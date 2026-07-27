Аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов
Также закрыты воздушные гавани в Чебоксарах, Самаре и Ульяновске
Аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Также закрыты воздушные гавани в Чебоксарах, Самаре, Ульяновске и ряда других близлежащих региона. В некоторых из них введен режим беспилотной опасности.
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