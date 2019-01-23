«ПСО «Казань» разбрасывается, берет очень много объектов»

Почему «Роскосмос» расторг контракт с компанией Равиля Зиганшина

С сенсационным заявлением выступил сегодня зампредседателя правительства Юрий Борисов, сообщив, что «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Вице-премьер сослался на «тяжелое финансовое положение» и совместно принятое решение, заметив, что «практически полгода потеряно». Сами стороны пока никак не комментируют этот вопрос. Подробности и мнения экспертов по ситуации — в материале «Реального времени».

Стройку Восточного не заморозят

Несмотря на уголовные дела, долги подрядчиков и отставание по возведению объектов первой очереди космодрома Восточный, стройку не будут замораживать, заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов после совещания о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса». Такое решение принято, чтобы избежать рассинхронизации в создании ракет «Союз-5ФТК» и «Ангары».

По словам премьера, дальнейшее развитие космонавтики связано именно с этой площадкой. Четыре запуска с нее уже провели, хотя не все запланированные работы в рамках первой очереди были выполнены:

— Поэтому сегодня достаточно серьезная ситуация связана с тем, что строители практически обанкротились, очень много материалов находится в судах, контракты разрываются, деньги возвращаются. И все это [занимает] длительный период, — заявил Борисов и напомнил про поручение президента — сдать стартовый комплекс для ракет сверхтяжелого класса не позднее 2023 года.

По словам Юрия Борисова, дальнейшее развитие космонавтики связано именно с космодромом Восточный. Фото Олега Тихонова



Кроме того, предстоит создать дублирующий комплекс для старта тяжелой «Ангары». На достройку понадобится дополнительное финансирование, но отчасти это будут собственные средства «Роскосмоса». Еще часть работ перенесут на второй этап: «Безусловно, часть будет за счет средств, которые сегодня запланированы на втором этапе, но это предусматривает возврат через судебные решения тех средств, которые по расторжении контрактов положено вернуть заказчику», — пояснил вице-премьер. По его словам, объем неосвоенных средств при строительстве первой очереди составил 28 млрд рублей.

ПСО «Казань» уходит с Восточного



Далее Борисов сообщил о расторжении «Роскосмосом» контракта с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома:

— Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Практически полгода потеряно, — посетовал зампред правительства.

Возвести вторую очередь должны были к 2021 году, но из-за отставания сроки сдачи сдвигаются на период не позднее 2023 года. Контракт перезаключат с новым подрядчиком. Напомним, в «Роскосмосе» высказывали опасения относительно иска налоговиков о признании банкротом ПСО «Казань» с суммой требований почти в 2 млрд рублей. Но позднее стороны заключили мировое соглашение. Должник в течение года обязался ежемесячно выплачивать ФНС по 157,6 млн рублей и процент на сумму оставшейся задолженности.





Возвести вторую очередь должны были к 2021 году, но из-за отставания сроки сдачи сдвигаются на период не позднее 2023 года. Фото kremlin.ru

ПСО «Казань» строило на космодроме второй стартовый комплекс для обеспечения пусков ракет типа «Ангара». Площадь участка — 89 гектаров, объем капитальных вложений — 38,7 млрд рублей. В состав комплекса входят пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения.

«ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов»

Еще в декабре в «Роскосмосе» заявляли, что не намерены менять генподрядчика. Почему решение изменили, в корпорации не сообщают:

— Пока эту тему мы никак не комментируем, — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» «Реальному времени».



Аналогичный ответ пришел и из ПСО «Казань»: «Пока без комментариев». Между тем эксперты в строительной отрасли не удивились известию о том, что «Роскосмос» отказался от услуг компании Равиля Зиганшина.



— Я, конечно, судить об этом без полной информации не могу. Но, мне кажется, ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов. Держать все под контролем и соблюдать качество строительства в этой ситуации довольно сложно. Для этого надо иметь такой квалифицированный и очень большой инженерный корпус, чтобы все это контролировать. Вполне возможно, что поэтому такие ситуации с ними и случаются. Они берутся за слишком многое одновременно и не в состоянии все это компетентно, квалифицированно контролировать, — высказал мнение завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Александр Дембич: «Мне кажется, ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов». Фото Максима Платонова