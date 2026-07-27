В Казани и девяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Все три аэропорта в Татарстане закрыты на фоне ракетной опасности в республике
В десяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА объявлена на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск.
Жителей просят необходимые меры безопасности и пройти в укрытия.
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанским. Все три аэрогавани Татарстана закрыты на фоне объявленной ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность также была введена в трех соседних регионах.
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