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В Казани повторно звучат сирены воздушной тревоги

06:06, 27.07.2026

Диктор по громкоговорителю просит жителей принять меры безопасности.

В Казани повторно звучат сирены воздушной тревоги
Фото: Максим Платонов

В Казани повторно зазвучали сирены воздушной тревоги. Диктор по громкоговорителю просит жителей принять меры безопасности.

В Татарстане одновременно введены режимы ракетной и беспилотной опасности. В Казани и еще девяти городах республики объявлена угроза атаки БПЛА.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу на фоне введенных ограничений.

Ракетная опасность также объявлена в ряде соседних с Татарстаном регионах.

Зульфат Шафигуллин

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