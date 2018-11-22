«В какой-то момент стало уже хорошим тоном говорить, что банк «Ак Барс» закроют»
Топ-менеджеры опорного татарстанского банка рассказали о несостоявшихся крахах и планах на будущее
21 ноября татарстанский «Ак Барс» Банк провел пресс-конференцию, приуроченную к своему 25-летнему юбилею, а заодно раскрыл финансовые результаты за 9 месяцев по международным стандартам. Общаясь с журналистами, председатель правления банка Зуфар Гараев и глава совета директоров Валерий Сорокин вспомнили времена становления «Ак Барса», в очередной раз прокомментировали информационные атаки и суд с АСВ, а также рассказали, на какой сегмент будет делаться упор в следующие годы. Подробнее — в материале «Реального времени».
В первой волне
«Событие у нас четвертьвековое. Конечно, я сочинил пафосную речь. Настолько пафосную, что решил отказаться от нее», — пошутил Валерий Сорокин, обращаясь к журналистам. Впрочем, оставшаяся часть его спитча тоже была не лишена патетики.
По словам Сорокина, во времена своего становления «Ак Барс» был в первой волне «новых альтернативных банков», которые создавались с чистого листа: «Если брать за точку отсчета 1991 год, а может, даже чуть раньше, — получается 25—30 лет. Это срок новой экономики России. Немногие дожили до сегодняшнего дня. Но тем не менее мы в числе тех, кто работает. Стаж 25 лет — это, так скажем, пионеры движения».
Зуфар Гараев коротко рассказал о положении банка сегодня: «Ак Барс» занимает 23-е место по размеру активов, имеет рейтинги от агентств Moody's (B2) и «Эксперт РА» (ruA-). В 2016 году банк приступил к реализации пятилетней стратегии развития. В процессе реализации в стратегию вносятся коррективы. Однако полпути пройдено, и сейчас можно констатировать, что ключевые положения, заложенные в нее, подтверждаются, отметил предправления «Ак Барса».
По словам Гараева, в 2019 году банк запланировал существенный прирост по процентным и комиссионным доходам и финансовым показателям в целом. Также планируется вывести на рынок новые продукты — в основном это предложения для физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.
На днях банк открыл новый центр ипотечного кредитования в Москве; аналогичные центры действуют в Санкт-Петербурге и Самаре. Как и другие игроки, «Ак Барс» уделяет большое внимание ипотеке, поскольку на ее долю приходится основная часть розничных кредитов. В то же время к дальнейшим планам по развитию ипотечного кредитования банк подходит «со здоровой осторожностью», сказал Гараев: «Кредиты это длинные, они все на срок от 15 до 20 лет. Соответственно, мы понимаем, что за это время возможны различные изменения в части движения процентных ставок. И банк, получается, несет определенные процентные риски».
По словам Гараева, в следующие годы «Ак Барс» будет делать упор на наращивании потребительского кредитования — это более доходный сегмент, хотя развивать его труднее: «При этом ипотека все равно остается в фокусе».
Также топ-менеджер рассказал о первых впечатлениях от проекта по сбору биометрических данных («Ак Барс» был в числе банков, на которых он обкатывается). Доля клиентов, получающих услуги с помощью удаленной идентификации, будет расти; однако пока проект находится на начальном этапе, и навязывания этого формата нет, сказал он.
Сколько раз «Ак Барс» должен был закрыться
Сорокин ответил на уже вошедшие в традицию вопросы про информационные атаки на банк, пик которых пришелся на 2016—2017 годы. По его ощущениям, интерес к этой теме сошел на нет — причем как со стороны клиентов, так и со стороны самого банка. Сильного влияния на банк атаки сегодня не оказывают. С учетом этого, пытаться кого-то преследовать — лишь делать инициаторам атак ненужный пиар.
«По большому счету произошел, на мой взгляд, некий интересный феномен: количество вбросов перешло в некое качество невосприимчивости людей к этому делу. В какой-то момент времени стало уже хорошим тоном говорить, что банк «Ак Барс» закроют. По крайней мере мы порядка шести или восьми [случаев] насчитали, когда банк должен был быть закрыт», — иронизировал Сорокин.
Он убежден, что информационные вбросы были результатом «экономического шантажа» и конкурентной борьбы за клиента. При этом зачастую они попадали в благодатную почву, учитывая присущее «советскому человеку» чувство — чувство «человека хомо-коллективус».
Также Сорокин прокомментировал судебный спор с Агентством по страхованию вкладов, связанный с кредитом «Татфондбанку» (ТФБ). В 2016 году «Ак Барс» предоставил ТФБ ссуды на 1 млрд рублей, но незадолго до его краха деньги были возвращены. В процессе банкротства ТФБ его конкурсный управляющий решил оспорить возврат, сочтя его подозрительным (аналогичные иски АСВ подало по множеству сделок «Татфондбанка» с другими компаниями).
По словам Сорокина, предоставление денег «Татфондбанку» являлось обычным межбанковским кредитом: «Однако при банкротстве есть определенный период подозрительности, когда все сделки проверяются. С этой точки зрения у нас достаточно оптимистичные ожидания по доказыванию в суде, что мы провели нормальную сделку».
Однако риски, что «Ак Барсу» придется формировать резервы по этой сделке, все же существуют, и при необходимости это будет сделано — «есть запасы».
Страховка от санкций и повышение ставки ФРС
Пресс-конференция по дате совпала с публикацией финансовых результатов по МСФО за январь — сентябрь. Из отчета стало известно о снижении прибыли на 3,3% (203,6 млн рублей) год к году. За 9 месяцев банк получил прибыль в размере 6 млрд.
Прибыль сократилась, несмотря на рост доходов. Так, чистые процентные доходы банка относительно аналогичного прошлогоднего периода увеличились на 33,5%, комиссионные доходы — более чем на 27%. Впрочем, одновременно выросли расходы. Особенно заметное изменение произошло в части административных и прочих операционных расходов, которые увеличились почти на 3 млрд рублей в годовом выражении.
При этом прочий совокупный доход (средства, которые впоследствии могут войти в состав прибыли или убытка) вырос в 4,9 раза — до 12,4 млрд рублей, в основном за счет чистых доходов от акций.
В этом году банк сокращал инвестиции в ценные бумаги: с начала июля их объем снизился на 35,6 млрд рублей (до 81,3 млрд на 1 октября). В том числе объем долевых бумаг снизился на 5 млрд рублей (до 23,2 млрд), долговых — на 15 млрд рублей. Вложения «Ак Барса» в ОФЗ относительно января — сентября 2017-го сократились на 7 млрд рублей с лишним; по корпоративным рублевым-и еврооблигациям сокращение составило 7,5 млрд.
Тем не менее, «никакого разочарования в ОФЗ быть не может и не должно», сказал Гараев. Это хороший инструмент и его доля в портфеле бумаг «Ак Барса» всегда была существенной. Текущее сокращение позиции в ОФЗ связано с прогнозами трейдеров банка. «Если мы видим, что есть прогнозы по санкциям, и что ФРС тоже ставки повышает, это предполагает отток средств с развивающихся рынков в пользу развитых. Это все складывается в такую сложную картину, итогом чего и является, что где-то мы держим длинные позиции, а где-то сокращаем».
Существенный прирост произошел по средствам клиентов: их суммарный объем увеличился на 52,9 млрд рублей (18%) год к году и составил 339,5 млрд рублей. В частности, совокупные вклады населения и юридических лиц (за исключением госорганов и общественных организаций) выросли на 11% за год и на 5% со II квартала.
По объему поступления госсредств Ак Барс Банк по итогам 9 месяцев этого года вошел в топ-10 банков России, заняв 9-е место. С января по сентябрь он привлек от государства и госкомпаний в общей сложности 571,5 млрд в рублевом эквиваленте.
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