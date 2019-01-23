Дело на миллиард: чего добивается ГЖФ от Равиля Зиганшина?

Госжилфонд при президенте РТ и ПСО «Казань» засекретили процесс о долгах по «Салават купере»

Фото: Роман Хасаев

Отложили на месяц сегодня в Арбитражном суде РТ рассмотрение миллиардного иска Госжилфонда при президенте РТ к ПСО «Казань». Иск был подан в сентябре, однако за 4 месяца суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу, а обе стороны процесса отказываются от комментариев по делу, касающемуся обязательств ПСО «Казань» по ЖК «Салават купере». Об истинных целях судебной тяжбы, причинах, по которым ее «засекретили», и прогнозах относительно исхода дела читайте в материале «Реального времени».

Засекреченная цель



Нежелание не только говорить о причинах возникновения долга в 1,05 млрд рублей, который, как показал недавний опыт, теоретически может поставить империю Равиля Зиганшина на грань банкротства, но и вообще как-либо «светиться», представители обеих компаний выразили еще до начала заседания — в фойе Арбитражного суда РТ. Там, ссылаясь на некие запреты, противоречащие правилам, опубликованным на официальном сайте суда, представитель истца Станислав Захаров и представитель ответчика Халил Гилязов потребовали, чтобы корреспондент «Реального времени» прекратил осуществлять профессиональную деятельность. А потом, уже на судебном заседании, дружно заявили ходатайства о проведении его в закрытом режиме. Суд удовлетворил его, однако через несколько минут, опять же по ходатайству сторон, отложил и само заседание.

Из материалов дела видно, что речь идет о займе в 940,4 млн рублей, а также 83,7 млн рублей процентов по нему и 30 млн неустойки. Обычной практикой ГЖФ является оформление в виде займов финансирования строительства объектов. При этом возврат долга предполагается «натурой» — сданными домами. Ранее представители ГЖФ неоднократно подчеркивали, что фонд сам дома не строит, а лишь выступает в роли инвестора, финансируя строительство.

Так выстроена работа и в жилкомплексе «Салават купере», где компании доверили возводить пять домов, но из-за многочисленных срывов стройки три из них передали другим подрядчикам, и их стоимость соразмерна сумме иска. Сейчас в комплексе остается несданным дом 11-5, который начинала строить ПСО «Казань», а заканчивает «Народный дом». Причем строители жалуются на многочисленные строительные недочеты предшественников.

Ранее представители ГЖФ неоднократно подчеркивали, что фонд сам дома не строит, а лишь выступает в роли инвестора, финансируя строительство. Фото skyscrapercity.com (Герцог Игторн)

На официальный запрос «Реального времени» о происхождении миллиардного долга, который Госжилфонд взыскивает с ПСО «Казань», в пресс-службе ГЖФ ответили, что эта информация «будет предоставлена по итогам рассмотрения дела по существу». А руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская заявила корреспонденту «Реального времени»: «Мы не комментируем этот процесс».

Когда деньги — не главное

В пользу того, что на самом деле ГЖФ не планирует «отжать» миллиард у ПСО «Казань», косвенно говорит тот факт, что ранее, в марте прошлого года, ГЖФ обращался в Арбитражный суд РТ с заявлением о взыскании с Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани 1,39 млрд рублей пени за нарушение сроков сдачи трех домов в ЖК «Салават купере». Однако уже в июне ГЖФ, ранее демонстрировавший откровенную незаинтересованность в процессе, и вовсе передумал взыскивать пени за более чем годичную просрочку (с 16.10.2015 по 18.01.2017) и отказался от иска. Причины отказа от претензионных исков остались тайной, стороны тогда тоже отказались давать комментарии, однако сроки окончания производства по делу вызывают однозначные ассоциации с последовавшей вскоре сдачей одного из домов.

А в октябре 2018-го ГЖФ вновь так же таинственно подал иск к исполкому — на 42,2 млн рублей — эта судебная тяжба пока не завершилась, однако 16 января стороны попросили у суда тайм-аут на… урегулирование спора мирным путем. Тем временем УКСиР исполкома Казани в декабре прошлого года подало в адрес ПСО «Казань» иск о взыскании 30,9 млн рублей долга и 8,1 млн неустойки, а в январе — иск о взыскании 191,6 млн рублей задолженности по двум договорам подряда, датированным 2014 годом, а ПСО «Казань» — встречный иск о взыскании с УКСиР неосновательного обогащения в общей сложности более чем на 471 млн рублей.

Так что «перетягивание каната» в Арбитражном суде не ради взыскания средств, а для достижения иных целей, похоже, обычная практика.

«Перетягивание каната» в Арбитражном суде не ради взыскания средств, а для достижения иных целей, похоже, обычная практика. Фото Максима Платонова

Отдай и не греши

Однако в недавней арбитражной практике есть пример, когда судебный спор между ГЖФ и ПСО «Казань» мирно урегулировать не удалось. В ноябре 2017 года ГЖФ потребовал от компании Равиля Зиганшина вернуть 200 млн рублей, полученных по пяти договорам целевого денежного займа, заключенным в 2016 году, а также выплатить неустойку на сумму свыше 7,9 млн рублей. Как следует из документов судебного дела, эти деньги в виде займов предоставлялись ГЖФ ПСО «Казань» для строительства пяти жилых домов в «Салават купере» (11-5, 11-1, 11-3, 11-4 и 11-2 — тот самый 11-й квартал, сдачи которого так долго добивались соципотечники).

Ответчик — ПСО «Казань» — строил свою защиту на утверждении, что договоры займа с ГЖФ были притворными и имели целью прикрыть сделки по выдаче авансов на строительство напрямую ответчику, «в соответствии с договорами подряда, заключенными с третьим лицом» [УКСиР исполкома Казани]. Однако Арбитражный суд РТ в феврале 2018-го иск Госжилфонда удовлетворил. Решение устояло в апелляционной инстанции и вступило в законную силу, а управлением ФССП было возбуждено исполнительное производство.

ПСО «Казань» дважды — в сентябре и октябре 2018 года — обращалось в Арбитражный суд РТ с заявлением об отсрочке исполнения судебного решения о взыскании 200 миллионов, мотивируя его невозможностью оплатить сразу такую значительную сумму. Однако суд счел доводы ответчика неубедительными.

ПСО «Казань» дважды — в сентябре и октябре 2018 года — обращалось в Арбитражный суд РТ с заявлением об отсрочке исполнения судебного решения о взыскании 200 миллионов. Однако суд счел доводы ответчика неубедительными. Фото Романа Хасаева

Нелегко далось ПСО «Казань» и мировое соглашение с татарстанским УФНС, пытавшимся обанкротить компанию Зиганшина за 2-миллиардную налоговую задолженность. Как уже писало «Реальное время», за этот долг поручились имуществом ООО «Тигран», получившее скандальную известность в деле о засыпке Волги в Займище и принадлежащее через аффилированные компании зятю Равиля Зиганшина Тимуру Зайнутдинову, принадлежащее ему же ООО «ЦентрТранс», АО «КВАРТ», в котором Зайнутдинов был учредителем, а также принадлежащие Равилю Зиганшину ООО «ГСОК «Казань» (горнолыжный комплекс «Свияжские холмы») и ООО «Дорстрой». Поручителями по долгу выступили также лично сам Равиль Зиганшин, его дочь Динария Хачанян и зять Тимур Зайнутдинов.