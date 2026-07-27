В трех соседних с Татарстаном регионах объявлена ракетная опасность
Соответствующая информация опубликована МЧС по Самарской и Ульяновской областям, а также Чувашии.
В трех соседних с Татарстаном регионах объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация опубликована МЧС по Самарской и Ульяновской областям, а также Чувашии.
Ранее в Татарстане с 04.49 мск был введен режим беспилотной опасности. Также временно приостановил свою работу аэропорт Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».