ВСУ атаковали многоэтажку в Ростове, жителей перевезли в пункт временного размещения
К дому также направлены автобусы, функционирующие как мобильные пункты обогрева
Многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону был поврежден в результате воздушной атаки, сообщил мэр города Александр Скрябин в телеграм-канале.
По словам Александра Скрябина, для жителей пострадавшего здания организован пункт временного размещения, где предоставлены спальные места, горячие напитки и питание.
Кроме того, к месту происшествия направлены автобусы, которые функционируют как мобильные пункты обогрева и временного пребывания.
Также в администрации Пролетарского района заработала горячая линия для жителей этого дома.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли восемь человек.
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