«У бедных школ и детсадов нет денег на экспертизу закупок. Представляю, что им поставляют»

На коллегии Госкомитета РТ по закупкам предложили создать центр экспертизы исполнения государственных контрактов

Фото: Ринат Назметдинов

Мнимая экономия при государственных закупках в виде 1-процентного или даже 3-процентного снижения стартовой цены по отдельным торгам, похоже, окончательно перестала радовать правительство Татарстана, и его новой идеей фикс стал лозунг «все — за качество». Именно так сформулировал его вчера премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании итоговой коллегии Госкомитета РТ по закупкам, заявив, что «эффективность госзакупок определяется не только экономией бюджетных средств, но и качеством товара». О чем просила премьер-министра глава госкомитета Ольга Редько, в чем муниципалитеты разглядели порочность централизованной системы закупок питания для школ и детских садов и как Рифкат Минниханов лично воевал за качество с поставщиками картриджей, читайте в репортаже «Реального времени».

Индекс Ольги Редько

Вчера Госкомитет РТ по закупкам подвел итоги, пожалуй, самой скромной в денежном выражении закупочной кампании 2018 года. Если в 2015 году, спустя год с момента создания нового бюджетного ведомства, объем государственных закупок в Татарстане составлял внушительную сумму 237,4 млрд рублей, то в 2018-м бюджетные резервы изрядно оскудели. Как сообщила глава ведомства Ольга Редько, в прошлом году госзаказчики разместили извещений на 131,4 млрд рублей. Среди них на муниципальные заказы пришлось 31,8 млрд рублей.

Однако с обвалом госзакупок не опустилась и такая репрезентативная величина, как экономия бюджетных средств. Если по итогам 2015 года республиканский бюджет сэкономил на электронных торгах 2,7 млрд рублей, а значит «индекс Редько» равнялся 1,1%, то на этот раз эффект оказался даже выше ожидаемого. При закупках на 131,4 млрд рублей экономия по результатам заключенных контрактов составила 2,94 млрд, доложила вчера глава Госкомитета РТ по закупкам. Иначе говоря, условный «индекс» поднялся до 2,2%, и это как бы доказывает, что госведомство не зря ест свой бюджетный хлеб.

При закупках на 131,4 млрд рублей экономия по результатам заключенных контрактов составила 2,94 млрд рублей, доложила вчера глава Госкомитета РТ по закупкам



Шесть злостных нарушителей

Не забыла Редько упомянуть и о нарушителях законодательства о закупках. «Несовершенство системы госзакупок становится причиной низкой степени эффективности использования бюджетных средств, а также возникновения нарушений и злоупотреблений со стороны недобросовестных заказчиков», — отметила она. Госкомитет выявил в ходе мониторинга закупок шесть крупных нарушителей — заказчиков РТ, которые проводили торги с начальной максимальной ценой свыше 50 млн рублей. «Нарушения допустили ГИСУ РТ, Главтатдортранс, Метроэлектротранс, Дирекция по конкурентной политике Казани, МУП ПАТП №2, детско-юношеская школа по лыжным гонкам Бугульминского района», — перечислила Редько. Какие санкции были к ним применены — не сообщалось.

3-процентная бюджетная экономия на детском молоке

Правда, на этом фоне гораздо более впечатляющими выглядели результаты бюджетной экономии, достигнутой при централизованной закупке продуктов питания и молочной продукции для школ и детских садов. Ольга Редько сообщила, что с 2016 года госкомитетом осуществляется их централизованная закупка для муниципальных районов. Она пояснила, что переход на новую схему связан с необходимостью «урегулирования ситуации с поставкой некачественных продуктов питания в детские учреждения», а госкомитет вместе с Управлением Роспотребнадзора по РТ «разработали регламент приемки продуктов и даже предусмотрели условия возврата или замены некачественных продуктов». По словам Редько, в прошлом году на эти цели было выделено 445 млн рублей, еще 930,7 млн рублей — на молочную продукцию. «Экономия составила 29 млн рублей, или 3,08%», — сообщила она.

Как видно, «индекс Редько» на детское питание оказался выше, чем по всем остальным конкурентным торгам на закупку промышленной продукции и услуги. Стоит ли этим гордиться? Останавливать выступление Редько президиум, где восседали премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель руководителя федерального казначейства Минфина РФ Анна Катамадзе, на этом моменте не стал. Но зато позднее в своих ответных речах недвусмысленно отозвались представители муниципалитетов, вовлекая в полемику и почетных гостей коллегии.

О чем попросила Редько

Пустившись в долгое перечисление успехов от внедрения электронных торгов, Ольга Редько напомнила, что Татарстан пятый год подряд получает наивысшую оценку в классе государственных заказчиков регионального уровня. Республике, можно сказать, пожизненно присвоен статус «Гарантированная прозрачность». По ее словам, к Татарстану постоянно обращаются за советами по настройке электронных торгов представители многих российских регионов. Буквально в октябре делились опытом с властями Дагестана, сообщила она.

Осветив всю значимость Госкомитета РТ по закупкам в деле продвижения конкурентных торгов, Редько попросила премьер-министра об одном — разрешить опытным комитетчикам принять участие в российском форуме «Госзаказ: за честные закупки», который пройдет весной в Москве, а уже через несколько месяцев разрешить им принять у себя отраслевой форум. В ответ Песошин опустил голову и промолчал.

Анна Катамадзе сообщила, что в прошлом году объем госзакупок в стране вырос до 32 трлн рублей, а сама система распухла и содержит 730 ТБ информации



Затем внимание аудитории перехватило федеральное казначейство Минфина РФ, администрирующее государственные закупки через единую информационную систему. Анна Катамадзе сообщила, что в прошлом году объем госзакупок в стране вырос до 32 трлн рублей, а сама система распухла и содержит 730 ТБ информации. В сутки проходит 220 млн транзакций — больше, чем в любом крупном банке.

При этом она признала, что почти половина контрактов заключается без конкурентных торгов, так как предметом их являются уникальные инфраструктурные сооружения. «Контракты свыше 1 млрд рублей заключаются не на конкурсной основе, поэтому экономия низкая». Но каким образом Минфин РФ намерен ломать монополию, она не стала распространяться. Тем не менее главным критерием эффективности торгов министерство считает показатель бюджетной экономии.

Другая московская гостья — представитель «Корпорации МСП» Наталья Битюкова — похвалила Татарстан за рост закупок госкомпаний у МСБ. Среди лидеров она назвала «Сетевую компанию» (свыше 14 млрд рублей), «Татспиртпром» (свыше 7 млрд рублей), «Татавтодор» (около 5 млрд рублей).

«Надо не экономить, а беречь здоровье детей»

Русло выступлений о бюджетной эффективности торгов развернул в другую сторону глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, который задал «вопрос Чебурашки»: а как же качество? Он также отчитался о высокой эффективности торгов — район сэкономил 18 млн рублей, или 16% от общей суммы контрактов. «К сожалению, не во всех случаях экономия является главной целью закупок, — заявил он. — Я считаю, что сохранить здоровье ребенка путем организации качественного питания является первостепенной задачей. А в результате этих торгов закупочная цена на продукты питания снижается до критически низкого уровня и возникает риск срыва нормального питания детей из-за недобросовестных поставщиков. Мы фактически теряем доверие родителей, они попросту запрещают детям питаться в столовой», — считает он.

Чершинцев привел пример из практики, когда один из поставщиков мяса в детские учреждения по неопытности понизил сумму контракта настолько, что она стала «ниже не то чтобы цены на городском рынке, но и закупочной цены мяса». Можно представить себе, какого качества мясо было отгружено поставщиком в школы и детские сады Менделеевска. «И такие случаи не единичны, — отметил глава района. — Если я не ошибаюсь, комитету поручили в пилотном режиме заниматься закупками для школ в ряде районов республики и получили положительные отзывы. Прошу и нас включить в этот проект», — заявил Чершинцев, встретив одобрение премьер-министра РТ.

Валерий Чершинцев задал «вопрос Чебурашки»: «А как же качество?». Фото ok.ru

Все знают, что с ГБУ связываться — себе дороже

Все эти полтора часа дискуссию о том, могут ли быть качественными дешевые продукты, слушал глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Он впервые приехал на отчетную коллегию и не собирался выступать, но после пламенной речи Чершинцева поднялся на трибуну и со словами «аппетит приходит во время еды» попросил несколько минут.

— Мы все говорим о закупках, но никто не говорит о приемке. В 2017 году мною (ГБУ «БДД», — прим. ред.) было заключено два договора на поставку картриджей с ИП Игнатьев, — начал Минниханов с рассказа из своей практики. — Он был предупрежден, что его ждет жесткая приемка. Два раза он пытался поставить картриджи не оригинального производства и с годом выпуска, не соответствующим заданию, и только на третий раз поставил. После чего были начислены большие пени. И мы их [картриджи] получили бесплатно, — ехидно улыбнулся глава ГБУ под негромкий смех зала.

История повторилась и с другим поставщиком картриджей. Но третью поставку в 2017 году осуществляли москвичи. «Оригинальные, нормальная фирма — но с пенями за счет того, что они просрочили. Мы им говорим: вы же нормальная фирма, в чем дело-то? Они отвечают, что такого количества оригиналов в России нет. А мы заказали-то всего 2,5 тысячи штук», — удивился Минниханов.

2018 год — опять закупка, снова московская фирма. Но несоответствие страны происхождения, перепоставка. И почти все, кто выигрывал тендеры Рифката Минниханова, прогорали на пенях. По его словам, местные фирмы грешат поддельной продукцией, которую сложно отличить от оригинальной. Даже налажен серый бизнес. «Если интернет читаете, то видите, что сплошь и рядом висят объявления — куплю любые запчасти для картриджей. Понятно для чего», — добавил Минниханов. Он признался, что ему приходится тратить немалые деньги на экспертизу поставляемой техники. «А у бедных школ и детских садов этих денег нет. Я представляю, что им туда поставляют», — воскликнул он в сердцах. По его словам, он препятствует этому как может, уничтожая коробки и наклейки от техники, но это не выход.

Яков Геллер: «Родовая травма 44-ФЗ в том, что он ищет поставщика, а надо искать товар. Все отчеты об экономии в 3% не имеют смысла». Фото Максима Платонова

Минниханов предложил создать центр экспертизы

Рифкат Минниханов заявил, что для оценки качества необходим государственный центр экспертизы, который будет отвечать за приемку товаров по госконтрактам. «Мы обращались к руководству республики и хотели создать центр экспертизы. Хотели взять это на себя. Но после того, как я повоевал только по одному направлению, понял, что мы с этим справиться не сможем. Но эта проблема существует, — подчеркнул он. — Сейчас все знают, что с ГБУ связываться накладно. Но каждый позволить себе это не может».

И услышав речь главы Менделеевска, Минниханов снова решил поднять этот вопрос перед руководством республики: «Если мы нашли возможность организовать единый центр закупок, то надо создать и этот центр. Да, мы экономим, а на выходе получаем не соответствующий по качеству товар», — заключил он. Правда, он заметил, что «сам не знает, каким будет решение».

После заседания гендиректор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер высказал свой взгляд на то, почему на госзакупках трудно получить товар хорошего качества. «44-ФЗ не только неправильный, но и вредный, — сказал он. — И его нужно если не отменить, то сильно подкорректировать. И об этом говорят, об этом и говорил Рифкат Нургалиевич. Родовая травма 44-ФЗ в том, что он ищет поставщика, а надо искать товар. Все отчеты об экономии в 3% не имеют смысла».

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов