий момент завершаются дополнительные работы по увеличению мощности завода, которые решили провести из-за возросшего спроса на монтажные пены. Новый срок запуска запланировали на лето 2019 года.

Марков обозначил журналистам сумму инвестиций в перерабатывающий завод в 500 млн рублей. Фото tn.ru



«Сейчас соотношение импорта и внутреннего производства 50 на 50»



По словам Горячевой, обозначенный Марковым в 2017 году бюджет на строительство в 600 млн рублей превышен не будет.

Завод будет производить 10,3 млн баллонов монтажных полиуретановых пен, 2,631 млн баллонов клей-пен и очистителя для монтажной пены в объеме 0,413 млн баллонов в год, уточняет пресс-секретарь республиканского Минстроя Гульназ Минниханова. По данным министерства, на данный момент доля импортных производителей составляет около 60%. Завод в «Алабуге» будет выпускать продукцию для внутреннего рынка и на экспорт — в страны СНГ, Прибалтики и Восточной Европы. Сейчас выручка вне зоны России, Казахстана, Белоруссии, передают СМИ слова Маркова, составляет порядка 300 млн евро в год — и через 5 лет эти показатели планируется вывести на 1 млрд евро.

«Когда мы выходили на этот рынок, соотношение импорта и внутреннего производства было примерно 80 импортных на 20 российских локализованных производств в 2014 году. Сейчас можно говорить о том, что соотношение импорта и внутреннего производства составляет 50 на 50», — уточнила Ракитская. Конкретную долю, которую занимает «Технониколь», она не назвала, но отметила, что снижению доли импорта помогают и новые, и открывающиеся локализованные производства: «В том числе наша компания, не мы одни, позволяют добиться импортозамещения, о чем говорит наше правительство». С 2015 года, когда из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране рынок монтажных пен сильно просел, и до сих пор продолжается стагнация, отметили в пресс-службе. С 2019 — 2020 года в компании ожидают возобновление спроса.

«Пену берем, смотря для чего: для окон — Macroflex, а для выполнения монолитных работ — отечественную, она по цене более конкурентная. Но если новый завод будет выпускать качественную продукцию и по низкой цене, ниша всегда может найтись», — заключил Беляков. Фото Гуландам Фатхуллиной

«Российская монтажная пена дешевле, но не всегда отвечает необходимому стандарту качества»



Рынок монтажных пен очень высококонкурентный — сейчас на нем присутствуют более 140 производителей, основными среди них являются зарубежные бренды Makroflex, Soudal, Tytan, Penosil. Среди российских компаний — «Технониколь», KUDO, Profflex, Realist. Эти бренды занимают 80% рынка России.

Представители строительной сферы не считают, что высокая конкуренция на рынке помешает продукту найти своего потребителя, но только если он будет качественным. «Если российское производство будет отвечать всем СНиПам и если еще будет дешевле, конечно, мы его будем брать — если цена будет ниже, все кругом будут брать наше. Сейчас многие наши продукты не уступают по качеству иностранным. Если все будет правильно организовано, у них есть шансы работать на этом рынке и окупить инвестиции», — заявил гендиректор «Грэйт Строй» Владимир Никишов. Директор СК «Бриз» Андрей Беляков соглашается, что российская монтажная пена дешевле, но не всегда отвечает необходимому стандарту качества. «Пену берем, смотря для чего: для окон — Macroflex, а для выполнения монолитных работ — отечественную, она по цене более конкурентная. Но если новый завод будет выпускать качественную продукцию и по низкой цене, ниша всегда может найтись», — заключил Беляков.