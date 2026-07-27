В Казани повторно звучат сирены воздушной тревоги
Диктор по громкоговорителю просит жителей принять меры безопасности.
В Казани повторно зазвучали сирены воздушной тревоги. Диктор по громкоговорителю просит жителей принять меры безопасности.
В Татарстане одновременно введены режимы ракетной и беспилотной опасности. В Казани и еще девяти городах республики объявлена угроза атаки БПЛА.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу на фоне введенных ограничений.
Ракетная опасность также объявлена в ряде соседних с Татарстаном регионах.
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