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Победа французов над британцами: «Леруа Мерлен» выкупит магазины Castorama?

12:20, 22.11.2018 2

Открывающий по 20 магазинов в год «Леруа Мерлен» — основной кандидат на площади английского инвестора, заявившего об уходе из России

Победа французов над британцами: «Леруа Мерлен» выкупит магазины Castorama? Фото: Максим Платонов

Castorama объявила о своем уходе из России, объясняя его решением сосредоточиться на развитии бизнеса в странах, где сеть занимает более внушительную часть рынка. Тем временем остается неясным, какой сценарий ухода выберет компания. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет о продаже российского бизнеса полностью или по частям. В качестве возможного покупателя называют «Леруа Мерлен». Подробности в материале «Реального времени».

«Мы уходим из России»

Компания Kingfisher, управляющая сетью магазинов Castorama, официально объявила о своем уходе сразу из трех стран — России, Испании и Португалии. Причину гендиректор компании Kingfisher Вероник Лори объяснила желанием сосредоточиться на бизнесе в странах, где они работают более успешно.

«Мы привержены нашему плану и созданию сильного бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы приняли решение уйти из России, Испании и Португалии как часть этой приверженности. Это позволит нам применить нашу стратегию с большим акцентом на эффективность на наших основных рынках, где у нас есть или мы можем достичь лидирующую позицию на рынке и создать хорошие дома, делая благоустройство жилья доступным для каждого», — заявила гендиректор компании Kingfisher Вероник Лори.

По ее словам, у компании слишком большой масштаб, и ей становится все сложнее меняться и работать в розничной среде. При этом Лори отметила, что компания постарается развивать бизнес во Франции.

Причину гендиректор компании Kingfisher Вероник Лори объяснила желанием сосредоточиться на бизнесе в странах, где они работают более успешно. Фото kremlin.ru

«Наш план действий осуществляется в течение текущего года. Мы ускорили наш переход к стратегии, ориентированной на ежедневные низкие цены, и запустили новую маркетинговую кампанию, чтобы ее заметили наши клиенты. Однако быстрого решения не существует», — посетовала Лори.

Корреспондент «Реального времени» попытался связаться с московским офисом Castorama, но, похоже, что и здесь новость стала стала неприятным сюрпризом. Представитель компании заявил, что знает лишь то, о чем официально заявила Виктори Лори, и ничего о стратегии ухода добавить не может.

Известно, что выручка Kingfisher в России по итогам третьего квартала сократилась почти на 6,4% и составила 101 млн фунтов стерлингов. В 2017—2018 годах российский бизнес демонстрировал операционный убыток, который достиг 8 млн фунтов стерлингов.

«В регионах они размазались»

Как известно, в России сеть Castorama включает 21 магазин, причем сразу шесть магазинов расположены в Москве и в Московской области. Остальные разбросаны по всей стране и находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саратове, Перми, Краснодаре и других городах. В числе конкурентов компании в России называют сети DIY «Леруа Мерлен», OBI, «Петрович». При этом в России Castorama имела небольшую долю на рынке. По оценкам Infoline, порядка 3%.

Особенно нелогичным кажется уход Castorama, если учесть, что, к примеру, казанский магазин не успел проработать и года после своего открытия. Интересно, что завоевывать татарстанский рынок ретейлер пытался еще в 2005—2006 годах, но тогда открытие магазина отложили в долгий ящик. О такой возможности вновь заговорили в 2015 году, когда президент Татарстана Рустам Минниханов сделал соответствующее предложение директору по недвижимости и развитию бизнеса в России компании Castorama Мишелю Шезу на инвестиционном форуме в Сочи.

Казанский магазин не успел проработать и года после своего открытия. Фото Максима Платонова

Почти сразу же Агентство инвестиционного развития под руководством Талии Минуллиной начало подыскивать участок. Среди предложенных вариантов были участки на Горьковском шоссе, в Лаишевском и Зеленодольском районах, но в результате магазин построили рядом с «Мегой». На открытии казанской Castorama Талия Минуллина заявляла, что объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей и было создано 200 рабочих мест.

Похоже, что в Уфе Castorama и вовсе не суждено воскреснуть. Магазин сети на улице Рубежной в Уфе открылся еще в 2010 году. Но в октябре прошлого года магазин прекратил работу. О планах возобновить продажу товаров в центральном офисе компании говорили в июне этого года.

Опрошенные нами эксперты считают, что одной из причин ухода Castorama стали как раз просчеты при работе в регионах.

— Специфика Castorama такова, что у нее приличное количество магазинов в Московском регионе, но дальше по регионам у них очень размазана сеть. Допустим, в Санкт-Петербурге у них два магазина, то есть это очень неэффективно, потому что рекламная кампания на региональном уровне будет слишком дорога для продвижения двух магазинов. А как продвигаться без рекламной кампании? Один из минусов Castorama это то, что их региональная экспансия была слишком широка и не концентрировалась в стратегических регионах, то есть они открывали магазины от Екатеринбурга, Казани до Санкт-Петербурга. Тем самым они размыли себя в регионах, в которых присутствуют, — говорит Иван Федяков.

В качестве положительного примера он приводит питерскую сеть «Петрович», которая относительно недавно зашла в Казань, а о ее экспансии в другие регионы только начинают говорить.

В качестве возможного покупателя эксперты называют французскую сеть «Леруа Мерлен». Фото Дмитрия Семягина

Два сценария ухода: продавать по частям или полностью?

Понятно, что крупная сеть, вложившая в бизнес миллиарды долларов, не может уйти в один день, просто повесив замки на двери магазинов. Первый и, пожалуй, наиболее очевидный вариант развития событий — продажа магазинов другой крупной сети DIY. В качестве возможного покупателя эксперты называют французскую сеть «Леруа Мерлен».

— Теоретически может купить тот же самый «Леруа Мерлен», если нет пересечений по локациям магазинов. Либо «Леруа Мерлен» может купить часть для ускорения бизнеса, потому что «Леруа» озвучил достаточно серьезные планы. В принципе, в той части локаций, которые я знаю, пересечений нет. Та же Castorama будет пытаться продавать с премией. Сначала есть пожелания продать дороже. Если уже принято решение уходить и нет желания нести издержки, компании, как правило, становятся более договороспособными. Мы можем только предполагать. Итоговый вариант будет известен немного позже, — считает Андрей Карпов.

Иван Федяков также видит «Леруа Мерлен» в качестве потенциального покупателя сети Castorama, но делает оговорку, что сделке могут воспротивиться антимонопольщики:

— Решение об уходе неожиданное, только если мы завтра не услышим о продаже этих объектов кому-то. Я затрудняюсь сказать кому. В Испании «Леруа» точно не может купить, потому что им воспрепятствует антимонопольная служба. Думаю, в России после этой сделки у «Леруа» также могут возникнуть проблемы с антимонопольщиками, потому что даже после покупки «К-раута» к ним были вопросы. И вряд ли им дадут вторую большую сеть. Американцы сюда точно не придут, им неинтересен европейский рынок, — отмечает эксперт.

Получить комментарий от «Леруа Мерлен» на момент публикации не удалось.

Второй возможный сценарий ухода из России — продажа российских магазинов по частям. Но такой вариант для собственника сети менее предпочтителен.

«Они закрывают магазины даже в Великобритании»

Причины ухода Castorama с российского рынка определены довольно расплывчато, но эксперты считают, что решение вряд ли связано с санкциями или ухудшением отношений между Россией и Великобританией.

— В моем понимании, в большей степени это были просчеты, ошибки самой Castorama и в меньшей степени — проблемы рынка или геополитический риск. Видимо, они устали бороться и решили, что лучше зафиксировать убытки на этом уровне, чем продолжать их генерировать, — предполагает генеральный директор InfoLine Иван Федяков.

Он обращает внимание на то, что компания уходит не только из России, но и из Португалии и Испании, где проблем с санкциями нет.

— В этой публикации они пишут, что сосредоточатся на тех регионах, где они присутствуют и где они лидеры. Да, они лидеры в Великобритании. Но несмотря на это, они закрывают магазины даже в Великобритании, — отмечает Федяков. Он вспоминает, как на одной из конференций руководство Kingfisher объясняло закрытие магазинов тем, что «их слишком много».

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов полагает, что Castorama в России была менее узнаваема среди других крупных игроков рынка DIY.

— Зачастую европейским компаниям сложно конкурировать в тех странах, где у них нет доминирующего положения, потому что у них есть определенный сложившийся менталитет, когда они рассчитывают на более выгодные цены, например. А их место в Европе никак не дает им какие-то дополнительные возможности в иной стране, в том числе и в России. Однажды французская продуктовая сеть Carrefour выходила в Россию, открыла три-четыре магазина, в то время как у «Ашана» их было уже более 50. Carrefour пытался получать с поставщиков более дешевые цены, мотивируя это тем, что в Европе они компания номер один. Им объясняли, что когда вы будете компанией номер один, как «Ашан», например, мы будем вам цены получше давать, — вспоминает эксперт.

При этом он отмечает, что крупные игроки, как правило, оценивают риски, сравнивают прибыль в разных странах. При этом свою роль играет и экономика страны. В качестве примера он приводит сеть Metro, которая в свое время тоже рассматривала разные варианты, продавала гипермаркеты «Реал».

— Если перспектив особо нет, имеет смысл отказываться от каких-то магазинов. Я не удивлюсь, если в ближайшие полгода с российского рынка уйдет Metro, потому что стоит вопрос перспектив дальнейшего развития на нашем рынке.

Гуландам Зарипова
БизнесРозничная торговля БашкортостанТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Очень плохо. Рынок скукоживается, конкуренции все меньше. Скоро опять по рынкам пойдем
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  • Анонимно 13:40
    по рынкам не пойдем.... их просто никто не даст сделать....
    пойдем по крупным ритейлам.......которыми владеют кстати не россияне.
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