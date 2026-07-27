Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена
Для городов Закамья угроза остается.
Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена, сообщается в официальном приложении МЧС.
Для городов Закамья угроза атаки БПЛА остается. В частности, на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск. Жителям этих населенных пунктов необходимо принять меры безопасности.
На территории Татарстана продолжают действовать ракетная и беспилотная опасности. Все три аэропорта республики временно приостановили работу.
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