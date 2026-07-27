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В Казани и девяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

05:46, 27.07.2026

Все три аэропорта в Татарстане закрыты на фоне ракетной опасности в республике

В десяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск.

Жителей просят необходимые меры безопасности и пройти в укрытия.

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Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанским. Все три аэрогавани Татарстана закрыты на фоне объявленной ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность также была введена в трех соседних регионах.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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