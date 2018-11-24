Скандалы недели: дипломы за 500 тысяч, раздор из-за аэропорта Уфы и смена управляющего ТФБ

Чем запомнились уходящие 7 дней

Уходящая неделя была насыщена событиями самого разного характера и разного масштаба: широко обсуждались как общероссийские деловые новости, так и громкие общественные происшествия местного уровня. Крупные кадровые назначения, коррупционные скандалы и неожиданный поворот в истории с голосованием за имена аэропортов — обо всем этом читайте в обзоре событий «Реального времени».

Чей диплом дороже?

На этой неделе в Казани в очередной раз разгорелся скандал, связанный с коррупцией в вузах: задержаны проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова и сотрудница КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова.

Их подозревают в том, что они за деньги предлагали свою помощь в получении дипломов об окончании КХТИ и Казанского медицинского университета.

По данным «Реального времени», на Хафизову и Шигапову следователи вышли после обращения одного из жителей Казани, который рассказал, что его вывели на человека, который обещал посодействовать в получении дипломов, подтверждающих наличие медицинского и экономического образования. Как объяснил заявитель, дипломы требовались ему и его знакомому для того, чтобы зарегистрировать компанию в сфере медицинских услуг.

За диплом КГМУ просили 500 тыс. рублей, документ об окончании КХТИ стоил 300 тыс. При этом учиться в вузах было не обязательно.

Первой была задержана Шигапова, это произошло днем 22 ноября в районе ТРК «Тандем». Вечером того же дня через Шигапову правоохранители вышли на Элеонору Хафизову. Проректор ТИПКА признала свою вину.

Перед судом предстал 53-летний помощник руководителя исполкома Кайбицкого района Илгиз Багавиев — его обвиняют в разглашении гостайны. Фото Ирины Плотниковой



Утечка гостайны из Кайбицкого исполкома

В Татарстане муниципальному чиновнику предъявили обвинение в преступлении против Российской Федерации. 22 ноября перед судом предстал 53-летний помощник руководителя исполкома Кайбицкого района Илгиз Багавиев — его обвиняют в разглашении гостайны.

Детали дела засекречены. Известно лишь, что, по версии следствия, преступление имело место в августе — сентябре прошлого года, и речь идет о передаче обвиняемым некоего документа (кому — не ясно).

В райисполкоме Илгиз Багавиев в течение 16 лет отвечал за мобилизационную работу. Коллеги характеризуют его как «хорошего, добросовестного работника». Глава исполкома Алексей Макаров в разговоре с «Реальным временем» сказал: «Он очень добропорядочный, ответственный человек. Желания как-то навредить у него никогда не было и нет. Только, наверное, по незнанию законодательства произошло что-то».

В ходе предварительного следствия Багавиев признал вину. Его интересы в суде отстаивала государственный адвокат. Предварительное слушание закончилось тем, что судья вынес постановление о возврате материалов дела прокурору, поскольку усмотрел в обвинительном заключении процессуальные недочеты.

Кадры

У Набережных Челнов на этой неделе появился новый прокурор — Дмитрий Ерпелев. До этого кресло прокурора второго по величине города Татарстана несколько месяцев пустовало — после того, как в марте бывший глава городской прокуратуры Александр Евграфов был переведен в Чувашию, его обязанности временно исполнял заместитель Айдар Галиев.

Новый прокурор — выходец из прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Там он провел большую часть карьеры, в частности, расследовал ЧП на Казанском пороховом заводе, отстаивал интересы авиаторов и безопасность жителей казанских пригородов.

Чулпан Госсамова переехала в другой регион: она заняла пост руководителя УФНС по Пермскому краю. Фото pda.faspo.arbitr.ru

Тем временем замруководителя татарстанского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Чулпан Госсамова переехала в другой регион: она заняла пост руководителя УФНС по Пермскому краю. 19 ноября она была представлена губернатору края Максиму Решетникову, который отметил, что местный бизнес «по большей части законопослушен, но понятно, что есть и те, кто не готов платить налоги».

Кресло главы пермского управления пустовало после отставки Лидии Струговой в августе этого года. Что касается Госсамовой, она работает в налоговых органах с 1999 года, имеет чин советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса, а также является заслуженным экономистом Татарстана.

Заслуженный врач выйдет по УДО

30 ноября на свободу может выйти Ильдар Вазиев, экс-заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии РТ и заслуженный врач Татарстана, в 2015 году осужденный за взятку в размере 1,9 млн рублей. На днях суд признал его достойным УДО.

Администрация казанской колонии №18, где отбывает наказание 61-летний Вазиев, дала ему хорошие характеристики. Бывший чиновник на добровольных началах работает в местной медчасти, не нарушает режим, участвует в общественной жизни и заслужил восемь поощрений.

Приговорив Вазиева к шести с половиной годам лишения свободы, суд также назначил ему штраф в размере 28,5 млн рублей. Однако в ноябре 2016 года штраф был снижен до 15,2 млн, а также ему скостили срок на 6 месяцев. Оставшуюся часть штрафа Вазиев выплатил, и освободится на 2 года раньше предусмотренного приговором срока.

В России у Castorama был 21 магазин — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саратове, Перми, Краснодаре и некоторых других городах. Фото Максима Платонова

Castorama прощается с Россией



Британская сеть магазинов Castorama заявила об уходе из России, а также Испании и Португалии, решив сосредоточить силы на развитии бизнеса в странах, где занимает большую долю рынка.

«Это позволит нам применить нашу стратегию с большим акцентом на эффективность на наших основных рынках, где у нас есть или мы можем достичь лидирующую позицию», — объяснила решение генеральный директор компании Kingfisher (управляет сетью) Вероник Лори.

В России у Castorama был 21 магазин — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саратове, Перми, Краснодаре и некоторых других городах. Эксперты считают, что бизнес британской сети в России будет продан конкурирующим компаниям. В качестве возможного претендента называется французская Leroy Merlin.

«Ак Барс» надеется выиграть суд с АСВ



Татарстанский «Ак Барс» Банк запланировал существенный рост по процентным и комиссионным доходам и в целом по прибыли на 2019 год. Кроме того, в следующем году банк выведет на рынок новые продукты для малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Об этом рассказали предправления банка Зуфар Гараев и председатель совета директоров Валерий Сорокин на встрече с журналистами 21 ноября, приуроченной к 25-летию банка.

На пресс-конференции Сорокин в очередной раз ответил на вопросы про информационные атаки на банк, о которых много говорилось в предыдущие годы. По его словам, интерес к этой теме со стороны клиентов сошел на нет, и сегодня они не реагируют на вбросы. Сами атаки Сорокин считает результатом «экономического шантажа» и борьбы за клиента.

Кроме того, глава совета директоров «Ак Барса» прокомментировал спор с АСВ по поводу кредита, выданного «Татфондбанку» (АСВ пытается отсудить у «Ак Барса» 1 млрд рублей). Сорокин уверен, что «Ак Барс» докажет в суде свою правоту, однако при необходимости банк может создать резервы по оспариваемой сделке.

Сорокин в очередной раз ответил на вопросы про информационные атаки на банк, о которых много говорилось в предыдущие годы. Фото Рината Назметдинова

Кассиры «Открытия» стали обвиняемыми

В деле о хищениях в казанских офисах банка ФК «Открытие» появились новые подробности. Недавно в Казани были задержаны кассиры банка Наталья Степанова и Гульнара Галяхметова. Их подозревают в пособничестве Олегу Поляху, бывшему руководителю офиса на улице Московской. В сентябре МВД объявило его в розыск по подозрению в хищении в особо крупном размере.

Напомним, 18 сентября по итогам внутренней проверки руководство банка подало заявление о хищении 32 млн рублей, 1,2 млн евро и 1,4 млн долларов. Вместо этих денег ревизоры «Открытия» обнаружили в кассе муляжи.

Кассиры Степанова и Галяхметова до недавнего времени имели статус свидетелей, однако после проверки на полиграфе были переквалифицированы в обвиняемых. Следов похищенных денег у них не нашли. Тем не менее 13 ноября кассиров задержали и предъявили обвинение. Через 2 дня Галяхметову освободили из-под стражи. В отношении Степановой суд избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия на срок до 13 января. В частности, ей запрещено отправлять и получать корреспонденцию, общаться с фигурантами и свидетелями по делу и выходить из дома с 20.00 до 06.00.

Ипотека дорожает, а рынок растет

Рынок жилья в Татарстане растет, несмотря на повышение ипотечных ставок. В октябре количество договоров долевого участия (ДДУ) выросло почти на 20% относительно прошлого месяца; в годовом выражении количество договоров увеличилось на треть. Всего, по данным Росреестра РТ, за месяц в республике было заключено 2 085 ДДУ.

Однако эксперты отмечают: если раньше спрос подстегивали низкие ставки по ипотеке, сейчас рынком движет другая сила: граждане стараются купить жилье, прежде, чем цены на него вырастут.

К слову, ипотека в Татарстане за последний месяц подорожала в среднем на 0,5%. С 22 октября ставки по большинству ипотечных продуктов поднял Сбербанк, так же поступил ВТБ.



Представители экс-главы «Татфондбанка» (ТФБ) Роберта Мусина пытаются освободить его от долга в 21,5 млрд рублей. Фото Ирины Плотниковой

Долг Мусина надо доказать

Представители экс-главы «Татфондбанка» (ТФБ) Роберта Мусина пытаются освободить его от долга в 21,5 млрд рублей — такой ущерб, по мнению обвинения, был нанесен банку в результате действий бывшего банкира. Сейчас эту сумму пытается получить АСВ, которое на днях пыталось включиться в реестр требований кредиторов Мусина.

На процессе в Арбитражном суде РТ представитель Мусина Адель Губайдуллин сказал, что сумма требований делится на три части: 2,7 млрд, 18,8 млрд и 133,7 млн рублей. Он заявил, что долг в 18,7 млрд еще нужно доказать, а в удовлетворении требований по двум другим частям и вовсе просил отказать.

Каким будет исход этого дела — пока не ясно. На заседании 21 ноября суд постановил отложить рассмотрение в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств со стороны АСВ.

Тем временем АСВ поменяло конкурсного управляющего «Татфондбанка»: на смену Михаилу Захваткину, который руководил банкротством ТФБ в течение полутора лет, пришел Василий Столбов, которого в республике знали как управляющего «Интехбанком».

Эти перемены пришлись не по душе представителям «Комитета кредиторов ТФБ и «Интехбанка». Они недовольны тем, что Столбов одновременно занимается банкротством 11 других кредитных организаций, при этом эффективность его работы оставляет желать лучшего, заявляют вкладчики.

Скульптура, расположенная на берегу озера Кабан, была изготовлена на основе гипсового бюста мыслителя, который выполнил Баки Урманче. Фото tatarstan.ru

На четырех языках

В Казани на этой неделе состоялось торжественное открытие памятника Шигабутдину Марджани. Скульптура, расположенная на берегу озера Кабан, была изготовлена на основе гипсового бюста мыслителя, который выполнил Баки Урманче.

На открытии памятника присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Минниханов отметил, что Марджани своими трудами «прославил татарский народ по всему миру». Шаймиев в свою очередь сказал, что теперь памятник следует демонстрировать зарубежным гостям, посещающим Татарстан.

Однако уже через несколько дней Минниханов обратил внимание, что надпись на памятнике выполнена только на русском языке. После этого он поручил сделать надписи на четырех языках — татарском, русском, арабском и английском.



Также Шаймиевым было объявлено о создании трехязычной школы в Казани.

Всенародное голосование с обязательным отчетом

Инициатива о присвоении крупным аэропортам России имен великих соотечественников в Татарстане обернулась скандалом. На днях стало известно, что районные чиновники республики пытались манипулировать народным голосованием, прибегая к административному ресурсу.

Так, исполком Лаишевского района разослал по предприятиям письмо, в котором говорилось о «необходимости организовать голосование» — причем отдавать голос нужно было за конкретное имя. Директива предписывала голосовать за присвоение казанскому аэропорту имени Габдуллы Тукая, а аэропорту Бегишево — имени Николая Лемаева.

«О результатах голосования Ваших сотрудников просим Вас проинформировать отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета в срок до 21.11.2018», — сообщалось в конце письма.

Нечто подобное, возможно, происходило и в Набережных Челнах. Местный учитель истории и общественник Раушан Валиуллин опубликовал письмо от управления образования, в котором учителей также просят голосовать за Лемаева. В конце просьба — «ежедневно отчитываться о результатах голосования согласно приложенной таблице».

Между тем в Башкортостане конкурс на присвоение имен тоже привел к непредвиденным последствиям. По итогам голосования в шорт-листе оказались имена летчика Мусы Гареева, писателя Мустая Карима и национального героя Салавата Юлаева. Необходимость выбрать одно из этих имен привела к расколу в обществе.



В отеле будет воссоздана атмосфера Дубая. Фото Рината Назметдинова



Дубай в Болгаре

31 декабря в Болгаре откроется Kol Gali Resort&SPA — единственный пятизвездочный отель республики, расположенный за пределами Казани.

В отеле будет воссоздана атмосфера Дубая. Сейчас он работает в тестовом режиме, руководство Kol Gali Resort&SPA прорабатывает партнерские соглашения с другими отелями.

Куда податься дипломатам

«Реальное время» выяснило, где будет располагаться генконсульство Узбекистана в Казани, об открытии которого стало известно недавно. Консульство может заработать уже в январе 2019 года. В качестве офиса рассматривается здание Чернояровского пассажа на Кремлевской, 21.

Эту информацию подтвердил собственник здания Камиль Шайдаров. По его словам, договор с генконсульством будет заключен после того, как оно получит разрешение на размещение в этом здании.

Налоговики вспомнили долги компании Зиганшина

20 ноября Управление Федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ПСО «Казань». Сумма исковых требований составила почти 2 млрд рублей. В самой компании уверяют о заключении мирового соглашения.

