В Новошешминском районе в ДТП погибли два человека
Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet
27 июля на 158-м км автодороги Казань — Оренбург в Новошешминском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью, — сообщает прокуратура Татарстана.
Ход проверки взят на контроль в прокуратуре района.
Ранее в Пестречинском районе произошло две аварии, в одной из них погиб водитель.
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