«Независима от местных групп влияния»: в Пермь прислали налоговика из Татарстана

Заместитель руководителя федеральной налоговой службы по Татарстану Чулпан Госсамова возглавила аналогичное ведомство в Пермском крае

На координационном совещании руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти в Перми во вторник, 20 ноября, был представлен новый глава региональной ФНС. Ведомство возглавила выходец из Татарстана Чулпан Госсамова, за плечами которой долгая служба в налоговой системе республики. Эксперты рассматривают Госсамову как креатуру команды губернатора Пермского края Максима Решетникова в качестве инструмента влияния на местные элиты. Чего ждать от назначения и какие перемены ждут экономику Прикамья, читайте подробнее в материале «Реального времени».

Представитель старой элиты

Кресло руководителя управления ФНС России по Пермскому краю стало вакантным после отставки в августе этого года Лидии Струговой, возглавлявшей управление с 2009 года и успевшей поработать с тремя губернаторами. Свой пост она получила еще при Олеге Чиркунове, поэтому является своего рода представительницей старой пермской элиты.

За время работы Струговой в сфере налогообложения в регионе присутствовала стабильность. С каждым из новых глав региона она старалась выстраивать конструктивную линию взаимодействия, громких скандалов в управлении не было. Однако в последние годы многие предприятия и коммерсанты негодовали, что действия налоговиков были порой довольно жесткими.

В качестве примера можно привести пикет работников завода «Элиз», вышедших год назад к зданию ФНС в Перми. Тогда из-за действий налоговиков, которые заблокировали расчетные счета предприятия, завод чуть не оказался под угрозой закрытия.

В качестве примера можно привести пикет работников завода «Элиз», вышедших год назад к зданию ФНС в Перми. Фото vk.com



Слухи о об отставке Струговой начали ходить в этом году, когда в Прикамье шли так называемые «федеральные чистки». В регионе сменился главный федеральный инспектор, начальник главка МВД, генеральный прокурор региона и глава СУ СКР по Пермскому краю.

После августовской отставки Струговой в течение трех месяцев обязанности руководителя исполнял ее заместитель Олег Ширяев. Именно он рассматривался как один из главных кандидатов на освободившуюся должность. Однако ведомство возглавила Чулпан Госсамова.

«Чулпан Фаритовна, вы профессионал»

Чулпан Госсамова родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». После трудилась в налоговых органах Татарстана, пройдя карьерный путь от службы в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по Вахитовскому району Казани до заместителя руководителя УФНС России по РТ Ильсура Сафиуллина.

Губернатор Максим Решетников, поздравляя Госсамову с назначением, высоко оценил ее качества. Глава региона отметил, что «она сможет перенести свой профессиональный опыт на территорию края».

«Прикамье активно развивается, меняется региональное налогообложение, например, сейчас мы активно внедряем систему налогообложения от кадастровой стоимости недвижимости. Пермский бизнес по большей части законопослушен, но, понятно, что есть и те, кто не готов платить налоги», — заявил он.

Татарстанские налоговики, похоже, нарасхват. летом 2018 года главой управления Федеральной налоговой службы по Марий Эл официально стала Лилия Гатина. Фото mari-el.gov.ru



Между тем, в политических telegram-каналах скептически отнеслись к назначению Госсамовой. В частности, канал «Лбов», предсказавший ее назначение на должность еще в августе, пишет, что теперь «в условиях безусловного давления фискальных органов на местный бизнес Решетников приобретает значимый инструмент влияния». Именно ее, ссылаясь на свои источники, «Лбов» считает креатурой команды губернатора.

На этом можно отметить, что татарстанские налоговики похоже нарасхват: летом 2018 года главой управления Федеральной налоговой службы по Марий Эл официально стала Лилия Гатина. Она перешла на этот пост с должности руководителя налоговой инспекции Набережных Челнов.

Региональная «дружба»

Однако факт назначения «нового лица» из другого региона рассматривается экспертами и политиками как шаг к стабилизации конфронтации между старыми и новыми элитами. Они ссылаются на опыт работы и неиспорченную репутацию.

По словам представителя новой пермской политической волны, депутата гордумы Ильи Лисняка, назначение Госсамовой соответствует логике трансфера руководящего звена между регионами.

«Взаимообмен практикуется в органах власти с федеральным подчинением: МВД, прокуратура и так далее. Это позволяет не только обеспечить сменяемость, но и снизить коррупционные риски. Публичное реноме Чулпан Фаритовны создает позитивное впечатление, и я надеюсь, что назначение положительно скажется на работе ключевой фискальной структуры в крае», — считает Лисняк.

Экономист и политик Антон Любич положительно воспринял нового главу пермского ФНС, подчеркнув, что Госсамова «независима от местных групп влияния», а также «имеет давний опыт работы в налоговых органах Татарстана».



«Кандидатура подобрана профессионально. Структура экономики наших регионов достаточно близка, поэтому она быстро сможет понять принципы работы в Пермском крае. И что очень важно – она сможет качественно отслеживать операции, связанные с малым и средним предпринимательством, вокруг получателей налоговых льгот», — прокомментировал эксперт.

Кроме того, Любич добавил, что одной из главных задач Чулпан Госсамовой на новом месте станет увеличение налоговых поступлений в рамках действующего законодательства, так как «бюджет Пермского края является глубоко дефицитным». А как известно, в Татарстане налоговики умеют хорошо администрировать.