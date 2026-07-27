В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани звучат сирены
Жителей просят необходимые меры безопасности
На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Режим «Ракетная опасность» в Татарстане введена в 05.17 мск.
В Казани звучат сирены воздушной тревоги. Жителей просят принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.
Напомним, ракетная опасность также введена в трех соседних с Татарстаном регионах.
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