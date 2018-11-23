Захватить и застолбить: в «Татфондбанке» сменили представителя конкурсного управляющего

На смену Михаилу Захваткину, рулившему 1,5 года банкротством ТФБ, с сегодняшнего дня пришел управляющий «Интехбанком» Василий Столбов

Фото: mert.tatarstan.ru (слева направо — Михаил Захваткин и Василий Столбов)

В «Татфондбанке» — смена власти. После полутора лет работы представителя конкурсного управляющего Михаила Захваткина АСВ решило передать бразды правления другому своему юристу — Василию Столбову. По данным источников «Реального времени», назначение произошло сегодня. Кредиторы недовольны — в портфеле Столбова кроме ТФБ еще 11 банков, работу по возмещению средств в которых они оценивают неудовлетворительно. Вкладчики готовы жаловаться в АСВ. Впрочем, и Захваткиным не все были довольны — конкурсного управляющего не так давно обвинили в чрезмерных тратах. Подробности в материале «Реального времени».

Несуществующий банк потратил 1,5 млрд рублей

Михаил Захваткин был назначен представителем конкурсного управляющего «Татфондбанка» в апреле 2017 года, сразу после того, как ТФБ был признан банкротом. По информации источников «Реального времени», на смену Захваткину пришел Василий Столбов, он же сейчас является представителем конкурсного управляющего в «Интехбанке», «Спурте», «Татагропромбанке» и одновременно еще в девяти банках, то есть «Татфондбанк» будет двенадцатым в его портфеле.

Передача полномочий Захваткина Столбову уже состоялась, сегодня, по нашим данным, Столбов официально утвержден в новой должности. С чем связан уход Захваткина, источники «Реального времени» не комментируют, добавив лишь, что он переходит на новую работу в Москве. Однако со стороны вкладчиков к управляющему было много претензий. В частности, «Комитет кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка» обвинил АСВ в лице Захваткина в непомерных тратах. Согласно отчету, расходы на проведение конкурсного производства составили 1,5 млрд рублей. Сумму активисты комитета считают завышенной и 12 ноября отправили в АСВ запрос с просьбой объяснить стоимость услуг.

Михаил Захваткин был назначен представителем конкурсного управляющего «Татфондбанка» в апреле 2017 года, сразу после того, как ТФБ был признан банкротом. Фото Максима Платонова

Кредиторы недовольны договором на бухгалтерские услуги с ООО «Созидание и развитие» с ежемесячным вознаграждением в 6,1 млн рублей, при том что на банк и так трудятся семь бухгалтерских ООО. К оказанию юридических услуг подключено ООО «Вектор права» с вознаграждением 10 млн ежемесячно, плюс 10% от суммы денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате оказанных услуг. Также недовольны тем, что «Татфондбанк» арендует складские помещения и парковку, при этом у должника и так есть охраняемые объекты недвижимости.

«Эффективность работы низкая, если посмотреть, сколько денег вернули из той массы, которую должны вернуть»

На свои жалобы кредиторы получили ответ от «Созидания и развития» о том, что вопрос о снижении стоимости услуг они будут готовы рассмотреть не раньше 1 июля 2019 года, а «Вектор права» заявил, что не считает нужным снижать стоимость услуг, так как работы у них становится все больше: если 1 февраля 2018 года сопровождаемых исполнительных производств было 4692, то к 1 сентября уже 7638. Правда, у пострадавших вкладчиков и юрлиц большие претензии к качеству работы юристов.

— Многие суды проиграны. Кому проиграли? В основном крупному бизнесу, они все ушли от ответственности, — говорит Руслан Титов, представитель «Комитета кредиторов «Татфондбанка» и «Интехбанка».

По его словам, оба конкурсных управляющих, что в «Татфондбанке», что в «Интехбанке», «создают видимость работы».

— Эффективность работы низкая, если посмотреть, сколько денег вернули из той массы, которую должны вернуть, — говорит Титов.

По его словам, кто будет рулить банкротным процессом — Захваткин или же Столбов, разницы нет.

По словам Титова, оба конкурсных управляющих, что в «Татфондбанке», что в «Интехбанке», «создают видимость работы». Фото Олега Тихонова



«Учитывая, что 25,86% от требований кредиторов первой очереди конкурсный управляющий вернул, то затраты в 1,5 млрд — не сильно большие»

Впрочем, не все банковские «погорельцы» согласны с мнением Титова о неэффективности конкурсных управляющих. По словам Елены Косоуровой, вкладчики «Татфондбанка» были довольны работой Михаила Захваткина.

— Мы стараемся посещать все судебные заседания, и работу, которую проводил конкурсный управляющий, мы видели и оценивали удовлетворительно. Это большой банк, с ним Захваткин работал почти 2 года, и если сейчас придет Столбов, у которого и так 11 банков… Мы считает, что в «Интехбанке» дела идут неважно. Мы расстроены такой новостью, — говорит Косоурова.

По ее словам, коней на переправе не меняют, а новый руководитель будет долго вникать в процесс. Что касается претензий к расходам, то лидер протестного движения вкладчиков согласна, что они могут казаться большими, но полагает, что их можно объяснить:

— Объемы в нашем банке гигантские. Учитывая, что 25,86% от требований кредиторов первой очереди, а это около 19 млрд рублей, конкурсный управляющий вернул, то затраты в 1,5 млрд — не сильно большие. В этом случае логичнее сравнивать с работающим банком — какие там затраты происходят, — говорит Косоурова.

К моменту публикации Агентство по страхованию вкладов не подтвердило, но и не опровергло информацию о смене конкурсного управляющего в «Татфондбанке», однако источники «Реального времени» утверждают, что решение принято еще на прошлой неделе и официальное назначение состоялось сегодня.