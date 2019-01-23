Казанская штаб-квартира Студенникова: сеть «Красное и Белое» провела в республике мегасделку по аренде

В период обысков и слияния бизнеса ретейлер основал в столице Татарстана Поволжский филиал на 3 тысячи «квадратов»

В понедельник алкогольно-продуктовый дискаунтер «Красное и Белое» заявил о слиянии бизнеса с продовольственными сетями «Дикси» и «Бристоль». Пока эксперты обсуждают варианты развития третьего по объему выручки российского ретейлера, компания Студенникова закрыла в Казани крупнейшую сделку на рынке аренды коммерческой недвижимости за год. «К&Б» заняла на улице Родины трехэтажное здание площадью 3 000 квадратных метров под Поволжский филиал. Подробнее о нем и последствиях объединения бизнеса для алкогольного рынка республики, — в материале «Реального времени».

Сообразили на троих

На российском рынке продовольственного ретейла прошла одна из самых масштабных сделок. Собственники сетей «Красное и Белое», «Бристоль» и «Дикси» договорились о слиянии. Первой компанией владеет челябинский предприниматель Сергей Студенников, второй и третьей — успешные российские бизнесмены Игорь Кесаев и Сергей Кациев. В объединенном бизнесе Кесаев и Кациев будут распоряжаться долей в 51%, у Студенникова будет 49%.

«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении», — говорится в совместном заявлении предпринимателей.

Бенефициары трех сетей также добавили, что в результате слияния в России появится третий по объемам выручки розничный ретейлер. На три компании приходится более 13 000 магазинов.

На сегодня компания входит в десятку крупнейших продовольственных сетей, а сам Студенников на 115-й строчке списка богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $950 млн. Фото rbk.ru



Сеть «Красное и Белое» принадлежит семье челябинского предпринимателя Сергея Студенникова, который открыл свой первый магазин в 2006 году. Компания была в числе самых быстрорастущих бизнесов, открывала по 100 точек ежемесячно. На сегодня входит в десятку крупнейших продовольственных сетей, а сам Студенников на 115-й строчке списка богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $950 млн. В Татарстан дискаунтер «Красное и Белое» пришел в начале 2017 года. Работает в нижнем ценовом сегменте и торгует не только алкоголем — почти треть ассортимента приходится на бакалею, кондитерские изделия, молочную, мясную продукцию и категорию «нон-фуд». На сегодня в республике 94 магазина в 30 населенных пунктах. В конце декабря силовики, налоговики и сотрудники Росалкогольрегулирования провели обыски на складах и головном офисе компании в Челябинске. Искали контрафакт и налоговые нарушения, работа компании на время была парализована.

«Решение о слиянии вызвано желанием стать серьезным игроком на рынке ретейла»

Один из старейших ретейлеров «Дикси» — пятый по выручке в России с оборотом 280,1 млрд рублей. Основан в 1992 году, насчитывает 2 703 магазина. В 2007 году совладельцем компании стал успешный российский бизнесмен Игорь Кесаев, чье состояние в прошлом году Forbes оценил в $2,4 млрд. Четыре года назад «Дикси» и «Бристоль» уже пытались объединить бизнес: «Дикси» купила 31,8% долей сети «Бристоль» за 1,78 млрд рублей, но вскоре продала ее за 1,83 млрд.

— Решение о слиянии вызвано желанием стать серьезным игроком на рынке ретейла. На дальнейшем развитии компании сделка скажется положительно. После слияния — более 13 000 магазинов и третье место в России по оборотам. Магазины и склады будут работать под прежними вывесками, — сообщил «Реальному времени» советник владельца торговой марки «Дикси» Игоря Кесаева Анатолий Ширяев.

В Татарстане компания «Дикси» до сих пор не была представлена. На вопрос, появятся ли в ходе слияния ее магазины в нашей республике, Ширяев ответил: «Пока ничего конкретного не могу сказать».

Поволжский филиал «К&Б» открывает в новом бизнес-центре «Ометьевский парк» на пересечении проспекта Победы и улицы Родины. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

«К&Б» откроет в Казани поволжскую штаб-квартиру

Между тем сеть «Красное и Белое» продолжает активно развиваться. Скандал с обысками в канун Нового года не помешал компании провести в Казани крупную сделку по аренде.

— Мы ведем с ними переговоры по объектам, предлагаем помещения. Каких-то новых планов по развитию из-за слияния пока не поступало. Но мы с ними только что закрыли сделку по открытию офиса на 3 тысячи квадратных метров — это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости за прошлый год. Буквально перед Новым годом подписали контракт. Они арендовали здание на ул. Родины, 45, под головной офис в Поволжье и сейчас его ремонтируют, готовят к открытию до конца первого квартала года, — сообщил «Реальному времени» гендиректор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Поволжский филиал «К&Б» открывает в новом бизнес-центре «Ометьевский парк» на пересечении проспекта Победы и улицы Родины. Это трехэтажное офисное здание прошлого года постройки класса «B+» с панорамным остеклением, четырьмя входными группами, подземной и наземной парковками у входа в Горкинско-Ометьевский лес. Коммерческие условия сделки Ахмеров раскрывать не стал, но в базах объектов коммерческой недвижимости аренда в данном БЦ оценивалась по ставкам 600—700 рублей за квадратный метр в месяц, или 25,2 млн рублей в год.

«Ценовая политика «К&Б» изменится»

Как отразится слияние трех сетей на развитии алкогольного рынка России и Татарстана в частности? Эксперты пока высказываются осторожно:

— Поживем — увидим. Решить объединиться — это проще, чем объединиться. Пока нет информации ни о формате, ни об условиях слияния, ни о принципах дальнейшего существования. Поэтому говорить, что из этого выйдет, — гадать на кофейной гуще. В Татарстане сеть «Красное и Белое» развивается медленнее, чем в других регионах, но даже такое развитие очень отрицательно сказывается на рознице. После слияния это будет еще заметнее, достаточно посмотреть количество точек сети «Бристоль» по республике и можно сразу представить результат, — высказала мнение директор ООО «ТД Россич» и экс-руководитель Алкогольной ассоциации республики Ольга Апенкина.

— Что-то с «Красным и Белым» надо было делать. Они мешали всем: и рынку, и государству. Все равно с сетью что-нибудь сделали бы. Теперь она сольется с двумя другими, и, не исключаю, что в перспективе в нее войдет государство, как в «Магнит». Ценовая политика «К&Б» изменится, ее цены поднимутся до уровня «Бристоля». Каждая сеть будет развиваться не только в рамках единой стратегии, но и индивидуально. Глобального развития, нового оператора я не жду. У них достаточно много магазинов, скорее всего, будут их оптимизировать — 13 тысяч точек вполне достаточно. Потому что большим количеством будет уже сложно управлять, — считает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».



По мнению собеседника издания, называть «Красное и Белое» сетью алкомаркетов уже не совсем верно. С учетом того, что 40% оборота идет от продажи продовольственных товаров, сегодня детище Студенникова — это скорее алкогольно-продуктовый дискаунтер.

— Прогнозировать, как это слияние отразится на рынке, сложно. У нас хорошо представлены и «Бристоль», и «Красное и Белое». «Дикси» в Татарстане нет — может, их не пускали или сами так решили, что маловероятно. Вообще, вопрос номер один — как это будет выглядеть технически. Мы общались с сотрудниками «Красное и Белое», но у них пока никакой информации, вообще никто не понимает, что будет, — рассказал Владимир Шайхиев, заместитель гендиректора АН «А-Девелопмент».

Региональный представитель сети «Красное и Белое» в Татарстане Михаил Захаров сообщил «Реальному времени», что также пока не владеет информацией о том, как будет проходить слияние с ретейлерами «Дикси» и «Бристоль», никаких указаний из головного офиса не поступало, а магазины и склад компании в республике работают в штатном режиме. В управляющей компании «К&Б» пока хранят молчание и на запрос «Реального времени» не ответили.



— Не думаю, что у них поменяется динамика развития. Но, возможно, благодаря «Дикси» в Татарстане появится еще один форматный игрок. Фактически заходит новый оператор. Потому что иначе для «Дикси» не было смысла в слиянии. Площади у «Бристоля» и «Красное и Белое» — 80—100 квадратных метров. У «Дикси» весь ассортимент туда не поместится, поэтому, возможно, появятся новые форматы магазинов. Тот же «К&Б» очень часто в ущерб собственному ассортименту садится в объекты, в некоторых нет разливного пива, потому что не проходят по площадям. Поэтому здесь все зависит от того, какой путь развития они выберут, — рассуждает Шайхиев.

Таким образом, тенденция к укрупнению и поглощению сетей на российском рынке ретейла сохраняется, отмечают собеседники издания: «Мы это видим на примере рынка электроники, как объединяли «М.Видео» с «Эльдорадо», потом с «Медиа Марктом». Здесь тоже идет процесс глобализации. Самое главное, чтобы не оказалось, как в Советском Союзе, — один продавец на рынке. Наверное, антимонопольщики должны за этим следить» — заключил Ахмеров.