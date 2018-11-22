«В какой-то момент стало уже хорошим тоном говорить, что банк «Ак Барс» закроют»

Топ-менеджеры опорного татарстанского банка рассказали о несостоявшихся крахах и планах на будущее

Фото: Ринат Назметдинов

21 ноября татарстанский «Ак Барс» Банк провел пресс-конференцию, приуроченную к своему 25-летнему юбилею, а заодно раскрыл финансовые результаты за 9 месяцев по международным стандартам. Общаясь с журналистами, председатель правления банка Зуфар Гараев и глава совета директоров Валерий Сорокин вспомнили времена становления «Ак Барса», в очередной раз прокомментировали информационные атаки и суд с АСВ, а также рассказали, на какой сегмент будет делаться упор в следующие годы. Подробнее — в материале «Реального времени».

В первой волне

«Событие у нас четвертьвековое. Конечно, я сочинил пафосную речь. Настолько пафосную, что решил отказаться от нее», — пошутил Валерий Сорокин, обращаясь к журналистам. Впрочем, оставшаяся часть его спитча тоже была не лишена патетики.

По словам Сорокина, во времена своего становления «Ак Барс» был в первой волне «новых альтернативных банков», которые создавались с чистого листа: «Если брать за точку отсчета 1991 год, а может, даже чуть раньше, — получается 25—30 лет. Это срок новой экономики России. Немногие дожили до сегодняшнего дня. Но тем не менее мы в числе тех, кто работает. Стаж 25 лет — это, так скажем, пионеры движения».

Зуфар Гараев коротко рассказал о положении банка сегодня: «Ак Барс» занимает 23-е место по размеру активов, имеет рейтинги от агентств Moody's (B2) и «Эксперт РА» (ruA-). В 2016 году банк приступил к реализации пятилетней стратегии развития. В процессе реализации в стратегию вносятся коррективы. Однако полпути пройдено, и сейчас можно констатировать, что ключевые положения, заложенные в нее, подтверждаются, отметил предправления «Ак Барса».

По словам Гараева, в следующие годы «Ак Барс» будет делать упор на наращивании потребительского кредитования — это более доходный сегмент, хотя развивать его труднее

По словам Гараева, в 2019 году банк запланировал существенный прирост по процентным и комиссионным доходам и финансовым показателям в целом. Также планируется вывести на рынок новые продукты — в основном это предложения для физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

На днях банк открыл новый центр ипотечного кредитования в Москве; аналогичные центры действуют в Санкт-Петербурге и Самаре. Как и другие игроки, «Ак Барс» уделяет большое внимание ипотеке, поскольку на ее долю приходится основная часть розничных кредитов. В то же время к дальнейшим планам по развитию ипотечного кредитования банк подходит «со здоровой осторожностью», сказал Гараев: «Кредиты это длинные, они все на срок от 15 до 20 лет. Соответственно, мы понимаем, что за это время возможны различные изменения в части движения процентных ставок. И банк, получается, несет определенные процентные риски».

По словам Гараева, в следующие годы «Ак Барс» будет делать упор на наращивании потребительского кредитования — это более доходный сегмент, хотя развивать его труднее: «При этом ипотека все равно остается в фокусе».

Также топ-менеджер рассказал о первых впечатлениях от проекта по сбору биометрических данных («Ак Барс» был в числе банков, на которых он обкатывается). Доля клиентов, получающих услуги с помощью удаленной идентификации, будет расти; однако пока проект находится на начальном этапе, и навязывания этого формата нет, сказал он.

Сорокин ответил на уже вошедшие в традицию вопросы про информационные атаки на банк, пик которых пришелся на 2016—2017 годы

Сколько раз «Ак Барс» должен был закрыться

Сорокин ответил на уже вошедшие в традицию вопросы про информационные атаки на банк, пик которых пришелся на 2016—2017 годы. По его ощущениям, интерес к этой теме сошел на нет — причем как со стороны клиентов, так и со стороны самого банка. Сильного влияния на банк атаки сегодня не оказывают. С учетом этого, пытаться кого-то преследовать — лишь делать инициаторам атак ненужный пиар.

«По большому счету произошел, на мой взгляд, некий интересный феномен: количество вбросов перешло в некое качество невосприимчивости людей к этому делу. В какой-то момент времени стало уже хорошим тоном говорить, что банк «Ак Барс» закроют. По крайней мере мы порядка шести или восьми [случаев] насчитали, когда банк должен был быть закрыт», — иронизировал Сорокин.

Он убежден, что информационные вбросы были результатом «экономического шантажа» и конкурентной борьбы за клиента. При этом зачастую они попадали в благодатную почву, учитывая присущее «советскому человеку» чувство — чувство «человека хомо-коллективус».

Также Сорокин прокомментировал судебный спор с Агентством по страхованию вкладов, связанный с кредитом «Татфондбанку» (ТФБ). В 2016 году «Ак Барс» предоставил ТФБ ссуды на 1 млрд рублей, но незадолго до его краха деньги были возвращены. В процессе банкротства ТФБ его конкурсный управляющий решил оспорить возврат, сочтя его подозрительным (аналогичные иски АСВ подало по множеству сделок «Татфондбанка» с другими компаниями).

Сорокин убежден, что информационные вбросы были результатом «экономического шантажа» и конкурентной борьбы за клиента

По словам Сорокина, предоставление денег «Татфондбанку» являлось обычным межбанковским кредитом: «Однако при банкротстве есть определенный период подозрительности, когда все сделки проверяются. С этой точки зрения у нас достаточно оптимистичные ожидания по доказыванию в суде, что мы провели нормальную сделку».

Однако риски, что «Ак Барсу» придется формировать резервы по этой сделке, все же существуют, и при необходимости это будет сделано — «есть запасы».

Страховка от санкций и повышение ставки ФРС

Пресс-конференция по дате совпала с публикацией финансовых результатов по МСФО за январь — сентябрь. Из отчета стало известно о снижении прибыли на 3,3% (203,6 млн рублей) год к году. За 9 месяцев банк получил прибыль в размере 6 млрд.

Прибыль сократилась, несмотря на рост доходов. Так, чистые процентные доходы банка относительно аналогичного прошлогоднего периода увеличились на 33,5%, комиссионные доходы — более чем на 27%. Впрочем, одновременно выросли расходы. Особенно заметное изменение произошло в части административных и прочих операционных расходов, которые увеличились почти на 3 млрд рублей в годовом выражении.

При этом прочий совокупный доход (средства, которые впоследствии могут войти в состав прибыли или убытка) вырос в 4,9 раза — до 12,4 млрд рублей, в основном за счет чистых доходов от акций.

«Никакого разочарования в ОФЗ быть не может и не должно», сказал Гараев



В этом году банк сокращал инвестиции в ценные бумаги: с начала июля их объем снизился на 35,6 млрд рублей (до 81,3 млрд на 1 октября). В том числе объем долевых бумаг снизился на 5 млрд рублей (до 23,2 млрд), долговых — на 15 млрд рублей. Вложения «Ак Барса» в ОФЗ относительно января — сентября 2017-го сократились на 7 млрд рублей с лишним; по корпоративным рублевым-и еврооблигациям сокращение составило 7,5 млрд.

Тем не менее, «никакого разочарования в ОФЗ быть не может и не должно», сказал Гараев. Это хороший инструмент и его доля в портфеле бумаг «Ак Барса» всегда была существенной. Текущее сокращение позиции в ОФЗ связано с прогнозами трейдеров банка. «Если мы видим, что есть прогнозы по санкциям, и что ФРС тоже ставки повышает, это предполагает отток средств с развивающихся рынков в пользу развитых. Это все складывается в такую сложную картину, итогом чего и является, что где-то мы держим длинные позиции, а где-то сокращаем».

Существенный прирост произошел по средствам клиентов: их суммарный объем увеличился на 52,9 млрд рублей (18%) год к году и составил 339,5 млрд рублей. В частности, совокупные вклады населения и юридических лиц (за исключением госорганов и общественных организаций) выросли на 11% за год и на 5% со II квартала.

По объему поступления госсредств Ак Барс Банк по итогам 9 месяцев этого года вошел в топ-10 банков России, заняв 9-е место. С января по сентябрь он привлек от государства и госкомпаний в общей сложности 571,5 млрд в рублевом эквиваленте.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов