В Пестречинском районе произошло две аварии, в одной из них водитель погиб

В первом ДТП водитель улетел в кювет, а во втором — вылетел на встречку

Фото: Максим Платонов

В Пестречинском районе Татарстана произошло два дорожно-транспортных происшествия. В одной из аварий трагически погиб водитель легкового автомобиля, еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы, сообщили в прокуратуре республики.

Первое ДТП случилось на 19-м километре автодороги Казань — Шемордан, недалеко от села Кощаково. Согласно предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с шумозащитным экраном и выехала с дороги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Вторая авария произошла на дороге между селом Богородское и деревней Куюки. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом НЕФАЗ.

В результате этого ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте происшествия работал прокурор Пестречинского района. Устанавливаются обстоятельства происшествия, организована процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после аварии в Зеленодольске, в которой погибли несовершеннолетние.

Никита Егоров