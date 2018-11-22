Челнам прислали «варяга». Новым прокурором автограда стал Дмитрий Ерпелев

Спустя почти 8 месяцев Москва определилась, кто возглавит прокуратуру второго крупнейшего города Татарстана. Несмотря на большую обойму кандидатов, Генеральная прокуратура выбрала именно того, кто не может иметь конфликта интересов в автограде. Им стал выходец из прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Дмитрий Ерпелев. «Реальное время» представляет материал коллег о новом прокуроре Челнов.

Сегодня силовики всей республики обсуждают новость из Набережных Челнов: спустя семь месяцев, наконец, назначен прокурор. Дмитрий Ерпелев переходит из прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, где провел большую часть карьеры. Ерпелев, который слывет порядочным и принципиальным, — человек абсолютно новый для города, как и приехавшие год назад Камиль Халиев и его команда следователей. А они, кстати, хорошо знакомы и успели ранее вместе поработать.

Ерпелев вскрывал многомиллионные аферы на режимных объектах, расследовал ЧП на Казанском пороховом заводе, отстаивал интересы авиаторов и безопасность жителей казанских пригородов. С чем еще приходилось работать новому прокурору Челнов — в обзоре Chelny-biz.ru.

Должность прокурора Набережных Челнов пустовала с марта, когда Александр Евграфов после двух пятилетних сроков был переведен в прокуратуру Чувашии на должность первого зама. Временным исполняющим обязанности был назначен первый заместитель Евграфова Айдар Галиев. Спустя максимальные полгода статус и.о. передали Айдару Юсупову. Источники издания настаивали, что это назначение временное, прокуратура Татарстана ждет, когда в Москве согласуют кандидатуру Дмитрия Ерпелева. Именно он с лета считался основным претендентом на должность.



Ерпелев вскрывал многомиллионные аферы на режимных объектах, расследовал ЧП на Казанском пороховом заводе, отстаивал интересы авиаторов и безопасность жителей казанских пригородов. Фото Максима Платонова



До Ерпелева обсуждались разные кандидатуры. На первых порах довольно убедительно звучали доводы в пользу двух выходцев из Челнов, из команды Илдуса Нафикова — Сергея Брынзы, прокурора Ново-Савиновского района Казани, и Павла Шамова, прокурора Московского района столицы. В результате, по данным источников Chelny-biz.ru, на согласование Юрию Чайке подали документы Шамова. Но кандидат не прошел.

Тогда же и заговорили о 47-летнем Дмитрии Ерпелеве, прокуроре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана. Он родился 4 апреля 1971 года в Казани. В 1993 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «Юриспруденция». До 2001 года работал помощником прокурора войсковой части 9251 Казани (в 2001 году преобразована в Казанскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан). Позже был заместителем прокурора Сармановского района и Вахитовского района Казани. С марта 2014 года стал прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ. В его ведении находились предприятия, связанные с государственным оборонным заказом, и заводы с опасным производством.

На период работы в последней должности пришлось немало происшествий на поднадзорных ему предприятиях. Чего стоят пять ЧП за год на Казанском пороховом заводе, самый крупный пожар случился в марте 2017 года, когда погиб один человек. Проверку тогда вела как раз Казанская прокуратура по надзору за исполнением законодательства на особо режимных объектах, а Ерпелев на месте координировал работу следственно-оперативной группы.

В 2015 году в Казани команда Ерпелева совместно с военной прокуратурой вскрыла многомиллионную аферу с военным госконтрактом на изготовление костюмов химзащиты. На одном из предприятий химической отрасли в Казани выявили «факт изготовления продукции ненадлежащего качества в рамках госконтракта». За этот заказ компания получила из бюджета 80 млн рублей, но при выполнении смягчила требования к костюмам, которые не прошли затем государственные испытания. В результате за 80 млн был создан комплект костюмов, которые в случае их применения в реальных условиях представляли бы угрозу жизни и здоровью военнослужащего. Предприятие в итоге обязали возместить 80 млн государству.

В 2014-м Ерпелев и его сотрудники разбирались в конфликте жителей поселка Новая Сосновка под Казанью с КАПО имени Горбунова. Фото Максима Платонова

В том же году в ОАО «КазхимНИИ» прокуратура уличила в хищении 4 млн из федерального бюджета через фирму, зарегистрированную на супругу руководителя (здесь подробнее). Еще 12 млн рублей были похищены в процессе опытно-конктрукторских работ по программе импортозамещения ОАО «Элекон».

Еще раньше, в 2014-м, Ерпелев и его сотрудники разбирались в конфликте жителей поселка Новая Сосновка под Казанью с КАПО имени Горбунова. Суд признал незаконным строительство 11 частных домов в зоне аварийной посадки аэродрома КАПО и постановил снести их. Ерпелев тогда настаивал, что стройка на участке изначально была запрещена, но территория не раз переходила из рук в руки, пока не была распродана под коттеджи.

Кстати, в практике Дмитрия Ерпелева были противоположные случаи, когда он отстаивал интересы жителей, а не авиаторов. В 2009 году, когда он был зампрокурора по надзору за особо режимными объектами, через суд требовал запретить технике Казанского вертолетного завода летать над населенными пунктами. Поводом стала трагедия, когда вертолет упал в нескольких метрах от домов в поселке Новая Тура. Жители этого и других поселков в зоне испытательных полетов КВЗ просили прокуратуру вмешаться.

В бытность замом прокурора Вахитовского района Казани Дмитрий Ерпелев занимался делами помельче. Так, в 2011 году резонанс получила история, когда прокуратура наказала скорую помощь за опоздания на вызовы.

— В нарушение требований МУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Казани» не обеспечило прибытие выездных бригад на место происшествия (вызова) в минимально короткое время, установленное законодательством, — комментировал тогда Дмитрий Ерпелев.

В 2011 году резонанс получила история, когда прокуратура наказала скорую помощь за опоздания на вызовы. Фото Максима Платонова

А в 2013-м он заступился за задержанного полицией ЛГБТ-активиста. По словам молодого человека, его схватили в торговом центре сотрудники органов, доставили в отдел, допросили и избили. Правозащитная организация требовала уголовного дела на оперативников, но было вынесено решение об отказе. Ерпелев тогда, комментируя ситуацию, указывал, что «постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным», и прокуратура его отменила.

Дмитрий Ерпелев оказался абсолютно новым человеком для Набережных Челнов (возможно, это и стало одной из причин выбора кандидатуры). Источники заверяют, что новый прокурор автограда никогда по служебной деятельности не пересекался с Челнами, и если даже был здесь, то только проездом. Но некоторым собеседникам Chelny-biz.ru доводилось с ним сталкиваться. О Ерпелеве отзываются исключительно хорошо, его характеризуют как грамотного специалиста и порядочного человека.

При этом изданию стало известно, что в разные периоды, когда Ерпелев был заместителем прокурора в Вахитовском районе, вместе с ним успел поработать Камиль Халиев, ныне глава следственного отдела Набережных Челнов. Кроме того, начинали в этом же районе свою карьеру заместитель Халиева Станислав Зубов и известный по громким земельным разоблачениям следователь по особо важным делам Станислав Хораськин. Именно тогда в прокуратуре Вахитовского района Дмитрий Ерпелев тесно проработал в течение четырех лет под руководством Марата Долгова, который связан с автоградом. Его как раз забрали из Набережных Челнов.

Собеседники Chelny-biz.ru называют назначение абсолютно нового человека на такую должность во второй город республики вполне логичным — у него не может быть конфликта интересов. Сообщают, что Шамова могли не назначить в Челны как раз таки по этой причине. Кстати, тому же Евграфову дали возможность вернуться в родной автоград только после того, как он поработал в Архангельской области.

Chelny-biz.ru