В Казани водитель мопеда врезался в опору ЛЭП и погиб

Мужчина в возрасте 52 лет не соблюдал безопасную скорость и потерял контроль над транспортом

Фото: Динар Фатыхов

Ночью в районе дома №61 на Сибирском тракте в Казани водитель мопеда врезался в опору линии электропередачи и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы республики.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Мира в сторону улицы Журналистов. Он не соблюдал безопасную скорость и потерял контроль над мопедом, в результате чего произошло столкновение с опорой ЛЭП. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Уточняется, что у погибшего не было водительских прав и он ранее совершил два административных правонарушения. Кроме того, мопед, на котором передвигался мужчина, не был должным образом зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что в Пестречинском районе произошло две аварии, в одной из которых водитель погиб.

Никита Егоров