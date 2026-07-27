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ВСУ атаковали многоэтажку в Ростове, жителей перевезли в пункт временного размещения

08:21, 27.07.2026

К дому также направлены автобусы, функционирующие как мобильные пункты обогрева

ВСУ атаковали многоэтажку в Ростове, жителей перевезли в пункт временного размещения
Фото: Динар Фатыхов

Многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону был поврежден в результате воздушной атаки, сообщил мэр города Александр Скрябин в телеграм-канале.

По словам Александра Скрябина, для жителей пострадавшего здания организован пункт временного размещения, где предоставлены спальные места, горячие напитки и питание.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, к месту происшествия направлены автобусы, которые функционируют как мобильные пункты обогрева и временного пребывания.

Также в администрации Пролетарского района заработала горячая линия для жителей этого дома.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли восемь человек.

Никита Егоров

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Происшествия

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