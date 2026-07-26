В Италии во время протеста пострадали свыше 60 полицейских

Протестующие разрушали строительные площадки, бросая «коктейли Молотова»

Десятки полицейских получили ранения в результате столкновений с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera.

Согласно сообщению, протестующие прорвались сквозь ограждения и начали разрушать строительные площадки, бросая камни, фейерверки и «коктейли Молотова». В результате беспорядков были подожжены четыре автомобиля полиции, а более 60 правоохранителей получили травмы.

Примерно 20 тысяч демонстрантов вышли на улицы в рамках фестиваля движения No Tav. Вскоре после начала шествия участники разделились и атаковали несколько строительных площадок, где проходят работы по прокладыванию тоннеля, особенно активно действуя в районе Кьомонте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Силы правопорядка использовали водометы и слезоточивый газ, однако это не смогло остановить протестующих, которые были хорошо подготовлены.

Из-за беспорядков временно приостановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыли один из участков автомагистрали.

Проект создания высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, поддерживаемый Европейским союзом, включает в себя строительство 57,5-километрового тоннеля через Альпы, стоимость которого превышает 26 миллиардов евро.

Никита Егоров