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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС

04:52, 27.07.2026

Ограничения введены с 04.49 мск

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения в республике введены с 04.49 по московскому времени. Жителям необходимо принять меры безопасности.

Ранее Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта в Казани.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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