Хищения на КВЗ: как собирали вертолеты кустарным способом

Обвиняемые не признаются в создании организованного преступного сообщества

Фото: Екатерина Гумарова

К завершению подходит рассмотрение дела в Авиастроительном суде Казани о хищении деталей и комплектующих с Казанского вертолетного завода. По версии следствия, это дело рук десяти рабочих предприятия, которые в период с 2013-го по 2016 год воровали в особо крупном размере и продавали третьим лицам заводские изделия. Помимо кражи, их обвиняют в организации преступного сообщества. Подробности — в материале «Реального времени».

Авиахищения в особо крупных размерах

На скамье подсудимых десять работников ПАО «Казанский вертолетный завод» оказались в ноябре 2016 года. Перед тем как задержать преступников, следствие полгода вело за ними фото- и видеонаблюдение и прослушивало телефонные разговоры. Организатором преступного сообщества следствие называет Сергея Токаря, который работал на КВЗ слесарем до 2007 года. Также в число обвиняемых входят его брат, жестянщик Денис Токарь, старший мастер цеха Денис Соболевский, сборщик Александр Иванов, жестянщик Айдар Мифтахов, водитель Сергей Федоров, Дмитрий Абрамович, Сергей Антонов, Рафис Насыбуллин (последние трое сменили несколько специальностей на заводе) и заместитель генерального директора по организации летной работы КВЗ Олег Суин.

Предполагается, что преступное сообщество было поделено на три части: одна из них готовила детали и комплектующие вертолетов, но регистрировала не все из них, а только часть. Вторая группа работников скрывала неучтенные изделия, а остальные подельники их вывозили. При попытке вывоза с предприятия изделий для вертолета злоумышленники и были задержаны. Ворованное было обнаружено при обысках в гаражах в Зеленодольске, в квартирах и жилых домах обвиняемых. Предполагается, что преступные действия нанесли предприятию ущерб в размере 11,2 млн рублей — он складывается из стоимости деталей, изъятых у обвиняемых.

Предполагается, что преступные действия нанесли предприятию ущерб в размере 11,2 млн рублей. Фото Максима Платонова



Всем подсудимым было предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Сергея Токаря, Иванова, Мифтахова и Соболевского обвинили также по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». Остальным участникам уголовного дела в рамках этой статьи вменяется участие в преступном сообществе.

Отметим, что во время судебных разбирательств Сергей Токарь, Иванов, Насыбуллин и Соболевский находились в СИЗО, остальные участники дела — под домашним арестом.

«Мне запросили 14 лет. За что, я так и не понял»

В ходе прений в Авиастроительном суде Казани обвиняемые отказались признать себя виновными в кражах и в участии и организации ОПС. Предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Токарь заявил, что обвинение создано по шаблону и не содержит ничего нового. «Единственное, я услышал, что мне запросили 14 лет. За что, я так и не понял. По ст. 158 УК РФ предъявляется обвинение в хищениях с КВЗ, но тогда предоставьте обвинение от завода с номенклатурой похищенных изделий и что они были изъяты у меня во время обыска. Нет видео и фотосъемки, что они были перепроданы потом кому-то», — отметил обвиняемый.

Токарь обратил внимание на то, что за полгода, пока за ним велось наблюдение, он ни разу не был сфотографирован в компании других фигурантов уголовного дела, а также указал на то, что предприятие не установило факт нанесенного ущерба.

Другой обвиняемый — Александр Иванов заявил, что обвинение не обоснованно, уголовное дело «абсурдно и незаконно», поскольку в ходе расследования были нарушены статьи УПК.

В ходе прений в Авиастроительном суде Казани обвиняемые отказались признать себя виновными в кражах и в участии и организации ОПС. Фото Ирины Плотниковой

«Гособвинение утверждает, что Токарь, Иванов, Мифтахов и Соболевский, преследуя цель незаконного обогащения из корыстных побуждений, составили устойчивое сплоченное сообщество. Как мы могли это сделать, если с Мифтаховым не были знакомы? Я его впервые увидел на суде. Нет ни одного звонка, ни СМС. С Соболевским мы знакомы только по работе на КВЗ и никогда не встречались за пределами завода», — сообщил Иванов.

Обвиняемые несколько раз указали на то, что суду была предоставлена справка об отсутствии недостачи материальных ценностей на КВЗ с 2013 по 2016 годы во время проведения инвентаризации. Также недостача не была зафиксирована и по данным бухучета.

«На судебном следствии было установлено, что ущерб КВЗ не был нанесен и недостачи не было. Ущерб предприятию сложился из двух сумм, часть из которых была установлена по фотографиям, найденным в телефоне Сергея Токаря. Происхождение фото нельзя определить. Они могли быть сделаны на другом заводе, скопированы с сайта. По фото непонятно, что это детали вертолетного завода, так как на них изображена россыпь изделий», — отметил Соболевский в ходе прений.

В свою очередь, Мифтахов отверг обвинения в том, что он выносил детали с завода в карманах куртки и в сумке. Он показал судье барсетку и заявил, что в ней невозможно пронести детали для вертолета. «Сказали, что Мифтахов организовал структурную группу, но кто в нее входит? Говорят, что я выносил в карманах или в сумке детали. Вот моя сумка, думаете, в ней можно что-то вынести с завода? У нас стоят металлодетекторы. Мне ни к чему, чтобы меня поймали и потом уволили. Мне надо обеспечивать детей, кормить семью, у меня не было желания уволиться с завода», — заявил Мифтахов.

В завершении прений судья продлил нахождение четверых подсудимых под стражей, а остальных — под домашним арестом, до 28 февраля. Фото Екатерины Гумаровой

«Изделия изготавливались и изымались с завода до их поставки на учет»

Представитель потерпевшей стороны Любовь Бабушкина отметила в прениях, что у подсудимых были обнаружены детали с маркировкой Тетюшского механического завода, который является структурным подразделением КВЗ. Она пояснила, что во время ревизии действительно не было обнаружено недостачи, однако «завод не исключает возможность, что изделия изготавливались и изымались с завода до их постановки на бухучет, и подтверждает ущерб».

Адвокат одного из обвиняемых Лаврентий Сичинава обратил внимание на то, что завод лишь допускает, что детали могли быть похищены с предприятия. «Мы говорим о сомнениях. Два года идет судебное следствие, а руководство завода, когда давало ответ о нанесении ущерба в марте 2018 года, не знало о нем. Следствие шло еще год. Стоимость деталей складывается из неких фотографий, а в них одни и те же предметы сняты в разных ракурсах и получались некие суммы. Цифра неточная, называется с сомнениями. А коли речь о сомнениях, мы должны трактовать их в пользу подсудимых», — заключил адвокат.

Отметим, что гособвинитель запросил для Сергея Токаря 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для остальных подсудимых — от 6 до 13,6 лет (для заместителя гендиректора Олега Суина, в частности, — 8 лет).

В завершении прений судья продлил нахождение четверых подсудимых под стражей, а остальных — под домашним арестом, до 28 февраля. Дата оглашения последнего слова назначена на 19 февраля.