Минниханов поручил сделать надписи на памятнике Марджани в Казани на четырех языках

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству культуры РТ выполнить надписи на памятнике татарскому богослову Шигабутдину Марджани на татарском, английском и арабском языках.

«Президент Татарстана обратил внимание на то, что надпись на памятнике Шигабутдину Марджани сделана только на русском языке, и поручил Министерству культуры РТ выполнить надписи еще на трех языках — на татарском, английском и арабском», — цитирует официального представителя казанского Кремля Лилию Галимову ИА «Татар-Информ».



Напомним, что 20 ноября в Казани на набережной озера Кабан открыли памятник Шигабутдину Марджани. Памятник выполнен из белого мрамора по проекту татарского скульптора Баки Урманче. На плитах выгравировано высказывание Марджани «Истина и праведный путь превыше всего».

Казанский искусствовед, старший преподаватель кафедры «Реконструкция, реставрация архитектурного наследия и основ архитектуры» КГАСУ Рустем Шамсутов критично отозвался об установке памятника, заявив, что подобные решения должны проходить народные обсуждения.