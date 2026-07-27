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Происшествия

В Новошешминском районе в ДТП погибли два человека

16:55, 27.07.2026

Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet

В Новошешминском районе в ДТП погибли два человека
Фото: прокуратура РТ

27 июля на 158-м км автодороги Казань — Оренбург в Новошешминском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью, — сообщает прокуратура Татарстана.

Ход проверки взят на контроль в прокуратуре района.

Ранее в Пестречинском районе произошло две аварии, в одной из них погиб водитель.

Вадим Вахрушев

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