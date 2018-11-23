Взятка для проректора. В Казани за махинации с дипломами повязали кандидатов наук КХТИ и ТИПКА
По данным «Реального времени», в деле фигурирует взятка в 800 тысяч рублей, одна из подозреваемых уже признала вину
В Казани новый скандал с участием сотрудников института и университета. На этот раз под пристальным вниманием следователей оказались проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) и сотрудница кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Обеих подозревают в посредничестве взяткам взамен на обещание без обучения выдать два диплома — КГМУ и КХТИ. По данным источников «Реального времени», сотрудницу КНИТУ-КХТИ задержали с поличным вчера днем, а проректора ТИПКА — вечером при получении денежных средств. Подробности — в материале «Реального времени».
В Казани повязали двух кандидатов наук
Накануне в Казани задержали Элеонору Хафизову, проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Ее подозревают в посредничестве взяткам на сумму 800 тыс. рублей, передают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам.
По версии следствия, за эти деньги двое граждан намеревались приобрести дипломы двух казанских вузов — без обучения в таковых.
Элеонора Хафизова является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет наградные почетные грамоты минсельхозпродов РФ и РТ.
Детали: как выяснило «Реальное время», на проректора ТИПКА следователи вышли благодаря обращению жителя Казани и при помощи оперативников УЭБиПК МВД Татарстана. Заявитель рассказал, что его вывели на человека, обещая получение дипломов о медицинском и экономическом образовании. Эти бумаги заявителю и его знакомому требовались лишь формально — без них не открыть компанию в сфере медицинских услуг.
В итоге заявителя познакомили с Натальей Шигаповой — кандидатом педагогических наук, сотрудницей кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Та, как полагают в Следкоме, сказала: можно получить дипломы КХТИ и КГМУ — мол, есть связи с руководством этих вузов, требуются лишь деньги. Соискателей-покупателей также предупредили — нужно будет сходить на заседание экзаменационной комиссии, а чтобы ее члены запомнили именно нужного «дипломника» презентовать, к примеру, бутылочку коньяка.
Диплом КГМУ обещали за 500 тыс. рублей, диплом КХТИ — за 300 тысяч. Без всякого обучения в данных вузах. При этом, по данным источников «Реального времени», посредница гарантировала, что заветные корочки будут готовы уже в январе, и предлагала самостоятельно за ними в вуз не ходить — оформить на нее доверенность. Мол, так будет проще. Такой подход показался странным сотрудникам МВД и Следкома.
Шигапову задержали с поличным после получения 800 тыс. рублей. Это было днем 22 ноября в районе ТРК «Тандем». А уже вечером при получении денег от Шигаповой, согласившейся помочь следствию изобличить подельницу, была задержана Элеонора Хафизова — проректор по учебно-методической работе ТИПКА.
Как утверждают источники «Реального времени», вину проректор признала уже вчера. И изложила свою версию событий, которая сводится к тому, что ее действия не были посредничеством во взятке, а дипломы покупались не в казанских вузах, а в Москве. Познакомилась как-то в переходе с женщиной, которая предлагала документ о высшем профобразовании всего за 12 тыс. рублей, и решила подзаработать на этом. Эту версию следствию еще предстоит проверить.
Делом занимаются сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ — те самые, что ранее направили в суд коррупционное дело двух начальников отдела полиции «Гвардейский» и довели до раскаяния профлидера Татьяну Водопьянову.
По предварительным данным, в материалах оперативной разработки имеется еще минимум один свершившийся факт «покупки» диплома казанского вуза. Не исключено, что уже сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения для двух дам.
Неприятный сюрприз
В приемной ректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса «Реальному времени» сообщили, что и руководитель учебного заведения, и проректор Элеонора Хафизова находятся в командировке. Известие о ее задержании и подозрениях в посредничестве во взяточничестве для сотрудника ТИПКА оказалось сюрпризом. Комментировать ситуацию в институте отказались.
Новостью уголовное дело стало и для КНИТУ-КХТИ. В пресс-службе вуза пояснили, что пока они ситуацию не комментируют.
Второй скандал за месяц
Напомним, что только за ноябрь это второе громкое уголовное дело, в котором фигурируют сотрудники институтов и университетов Казани. Так, Следком и БЭП раскрыли схему поступления иностранцев за взятки «неустановленным сотрудникам» КФУ. Абитуриентам из Ирака предлагали оплатить возможность зачисления в группу будущих специалистов нефтегазового дела. Причем посредником выступал гражданин этой же страны, проходящий ординатуру в КГМУ. По версии следствия, он брал с поступающих деньги в долларах и передавал их неустановленным сотрудникам федерального университета.
Тогда в пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что по данному факту в вузе проводится проверка. Более расширенный комментарий был опубликован 14 ноября, когда проректор КФУ по общим вопросам Ришат Гузейров рассказал, что о предполагаемых взятках взамен на поступление в вуз они узнали от посольства Ирака, куда жаловались иракцы на некоего гражданина, которые собирает с них деньги для сдачи вступительных испытаний в КФУ.
— Руководством университета было принято решение о проведении разбирательства изложенной в письме информации. В целях пресечения возможных противоправных коррупционных действий в старейшем российском вузе КФУ инициативно и добровольно передал информацию правоохранительным органам, в частности, в МВД. В настоящее время продолжается собственная служебная проверка. Руководство КФУ оказывает всю посильную помощь в проведении следственных действий правоохранительным органам, в том числе в выемке документов, — прокомментировал проректор вуза.
комментарии
неужели у кого то отсутствует инстинкт самосохранения....