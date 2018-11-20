А кто его знает? В Татарстане ищут авторов письма о голосовании за имена аэропортов

Пока в Лаишево и Общественной палате РТ отрицают причастность к использованию админресурса, голосовать за определенного кандидата призывают учителей в Челнах

Фото: Максим Платонов

Скандалом обернулся конкурс на присвоение российским аэропортам имен великих соотечественников. Добровольное дело, как это бывает часто, приобрело принудительный характер. Если первое время ограничивалось агитацией за определенных кандидатов в мессенджерах и социальных сетях, то в последние дни перед подведением итогов у некоторых буквально началась агония. В народном голосовании, как и на войне — все способы хороши, решили некоторые чиновники и включили административный ресурс. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Добровольно-принудительное голосование

Если, к примеру, Республиканская молодежная организация «Сәләт» или президент Татарстана Рустам Минниханов действовали деликатно и ограничились призывами в своих социальных сетях, то в Лаишевском районе по привычке привлекли тяжелую артиллерию.

Исполком района пустил по предприятиям письмо, в котором заявил о «необходимости организовать голосование». Речь шла не просто о том, чтобы привлечь внимание к конкурсу, а о голосовании за конкретные имена — Габдуллы Тукая для аэропорта Казани и Николая Лемаева для аэропорта Бегишево.

«О результатах голосования Ваших сотрудников просим Вас проинформировать отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета РТ в срок до 21.11.2018», — сообщалось в конце письма.

Простота, с которой администрация Лаишевского района решила поддержать великого Тукая и выдающегося Лемаева, оказалась хуже воровства. Письмо кого-то из адресатов сильно рассмешило или разозлило, и в итоге его сделали достоянием общественности, выложив в сеть.

Речь шла не просто о том, чтобы привлечь внимание к конкурсу, а о голосовании за конкретные имена — Габдуллы Тукая для аэропорта Казани и Николая Лемаева для аэропорта Бегишево. Фото Олега Тихонова



Следствие ведет Общественная палата

Общественная палата Татарстана, ответственная за проведение конкурса, негодует. Еще бы — инициатива отдельно взятого района ставит под сомнение легитимность всего голосования.

— Люди должны голосовать за того, кого считают нужным. Никто — ни чиновники, ни другие лица не должны оказывать давление или заставлять отчитываться, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков.

По словам Халикова, Общественная палата тут же начала выяснять, кто автор скандального письма? Но сделать это, судя по всему, не так просто, несмотря на очевидность происходящего, — письмо выполнено на официальном бланке и в нем стоит подпись заместителя руководителя исполкома Лаишевского района Виктора Тябина.

— Мы должны понять, было ли это чьей-то инициативой или это было поручение исполкома? Если это было поручение исполкома, то должен быть документ, на основании которого выпустили вот такой документ, — рассказал Халиков о ходе расследования.

Словом, без бумажки нет бумажки, и сейчас Общественная палата РТ занята поиском первоисточника.

«Мы должны понять, было ли это чьей-то инициативой или это было поручение исполкома? Если это было поручение исполкома, то должен быть документ, на основании которого выпустили вот такой документ», — рассказал Халиков о ходе расследования. Фото kazanfirst.ru

«Не было никакого указания сверху»

Не могут понять, кто стоит за порочным требованием голосовать за Тукая и Лемаева, и в самом Лаишевском районе. Так и представляется на месте разводящего в недоумении руками пресс-секретаря района Расима Хазиева консьерж Людвиг Аристархович со своим сакраментальным: «А кто это сделал?».

— Чья это была инициатива — пока изучаем. Но мы никому не говорили, что так надо делать. Не принуждали. Это письмо носило рекомендательный характер, чтобы побольше привлечь людей к голосованию. Не было никакого указания сверху, — вывел из-под удара Хазиев свое руководство.

На вопрос, кому нужно было сливать в сеть официальный документ, если таковой имел место быть, или же организовывать поклеп на честное руководство района, Расим Хазиев предположил, что людям, которым, «может, не нравится жить в Лаишевском районе».

Пока и Габдулла Тукай, и Николай Лемаев лидируют в голосовании с большим отрывом. За поэта по данным на 12.00 19 ноября отдали 31 тыс. голосов из 46 тыс., а за первого директора Нижнекамского химкомбината — 11 тыс. из 19. Примечательно, что Казань со своими 46 тысячами голосов — самая активная среди российских городов после Уфы, где в голосовании приняло участие 60 тысяч человек.

Казань со своими 46 тысячами голосов — самая активная среди российских городов после Уфы, где в голосовании приняло участие 60 тысяч человек. Фото airportufa.ru

Учителей из Набережных Челнов тоже призвали голосовать за Лемаева

Кстати, и там не обошлось без скандала — общественники и деятели культуры Башкирии возмутились тем, что предпочтение местной общественной палаты и, по совпадению, большинства голосующих отдано кандидатуре Мустая Карима. Общественники РБ считают, что чрезмерность возвеличивания личности писателя является результатом мнения правящей элиты, нежели народа, ибо поэт всегда стремился угождать власть имущим. В итоге в республике стал формироваться культ его личности.

Зампред татарстанской общественной палаты Тимур Халиков отрицает возможность влиять на ход голосования.

— Голосование идет на федеральном сайте, там нужно авторизоваться через социальные сети или по номеру телефона, каждый человек может проголосовать только за один аэропорт. А так, чтобы я покупал 10 симок и голосовал — мы реально ничего такого не делаем, — сказал Халиков и подчеркнул, что в этом туре он пока ни за кого не голосовал и на данный момент определился только с тем, за какой аэропорт отдавать голос — за «Казань», потому что оттуда чаще летает.

Тем временем еще один сигнал о привлечении административного ресурса пришел из Набережных Челнов. Учитель истории Раушан Валиуллин опубликовал письмо от местного управления образования, в котором учителей просят голосовать за Лемаева. В конце просьба — «ежедневно отчитываться о результатах голосования согласно приложенной таблице».

ОПРОС1

ОПРОС2