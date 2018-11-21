Мухин vs Мусин. Защита экс-главы ТФБ считает требования АСВ на 22 миллиарда «недоказанными»

По мнению юриста экс-банкира, следствие неправильно прописало в уголовном деле ущерб от действий должника

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Арбитраже представитель Мусина пытался отбиться от долга в 21,5 млрд рублей, который прописан в качестве причиненного ущерба в уголовном деле экс-банкира. И если АСВ просило приостановить рассмотрение дела о включении в реестр требований кредиторов на такую сумму до вынесения приговора суда, то юрист экс-банкира настаивал на том, что как минимум по одному эпизоду уголовного дела долг в 18,7 млрд рублей еще нужно доказать, а по двум другим — на 2,7 млрд и 133,7 млн — просил и вовсе отказать. Подробности — в материале «Реального времени».

АСВ просит отложить вопрос о 21,5 млрд рублей

Сегодня Арбитражный суд РТ рассмотрел вопрос о включении «Татфондбанка» в лице АСВ в реестр требований кредиторов Роберта Мусина на 21,507 млрд рублей. Именно такая сумма составляет имущественный ущерб в рамках трех эпизодов по уголовному делу в отношении экс-банкира. Напомним, ТФБ признали гражданским истцом по делу.

Первым делом представитель банка по доверенности Татьяна Ерохина попросила суд приостановить производство по рассмотрению включения требований до вступления в законную силу приговора по уголовному делу, после чего пояснила, зачем АСВ нужно было подавать требование на 21,5 млрд рублей.

— Данное требование нами заявлено в текущий момент с целью не пропустить срок для включения в реестр требований кредиторов, который составляет всего два месяца со дня публикации и который истек в сентябре. Соответственно, мы своевременно заявили данное требование, и, дабы избежать неблагоприятного последствия в будущем, требование было заявлено сейчас. Оно направлено на защиту нашего будущего требования, которое возникнет в момент вынесения приговора суда, — заявила Ерохина.

Представитель финансового управляющего Роберта Мусина Ольга Литвинова против ходатайства о приостановлении рассмотрения не возражала, но по своим основаниям полагая, что нужно дождаться, пока суд вынесет приговор по уголовному делу и пропишет в нем установленный размер ущерба и его доказанность.

По двум эпизодам ничего не должны?

Если бы сторона должника не возражала, то, возможно, дело бы закончилось приостановкой рассмотрения требования. Однако представитель Роберта Мусина Адель Губайдуллин так просто сдаваться не собирался. Он попросил суд обратить внимание на ряд фактических обстоятельств и начал с того, что указанные требования о включении в реестр кредиторов делятся на три пункта — с 2,7 млрд, 18,6 млрд и 133,7 млн рублей. Дальше с разрешения суда он озвучил свои возражения по требованиям АСВ.

В случае с суммой на 2,7 млрд рублей юрист сослался на постановление следователя, в котором изложено, что «Татфондбанком» 13 декабря были совершены ряд сделок, в результате которых, по мнению следователя, банку причинили имущественный ущерб на эту сумму.

— Между тем, договоры, в результате которых, по мнению следователя, этот ущерб был причинен, были предметом рассмотрения по делу о банкротстве «Татфондбанка» по иску АСВ к ООО «МИГ» и ПАО «БинБанк» о признании сделок недействительными. Рассмотрение данного обособленного спора закончилось заключением мирового соглашения, согласно которому АСВ отказалось от оспаривания сделок, но при этом «БинБанк» возвратил права требования, то есть активы, возвратил вместе с правами требования обеспечительные сделки в виде залогов и поручительств. Были возвращены все полученные средства «БинБанком» в «Татфондбанк» по каждому кредиту, а также «БинБанк» приобрел права требования к «Татфондбанку», основанные на биржевых облигациях «Татфондбанка». То есть сделки, в общем-то, были возвращены в первоначальное положение, — рассказал суду Губайдуллин.

Он уточнил, что отдельным пунктом в определении прописано, что стороны подтверждают отсутствие убытков, возникших в результате заключения указанного договора при условии выполнения своих обязательств в рамках мирового соглашения, заключенного в сентябре 2017 года.

— «Настоящим мировым соглашением стороны урегулировали все возможные споры и претензии в рамках договоров, указанных в настоящем пункте мирового соглашения у сторон на момент заключения мирового соглашения и могут возникнуть в будущем», — зачитал юрист и пояснил, — Эта формулировка очень важна в частности для рассмотрения настоящего дела ввиду констатации отсутствия убытков в принципе, — полагает представитель Мусина.

Таким образом, по мнению юриста, требования на 2,7 млрд не подлежит включению в реестр требования кредиторов, потому что «такого убытка, равно как и ущерба, не существует». Он попросил не дожидаться в данной части приговора суда и отказать АСВ во включении в реестр должника этих требований.

А 18,6 млрд под вопросом

Дальше пошли доводы представителя экс-банкира относительно еще более существенных сумм – 18,6 млрд рублей. Снова ссылаясь на постановление следователя, в котором прописано, что банком были выданы кредиты нескольким юридическим лицам, из-за чего кредитору причинили ущерб.

— Я хотел бы обратить внимание, что до назначения рассмотрения данного дела суд просил заявителя представить дополнительные доказательства – это отражено в обосновании данного требования. Поэтому заявляем, что количество и общая сумма кредитных договоров в требовании не указаны, остаток задолженности по каждому заемщику кредитного договора не указаны, данные взыскания и задолженности с названных юридических лиц в материалах дела отсутствуют. Соответственно, даже если, допустим, есть какой-то ущерб в данном случае, постановление следователя Мухина было вынесено в январе 2018 года, сегодня у нас уже ноябрь 2018 года. В каком статусе эти требования на момент рассмотрения судом, информации нет никакой – кредитор не представил. Если он не представил, значит эти требования могут считаться не доказанными, — заявил Губайдуллин.

По 18,6 млрд рублей, по его мнению, суду нужно либо отказать в требовании, либо предоставить кредитору возможность доказать его размер.

Ну, и на последок осталась совсем не значительная сумма в сравнении с вышеозвученными требованиями кредитора – на 133,7 млн рублей. Снова ссылаясь на постановление следователя, юрист зачитал, что ТФБ выдал компании «Аида и Д» кредит на 100 млн рублей. Из этих денег 80 млн перечислили Роберту Мусину на основании договора купли-продажи ценных бумаг, акций ТФБ по цене 125 млн рублей, ну а оставшиеся 20 млн перевели ООО «Банная усадьба». В результате этих действий, согласно постановлению, кредитору причинили ущерб в 133,7 млн рублей.

— В данном случае мы полагаем, что несколько странно говорить о 133,7 миллионах рублей, тогда как Роберту Ринатовичу Мусину по данному факту поступило всего 80. Это во-первых. Во вторых, следует обратить внимание, что по данному кредитному договору «Татфондбанк» включился в реестр требований кредиторов ООО «Аида и Д» — это определение есть, оно приложено, на него мы ссылаемся в отзыве, — отметил представитель Мусина.

В нем, по его словам, прописана сумма основного долга в 340 млн рублей и указан кредитный договор на 100 млн рублей, которые потом ушли Мусину и «Банной усадьбе».

Продолжая, он рассказал, что «Аида и Д» определением Арбитражного суда включена в реестр требований кредиторов Мусина на 157 млн рублей в том числе по тому самому договору купли-продажи ценных бумаг на 125 млн рублей.

Таким образом, по мнению стороны должника, раз описанные следователем операции подтверждаются вынесенными судебными актами и установлены судом в качестве требований кредиторов, то удовлетворение требований по тем же предметам и основаниям быть не может.

Кроме того, юрист заметил, что эти требования не могут быть включены в реестр, потому что размер гражданского иска установит суд в рамках уголовного дела, а до вынесения приговора говорить о наличии денежных требований преждевременно.

Таким образом, представитель Мусина полагает, что вопрос о приостановлении производства по делу может быть и то вероятно разрешен только по требованиям на 18,6 млрд рублей, а по другим требованиям основания о включении в требований кредиторов бесспорно отсутствуют.

Выслушав стороны, судья постановил отложить судебное разбирательство в связи с необходимостью предоставления АСВ дополнительных доказательств.

Все это время за ходом судебного разбирательства безмолвно наблюдали пострадавшие клиенты ТФБ, которые после объявления перерыва собрались в коридоре, чтобы обсудить, что еще они могут сделать, чтобы наконец вернуть свои деньги.