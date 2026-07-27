В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС
Ограничения введены с 04.49 мск
На всей территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения в республике введены с 04.49 по московскому времени. Жителям необходимо принять меры безопасности.
Ранее Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта в Казани.
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