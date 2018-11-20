Восток на Кремлевской. Под генконсульство Узбекистана присмотрели Чернояровский пассаж

Дипмиссия центральноазиатской республики в центре Казани будет принимать сограждан со всего Приволжского округа

Фото: Роман Хасаев

В конце прошлой недели стало известно, что в Казани скоро откроется генконсульство Узбекистана. Назначенный генконсул Фариддин Насриев сообщил прессе, что в настоящий момент занимается организационными вопросами. Как выяснило «Реальное время», дипломатическое представительство этой страны Центральной Азии откроют в Чернояровском пассаже — на Кремлевской, 21. В узбекской национально-культурной автономии долго ждали этого события: до сих пор им приходилось брать работу миссии на себя. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дипмиссия Узбекистана откроется на Кремлевской?

Генеральное консульство Узбекистана в Казани может открыться уже в январе. Как выяснило «Реальное время», под офис дипмиссии рассматривают помещения в Чернояровском пассаже. Собственник здания — казанский бизнесмен Камиль Шайдаров подтвердил информацию:

— Да, планируется. Пока они решают организационные вопросы о возможности размещения генконсульства Узбекистана в этом здании. Когда получат разрешение, мы заключим договор аренды. После этого они, возможно, проведут какие-то ремонтные или подготовительные работы. Ориентировочно они рассматривают площади в 300 квадратных метров. Сейчас идет согласование на всех уровнях: в Казани, в Москве, МИД Узбекистана — процесс небыстрый, — сообщил нашему изданию Камиль Шайдаров.

Собственник пассажа не стал уточнять, на каком этаже исторического особняка на Кремлевской, 21 может открыться генконсульство. Но это, скорее всего, площади на втором или третьем этажах, первый — весь занят точками общепита. Казанские брокеры считают эту локацию вполне удобной.

«Пока они решают организационные вопросы о возможности размещения генконсульства Узбекистана в этом здании. Когда получат разрешение, мы заключим договор аренды», — сообщил Камиль Шайдаров. Фото Романа Хасаева



— Арендные ставки в этом объекте, если это не первый этаж, а площадь 300 кв. м, составят около 700—800 рублей за «квадрат». Локация верная, статусная, парковка у них там большая. Единственное — она всегда забита клиентами ресторанов, а так, мало кто может похвастаться офисом на Кремлевской, — отметил заместитель гендиректора АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Чернояровский пассаж — это торговое здание, построенное в Казани в начале XX века рядом с Александровским пассажем. В обоих бойко шла торговля, по сути, их можно сравнить с современными мегамоллами. На тот момент наш город был единственным в России после Москвы и Санкт-Петербурга, кто мог похвастать сразу двумя пассажами.

К слову, открывать дипмиссии иностранных государств на торговых площадях в татарстанской столице уже стало традицией. Например, генконсульства Китая, Венгрии и Ирана в Казани работают на территории ТЦ «Сувар Плаза», где аренда стоит примерно 1000—1500 руб. за «квадрат».

«Не надо ездить в Москву, можно все решить в Казани»

Генконсульство Узбекистана в Казани будет оказывать консульско-правовую помощь соотечественникам со всего ПФО и будет способствовать развитию связей между двумя регионами. Генконсул Фариддин Насриев был назначен в наш город в октябре, до этого он работал замдиректора консульско-правового департамента МИД Узбекистана. Напомним, что эта страна в текущем году открыла дипмиссии еще в нескольких крупных городах России. Например, в марте заработало генконсульство в Санкт-Петербурге, в августе генконсула отправили в Екатеринбург, в октябре (помимо Казани) — консула назначили во Владивосток, скоро ожидается открытие консульства в Ростове-на-Дону.

— Для нас открытие генконсульства именно в Казани — очень долгожданное событие! Пока его не было, мы сами занимались проблемами своих соотечественников, помогали им с документами, то есть, по сути, брали на себя функции консульства. Теперь и нам, и нашим согражданам будет намного удобнее и легче. У нас в Татарстане обучается порядка 3 тысяч студентов, им теперь не надо ездить в Москву, можно все решить в Казани, — радуется председатель узбекской НКА Абдуманоб Абдусаттаров.

На прошлой неделе в Татарстан с двухдневным визитом приезжал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Фото prav.tatarstan.ru

Отношения между Казанью и Ташкентом в последнее время заметно активизировались. На прошлой неделе в Татарстан с двухдневным визитом приезжал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. На встрече с ним и.о. премьер-министра Рустам Нигматуллин подчеркнул, что развитие связей с узбекскими компаниями является важным направлением внешней деятельности Татарстана. Отметил, что за прошлый год двусторонний внешнеторговый оборот между двумя регионами составил 92 млн долларов США. Основные сферы сотрудничества — нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии. Также развиваются связи в области науки, образования, культуры, спорта и туризма.

«Это их ежедневный труд, хоть и общественный»

Связаться с самим генконсулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым не удалось. По словам главы узбекской НКА, он сейчас занят оказанием помощи родственникам жертв аварии в Саратове. Напомним, в ДТП при столкновении автобуса и поезда погибли пять граждан Узбекистана.

Важность открытия генконсульства этой страны в Казани отметил и председатель Молодежной ассамблеи РТ Тимур Кадыров, который также возглавляет РОО «Молодежь из Республики Узбекистан»:

— В Татарстане проживает достаточно большое количество граждан Узбекистана, в том числе основная часть из них — это трудовые мигранты. У нас есть НКА узбеков в РТ, и практически это их ежедневный труд, хоть и общественный, — решать вопросы своих сограждан, очень много людей приходит со своими проблемами. Был налажен механизм, когда НКА возила документы в Москву, все это удлиняло и усложняло процедуру. Теперь это намного облегчит работу с гражданами, причем не только по Татарстану, но и всему ПФО, — отметил Кадыров.

Выиграют не только мигранты — открытие консульства поможет развитию отношений регионов во всех сферах: «Отношения Татарстана и Узбекистана выходят на новый уровень, будет развиваться торговля и туризм, это хорошо и для бизнеса». Кроме того, обе республики будут налаживать обмен в области культуры и образования.

— Появляется новый канал в отношениях между двумя странами, в том числе и с Татарстаном, и это замечательно, потому что позволяет работать напрямую, минуя бюрократические препоны и переписку. Деятельность КФУ по взаимодействию с генконсульствами других стран доказывает, что значительная часть научных проектов не просто получают поддержку, но и внедряются. Мы недавно работали с венгерским консульством, проводили Мадьярский форум, и с китайским консульством тесно взаимодействуем. Примеров еще много, — отметил Рамиль Хайрутдинов, директор института международных отношений КФУ.

Тесно сотрудничает вуз и с учеными Узбекистана, идет постоянный обмен — делегации курсируют между регионами. Хайрутдинов только что вернулся из командировки из Самаркандского государственного университета, перед этим встречался с коллегами из Бухары: «Татарстан участвует в совместных научных проектах, связанных с «Великим шелковым путем».