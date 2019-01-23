Внешэкономбанк начал банкротить Евгению Даутову за долги «КЗСК-Силикона»

Даутова безуспешно пыталась отбиться от кредита ВЭба, ссылаясь на то, что подписала договор под влиянием заблуждения

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана сегодня начал рассматривать дело о личном банкротстве экс-предправления «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Более 3,7 млрд рублей с нее требует взыскать Внешэкономбанк, так как в 2014 году она поручилась перед банком по кредиту на строительство завода «КЗСК-Силикон». «КЗСК-Силикон», строительство которого не было завершено, был признан банкротом год назад, на начало распродажи активов затягивается. Подробности в материале «Реального времени».

Посчитали до копейки

Внешэкономбанк предъявил Евгении Даутовой претензии на 3 млрд 704 млн 548 тыс. 205 рублей 48 копеек и еще 60 тысяч судебных издержек по делу, которое рассматривалось в Мещанском суде Москвы. Это деньги, которые ВЭБ в 2014 году успел дать на строительство завода «КЗСК-Силикон», кредит выдавался не только под залог имущества Казанского завода синтетического каучука, но и под поручительство бизнесвумен.

Речь, впрочем, тогда шла о 7,8 млрд, но в одностороннем порядке банк приостановил финансирование проекта. Причиной отказа от дальнейшего финансирования послужил скачок валюты в 2016 году, Даутова просила больше денег, из-за удорожания проекта сроки сдачи завода были перенесены. В итоге все привело к тому, что завод в эксплуатацию введен не был.

Представитель банка на заседание пришел, но от Даутовой никого не было. Сама экс-предправления «Спурт Банка» находится под домашним арестом с 20 июля 2018 года по уголовному делу, возбужденному против нее после банкротства банка. Ее обвиняют в фальсификации финансовых документов, злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате и незаконной выдаче кредитов на общую сумму более 200 млн рублей. Представитель Евгении Даутовой на заседание также не явился.

Поручилась под влиянием заблуждения

Суд принял решение отложить рассмотрение дела и затребовал от должника ряд документов, в том числе сведения об имущественном положении. Представитель кредитора Юлия Шевела, в свою очередь, попросила приложить к делу решение Мещанского суда Москвы от 15 марта 2018 года о взыскании с Даутовой в пользу ВЭба тех самых 3,7 млрд рублей.

В Мещанском суде рассматривалось два дела с участием Даутовой, которые впоследствии были объединены в одно. В одном истцом выступала сама Даутова. Она утверждала, что совершила сделку под влиянием заблуждения, что не была уведомлена Внешэкономбанком о прекращении финансирования проекта и о причинах принятия данного решения, и рассчитывала на завершение строительства завода. Даутова указывала на то, что ее заблуждение относительно кредитора являлось настолько существенным, что если бы она знала о вероятности приостановления финансирования в одностороннем порядке, то не стала бы поручителем.

Банк не согласился с иском Даутовой. Доводы ответчика таковы — недействительную сделку действительно можно оспорить, но срок исковой давности составляет 1 год, который истек к тому моменту, как исковое заявление банкирши поступило в суд. В итоге Мещанский суд отказал в иске Даутовой и вынес решение в пользу ВЭБа.

«КЗСК-Силикон» спасет Минпромторг?

До личного банкротства Даутовой банкротом был признан «КЗСК-Силикон» — «дочка» Казанского завода синтетического каучука. Сам завод спасли от конкурсного производства как стратегически важное предприятие России. Есть мнение, что детище Даутовой, «КЗСК-Силикон», и потянуло на дно «Спурт Банк». За счет средств банка Даутова пыталась решить финансовые проблемы предприятия.

Процедура распродажи активов «КЗСК-Силикона» началась, но затягивается. Спасти предприятие и погасить все долги вызвалось некое ООО СК «Балкыш». Найти деньги, 4 млрд рублей, «Балкыш» обещало до конца 2018 года, но на очередном заседании арбитражного суда, которое прошло в декабре, представители ООО вновь попросили дать им время.

Татарстан заинтересован в сохранении «КЗСК-Силикона». Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что ведомство окажет поддержку татарстанскому заводу. На одной из последних пресс-конференций представитель казанского Кремля Лилия Галимова это подтвердила.

«Я могу сказать, что власти республики также заинтересованы в том, чтобы все возможные механизмы применялись для того, чтобы предприятие существовало и дальше. Пока ждем, в какой форме будет оказываться поддержка со стороны Минпромторга», — отметила Галимова.