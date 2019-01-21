Сергей Иванов: «Теперь даже таксисты в Лондоне знают, где находится Казань»

Татарстан заработал на туристах рекордные 28,3 млрд рублей, но так и не смог найти инвестора для проекта «Пять ветров» на Каме

Сегодня на итоговой коллегии Госкомитета по туризму говорили, как отрасль заработала за год небывалые 28,3 млрд рублей и установила рекорд по приему гостей — 3,4 млн туристов. Вместе с тем на фоне популярности многих туристических маршрутов республики упали объемы посещаемости в Великом Болгаре. Сергей Иванов также констатировал, что пока не удалось найти инвестора для проекта «Пять ветров» в Камско-Устьинском районе. Об успехах и проблемах туризма в Татарстане — в материале «Реального времени».

С новыми музеями и туристическими маршрутами

Итоговая коллегия по туризму сегодня проходила с участием федерального гостя – в президиуме вместе с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой, председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным и председателем Госкомитета по туризму РТ Сергеем Ивановым сидел заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

Прошедший год для Татарстана стал одним из самых важных в сфере туризма в инфраструктурном плане. В первую очередь, конечно, повлияла подготовка к ЧМ по футболу, но помимо него Казань приняла еще Red Bull Air Race и ралли «Шелковый путь». Как следствие, затраты на сферу туризма в республике выросли со 160,8 млн рублей в 2017 году до 173,5 млн рублей в 2018. Спасибо за это Сергей Иванов от лица туротрасли сказал президенту Татарстана, правительству и Госсовету.

Масштабными председатель Госкомитета назвал два реализованных проекта – по благоустройству объекта сельского туризма в селе Ямашурма Высокогорского района и созданию маршрута «Этнические традиции народов Лаишевского края». Кроме того, современную туристскую навигацию создали в Елабуге, актуализировали навигацию в Казани.

Прошлый год выдался богатым и на новые туристические объекты в Татарстане. В республике открылись гостиничный комплекс «Кул Гали» в Великом Болгаре, музей археологического дерева в Свияжске, музей на улице в Болгаре с интерактивными экспозициями, музей истории рыболовства в Тетюшах, офис туристко-информационного центра на Баумана, музей чайной культуры в Старо-татарской слободе, музей оружия «Дух воина» в Казанском Кремле, гостиничный комплекс «Камский трофей», рыболовный клуб «Тиньки», резиденция «Дом Волги» и другие.

С новыми авиарейсами, но без «Пяти ветров»

Почти все туристические центры Татарстана в 2018 году приросли в посетителях. Исключением стал только Великий Болгар, где в 2017 году было 541 тысяча туристов, а в прошлом – 521 тысяча. Для сравнения – Казанский Кремль прирос на 150 тысяч гостей (до 2,93 млн), остров-град Свияжск – на 20 тысяч (до 511 тысяч), Елабуга – почти на 40 тысяч (до 506 тысяч), Тетюши – на 10 тысяч человек (до 55 тысяч человек).

Отметился 2018 год и новыми авианаправлениями. Из Казани стали летать самолеты в Тегеран, Тбилиси, Минск, Барнаул, Ярославль. Вместе с РЖД и департаментом туризма Самарской области Госкомитет по туризму РТ в конце 2018 года также запустил проект для школьников «Вагон знаний», который курсирует между Казанью и Самарой. Первый поезд привез в столицу республики 270 ребят.

— В первой половине 2019 года планируется прибытие не менее 6 аналогичных поездов, — отметил Сергей Иванов.

Вместе с тем, при общей положительной картине в сфере туризма в Татарстане так и не удалось достичь поставленных инвестиционных задач.

— В 2018 году мы не достигли запланированных результатов по инвестиционному проекту «Пять ветров». Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но к реализации конкретных предложений в рамках этого проекта мы пока не приступили. В новом году нам необходимо проанализировать нашу работу в этом направлении и перестроить подходы в решении этой задачи, — поставил цель председатель Госкомитета по туризму и отметил, что здесь не обойтись без помощи АИР РТ.

«Теперь даже таксисты в Лондоне знают, где находится Казань»

Подводя итоги года, Сергей Иванов не стал умолять важность мундиаля и даже сделал оговорку, назвав событие Чемпионатом мира по туризму.

— Чемпионат дал огромный экономический эффект для сферы туризма и гостеприимства, увеличив доходы субъектов предпринимательской деятельности. Бесценен маркетинговый эффект для Республики Татарстан, как туристской дестинации. Теперь даже таксисты в Лондоне знают, где находится Казань, — объявил спикер.

Потраченные силы и средства и помощь ЧМ по футболу принесли свои результаты – 2018 год Татарстан закончил с 3,4 млн туристами и ростом иностранных гостей на 24,3% — всего республику посетило почти 346 тысяч иностранцев. С учетом смежных отраслей по предварительным оценкам объем оказанных услуг в сфере туризма вырос на 37% до 28,3 млрд рублей.

Но отельный бизнес в год ЧМ в Казани больших результатов не достиг. После доклада Сергея Иванова показатели по рынку озвучила генеральный директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова. В исследовании организации участвовали 73% номерного фонда, а если быть точнее, гостиницы от двух до пяти звезд. Они были в среднем загружены на 60% — как и в 2012 и 2013 годах.

— Процент загрузки средств размещения на протяжении всего Чемпионата мира в Казани не опускался ниже 82%, в дни проведения матчей – не ниже 90%. Показатель загрузки отелей в среднем по году впервые равны среднему проценту загрузки в год проведения всемирной летней Универсиады. Однако, по сравнению с 2017 годом в ноябре-декабре мы наблюдаем спад, — констатировала Дильбар Садыкова.

За год номера в отелях не сильно, но подорожали. В среднем размещение без завтраков обходилось туристам в 3 696 рублей – это на 607 рублей больше позапрошлого года. Максимальное повышение цен произошло на время урожайного мундиаля. Руководитель Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина недавно поясняла «Реальному времени», что гостиничный сектор просто вынужден сдерживать ценники, несмотря на все растущие затраты на бизнес.

Осложняет работу отельеров не только невысокие покупательские способности населения, но и все растущее число квартир посуточно. Судя по всему, для Сергея Иванова эта проблема уже давно стала наболевшей. Он просил обратить внимание налоговиков на рынок апартаментов еще на прошлогодней итоговой коллегии. Пожаловался на квартиры председатель Госкомитета РТ и в этот раз.

— Сдача квартир посуточно оказывает все больше влияния на рынок средств размещения не только нашей республики, но и всей страны. Крупные туристические центры по всему миру – Амстердам, Берлин, Париж Барселона и другие города уже давно столкнулись с этой проблемой. Во многих из этих городов принято решение о серьезном регулировании сдачи квартир на краткосрочный период. Для нас это новый вопрос и нам необходимо найти на него ответ, — в очередной раз обозначил проблему Иванов.

Завершил же свой доклад председатель Госкомитета неожиданно на татарском языке. Старательно проговаривая каждое слово, он рассказал о важности человеческого капитала в сфере туризма и необходимости поднятия престижа отрасли, чтобы люди хотели в ней работать. Присутствующие татарскую речь Сергея Иванова оценили по достоинству, сопроводив ее аплодисментами.

«Сладкие годы кончились»

Заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков после всех выступлений радовался созданию в Татарстане системного подхода к развитию туризма, хвалил за хорошие показатели и настаивал на том, что полученный в ходе проведения ЧМ опыт нельзя терять. А вот председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в шутку пожурил Сергея Иванова за то, что он «почти все себе приписал», хотя на развитие туризма активно работал и президент республики Рустам Минниханов, который «из одного конца в другой конец летает и пропагандирует Татарстан».

Дальше, порассуждав на тему того, что туризм – межведомственная отрасль и на нее благо работают вместе разные структуры, он сравнил ее с нефтяной отраслью и перешел к наставлениям. По его словам, в отрасли высокая конкуренция, а вместе с тем и высокая ответственность. И это с учетом сложной экономической ситуации не только в России, но и за рубежом.

— Талия Ильгизовна знает, я у них на коллегии был, представитель Организации объединенных наций выступал. Такие сладкие годы кончились, — обратился Мухаметшин к сидящей в первом ряду главе АИР, которая охотно закивала головой, подтверждая слова председателя Госсовета. – Потребительские возможности и доходы населения, к сожалению, не растут так, как бы нам хотелось – чтобы мы его в пятизвездочную гостиницу заселили и он дня бы три там со своей семьей прожил и нам бы оставил денюжки, — посетовал спикер.

В завершении он все-таки обнадежил туротрасль словами «Дружно работайте и все будет нормально!».