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Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена

06:39, 27.07.2026

Для городов Закамья угроза остается.

Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена, сообщается в официальном приложении МЧС.

Для городов Закамья угроза атаки БПЛА остается. В частности, на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск. Жителям этих населенных пунктов необходимо принять меры безопасности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На территории Татарстана продолжают действовать ракетная и беспилотная опасности. Все три аэропорта республики временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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