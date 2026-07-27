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В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани звучат сирены

05:23, 27.07.2026

Жителей просят необходимые меры безопасности

В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани звучат сирены
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Режим «Ракетная опасность» в Татарстане введена в 05.17 мск.

В Казани звучат сирены воздушной тревоги. Жителей просят принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, ракетная опасность также введена в трех соседних с Татарстаном регионах.

Зульфат Шафигуллин

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