Взятка для проректора. В Казани за махинации с дипломами повязали кандидатов наук КХТИ и ТИПКА

По данным «Реального времени», в деле фигурирует взятка в 800 тысяч рублей, одна из подозреваемых уже признала вину

В Казани новый скандал с участием сотрудников института и университета. На этот раз под пристальным вниманием следователей оказались проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) и сотрудница кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Обеих подозревают в посредничестве взяткам взамен на обещание без обучения выдать два диплома — КГМУ и КХТИ. По данным источников «Реального времени», сотрудницу КНИТУ-КХТИ задержали с поличным вчера днем, а проректора ТИПКА — вечером при получении денежных средств. Подробности — в материале «Реального времени».

В Казани повязали двух кандидатов наук

Накануне в Казани задержали Элеонору Хафизову, проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Ее подозревают в посредничестве взяткам на сумму 800 тыс. рублей, передают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам.

По версии следствия, за эти деньги двое граждан намеревались приобрести дипломы двух казанских вузов — без обучения в таковых.

Элеонора Хафизова является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет наградные почетные грамоты минсельхозпродов РФ и РТ.

Детали: как выяснило «Реальное время», на проректора ТИПКА следователи вышли благодаря обращению жителя Казани и при помощи оперативников УЭБиПК МВД Татарстана. Заявитель рассказал, что его вывели на человека, обещая получение дипломов о медицинском и экономическом образовании. Эти бумаги заявителю и его знакомому требовались лишь формально — без них не открыть компанию в сфере медицинских услуг.

Элеонора Хафизова является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет наградные почетные грамоты минсельхозпродов РФ и РТ. Фото tipkadpo.ru

В итоге заявителя познакомили с Натальей Шигаповой — кандидатом педагогических наук, сотрудницей кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Та, как полагают в Следкоме, сказала: можно получить дипломы КХТИ и КГМУ — мол, есть связи с руководством этих вузов, требуются лишь деньги. Соискателей-покупателей также предупредили — нужно будет сходить на заседание экзаменационной комиссии, а чтобы ее члены запомнили именно нужного «дипломника» презентовать, к примеру, бутылочку коньяка.

Диплом КГМУ обещали за 500 тыс. рублей, диплом КХТИ — за 300 тысяч. Без всякого обучения в данных вузах. При этом, по данным источников «Реального времени», посредница гарантировала, что заветные корочки будут готовы уже в январе, и предлагала самостоятельно за ними в вуз не ходить — оформить на нее доверенность. Мол, так будет проще. Такой подход показался странным сотрудникам МВД и Следкома.

Шигапову задержали с поличным после получения 800 тыс. рублей. Это было днем 22 ноября в районе ТРК «Тандем». А уже вечером при получении денег от Шигаповой, согласившейся помочь следствию изобличить подельницу, была задержана Элеонора Хафизова — проректор по учебно-методической работе ТИПКА.

Как утверждают источники «Реального времени», вину проректор признала уже вчера. И изложила свою версию событий, которая сводится к тому, что ее действия не были посредничеством во взятке, а дипломы покупались не в казанских вузах, а в Москве. Познакомилась как-то в переходе с женщиной, которая предлагала документ о высшем профобразовании всего за 12 тыс. рублей, и решила подзаработать на этом. Эту версию следствию еще предстоит проверить.

Делом занимаются сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. Фото Ирины Плотниковой



Делом занимаются сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ — те самые, что ранее направили в суд коррупционное дело двух начальников отдела полиции «Гвардейский» и довели до раскаяния профлидера Татьяну Водопьянову.

По предварительным данным, в материалах оперативной разработки имеется еще минимум один свершившийся факт «покупки» диплома казанского вуза. Не исключено, что уже сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения для двух дам.

Неприятный сюрприз

В приемной ректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса «Реальному времени» сообщили, что и руководитель учебного заведения, и проректор Элеонора Хафизова находятся в командировке. Известие о ее задержании и подозрениях в посредничестве во взяточничестве для сотрудника ТИПКА оказалось сюрпризом. Комментировать ситуацию в институте отказались.

Новостью уголовное дело стало и для КНИТУ-КХТИ. В пресс-службе вуза пояснили, что пока они ситуацию не комментируют.

Второй скандал за месяц

Напомним, что только за ноябрь это второе громкое уголовное дело, в котором фигурируют сотрудники институтов и университетов Казани. Так, Следком и БЭП раскрыли схему поступления иностранцев за взятки «неустановленным сотрудникам» КФУ. Абитуриентам из Ирака предлагали оплатить возможность зачисления в группу будущих специалистов нефтегазового дела. Причем посредником выступал гражданин этой же страны, проходящий ординатуру в КГМУ. По версии следствия, он брал с поступающих деньги в долларах и передавал их неустановленным сотрудникам федерального университета.

Тогда в пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что по данному факту в вузе проводится проверка. Более расширенный комментарий был опубликован 14 ноября, когда проректор КФУ по общим вопросам Ришат Гузейров рассказал, что о предполагаемых взятках взамен на поступление в вуз они узнали от посольства Ирака, куда жаловались иракцы на некоего гражданина, которые собирает с них деньги для сдачи вступительных испытаний в КФУ.

— Руководством университета было принято решение о проведении разбирательства изложенной в письме информации. В целях пресечения возможных противоправных коррупционных действий в старейшем российском вузе КФУ инициативно и добровольно передал информацию правоохранительным органам, в частности, в МВД. В настоящее время продолжается собственная служебная проверка. Руководство КФУ оказывает всю посильную помощь в проведении следственных действий правоохранительным органам, в том числе в выемке документов, — прокомментировал проректор вуза.