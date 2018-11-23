«По незнанию законодательства»: ФСБ предъявила татарстанцу разглашение гостайны

В преступлении против государства обвинили помощника руководителя исполкома Кайбицкого района Татарстана

На скамье подсудимых Верховного суда Татарстана оказался накануне 53-летний помощник руководителя Кайбицкого исполкома Илгиз Багавиев. Его обвиняют в опасном для государства преступлении — разглашении сведений, составляющих гостайну. Последние 16 лет обвиняемый отвечает в администрации района за мобилизационную работу. Непосредственный начальник отзывается о нем хорошо и предполагает: «Желания как-то навредить у него не было». Детали — в материале «Реального времени».

Без признаков шпионажа и измены Родине



Материалы дела кайбицкого чиновника засекречены. Им занимались оперативники и следователи УФСБ по РТ, утверждал обвинение первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин. В Верховном суде РТ председательствующим был назначен судья Ильфир Салихов.

Илгизу Багавиеву предъявляют преступление против Российской Федерации по ч. 1 ст. 283 УК РФ — разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 (государственная измена) и 276 (шпионаж) настоящего кодекса. По версии следствия, преступление было совершено в августе — сентябре 2017 года и речь идет о передаче обвиняемым некоего документа.

Отметим, обвиняемый вот уже 16 лет отвечает в администрации района за мобилизационную работу — был главным специалистом аппарата по таковой работе, теперь является помощником руководителя исполкома в той же сфере. На предварительном следствии Багавиев вину признал. Не стал нанимать и адвоката — в Верховном суде РТ его защиту вчера осуществляла адвокат по назначению. Гособвинение поддерживал представитель прокуратуры Татарстана Андрей Кропотов, ранее принимавший участие в засекреченных делах об имитации изъятия 10 кг героина на Вьетнамском рынке в Казани и полицейском «налете» на адвокатскую контору в Челнах.

53-летний подсудимый выглядел очень расстроенным и рассказывать журналисту что-либо о своем деле не стал. Фото Ирины Плотниковой



«Очень добропорядочный, ответственный человек»

На заседание суда 53-летний подсудимый приехал почти за час. В костюме, при галстуке. Выглядел очень расстроенным. Рассказывать журналисту «Реального времени» что-либо о своем деле не стал. Воздержалась и адвокат по назначению, обронив лишь фразу, что никакого ущерба от действий ее подзащитного не было. При этом по существу обвинения речь может идти об ущербе для обороны государства. Гособвинитель за уточнением обстоятельств дела посоветовал обратиться к своему руководству.

Близкие Илгиза Багавиева на суд не приехали. Его сослуживцы в исполкоме Кайбицкого района в телефонном разговоре с «Реальным временем» дали обвиняемому помощнику руководителя исполкома лучшие характеристики — «хороший, добросовестный работник». Сам же руководитель исполкома Алексей Макаров сначала наотрез отказался говорить об уголовном преследовании подчиненного, однако на вопрос о его личных качествах все же ответил:

— Он очень добропорядочный, ответственный человек. Добросовестно относится к своим обязанностям. Желания как-то навредить… у него никогда не было и нет… Только, наверное, по незнанию законодательства произошло что-то.

На уточняющий вопрос — приняты ли в районе меры, чтобы по незнанию не ошибся еще кто-нибудь, Макаров ответил: «Без комментариев».

Тут важно подчеркнуть — никаких стратегических оборонных объектов в традиционно сельском Кайбицком районе нет. Однако гостайну составляет не только расположение и системы безопасности таковых, такой гриф имеют и документы попроще — скажем, утвержденный порядок мобилизации сил и средств на случай ЧП в районе. Как сообщают источники «Реального времени», таковые планы действий по закону должны быть и на предприятиях, при этом типовых положений нет, как и допуска к засекреченному документу. Не на этом ли погорел районный чиновник?

По образованию Илгиз Багавиев — специалист в области радиофизики и радиоэлектроники, заканчивал КГУ, позже повышал квалификацию по программе «Основы перевода муниципальных районов и городских округов на условия военного времени». Первая запись в его трудовой датирована 1982 годом — кочегар в Кайбицком сельпо. После окончания вуза и двухгодичного перерыва (вероятно, на армейскую службу) Багавиев устроился инженером на Казанский моторостроительный завод «Союз», но не проработав и года, в 1991-м вернулся в родной Кайбицкий район экономистом управления сельского хозяйства.

Затем сменил еще ряд должностей и профессий — начальник финансово-хозяйственной части в райвоенкомате, программист, оператор, инженер, старший экономист в отделении «Агропромбанка». С 2002-го работает в аппарате администрации Кайбицкого района. После возбуждения дела заявления на увольнение не писал. У Багавиева — трое детей.

Илгиз Багавиев (слева) на Дне призывника в Кайбицком районе. Фото kaybici.tatarstan.ru

Как в России гостайну разглашают

В УФСБ по РТ и прокуратуре Татарстана от комментариев по данному уголовному делу пока воздерживаются. Не уточняют и характер совершенных обвиняемым действий, а между тем эта информация могла бы послужить профилактике подобных преступлений. За которые, кстати, предусмотрена ответственность до 4 лет лишения свободы. Отметим, что такое же деяние, но по ч.2 ст. 283 УК (разглашение гостайны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) санкция — до 7 лет. Но Багавиева привлекают по ч. 1 той же статьи.

По такой же статье в августе Верховный суд Удмуртии вынес приговор сотруднице нефтедобывающей компании, которую признали виновной в разглашении государственной тайны — передаче секретных топографических карт лицам без соответствующего допуска. Наказали даму штрафом в 60 тысяч рублей. Причем, утверждавшая обвинение прокуратура Удмуртии не делала гостайны из фабулы расследованного ФСБ дела.

Дела по 283-й — большая редкость. В Татарстане, судя по электронной базе Верховного суда РТ, последний раз такое дело рассматривали аж 11 лет назад. В целом по стране — осужденных единицы. В январе РАПСИ со ссылкой на отчет судебного департамента при ВС РФ сообщало — за полгода 2017 года в России за государственную измену, шпионаж и разглашение гостайны осуждены 15 человек.

В июне этого года условный срок в 1 год с испытательным в полгода за разглашение гостайны получил государственный служащий Томской области. По версии ФСБ, он также передавал некие сведения гражданам без допуска к гостайне.

В 2015-м в Нижегородской области под арест по делу по ст. 283 УК РФ попал бывший ведущий сотрудник оборонного НИИ Владимир Голубев, который занимался разработкой взрывчатых веществ и в 2013 году опубликовал свой доклад в чешском научном журнале.

В 2014-м Московский окружной военный суд наказал условным сроком в 2 года полковника российской армии Зайченко, который хранил часть секретных сведений на личном ноутбуке, а после поломки отдал его для ремонта сестре — гражданке Украины. Ну а та вывезла ноутбук за границу и отдала на ремонт и расшифровку информации, вследствие чего в распоряжении граждан Украины оказался секретный приказ министра обороны РФ и постановление правительства, регулирующие систему радиолокационной борьбы. Впрочем, «тяжких последствий при этом не наступило», — посчитал суд.

Вчера в Верховном суде РТ на предварительных слушаниях судья вынес постановление о возврате материалов прокурору, поскольку усмотрел в обвинительном заключении некие процессуальные недочеты. Фото Максима Платонова

А вот в 2013-м году реальный срок — 4 месяца-колонии поселения по статье о разглашении гостайны без тяжких последствий получил адвокат Павел Двигун. Как установил Верховный суд Хакассии, он пытался добиться восстановления на работе сотрудника миграционной службы и приложил к гражданскому иску в суд документ с засекреченными сведениями. В ходе процесса обвиняемый рассказывал — этот же документ был обнародован в МВД во время аттестации, после чего его клиента и уволили.

Каким будет результат рассмотрения уголовного дела помощника руководителя Кайбицкого исполкома, судить сложно. Вчера в Верховном суде РТ на предварительных слушаниях судья Ильфир Салихов вынес постановление о возврате материалов прокурору, поскольку усмотрел в обвинительном заключении некие процессуальные недочеты.