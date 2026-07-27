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Происшествия

В трех соседних с Татарстаном регионах объявлена ракетная опасность

05:07, 27.07.2026

Соответствующая информация опубликована МЧС по Самарской и Ульяновской областям, а также Чувашии.

В трех соседних с Татарстаном регионах объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация опубликована МЧС по Самарской и Ульяновской областям, а также Чувашии.

Ранее в Татарстане с 04.49 мск был введен режим беспилотной опасности. Также временно приостановил свою работу аэропорт Казани.

Зульфат Шафигуллин

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