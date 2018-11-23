ПСО «Казань» прокомментировало налоговую задолженность почти в 2 млрд рублей

ПСО «Казань» и Управление федеральной налоговой службы по Татарстану договорились о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.



«Мы не отрицаем, что у нас имеется задолженность перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Наша компания никогда не отказывалась от своих обязательств перед налоговиками, предоставив доказательства того, что все долги будут погашены», — рассказала пресс-секретарь компании Светлана Брайловская «Реальному времени».

Напомним, 20 ноября Управление федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ПСО «Казань». Сумма исковых требований составила почти 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Мордовии рассчитывают на естественное расторжение инвестиционного соглашения с «Татдорстроем» (связана с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина). В республике ждут, когда можно будет пустить незавершенные активы Зиганшина с молотка из-за начавшейся процедуры банкротства компании. Подробно — в материале «Реального времени».

Напомним, что ПСО «Казань» также возводило стадион в Самаре. Там у компании тоже были проблемы со сроками. Власти региона даже требовали сменить подрядчика, но Зиганшин смог отстоять объект.