«Нужна система образования в современной школе — так мы снимем противоречия между носителями разных языков»

Первый президент и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал о судьбоносных решениях республики в период становления суверенитета

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казани вспоминали ключевые вехи истории Татарстана: как республика возглавила парад суверенитетов и что послужило основой для ее современного парламента. О судьбоносных событиях той эпохи рассказал их прямой участник — первый президент и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. «Реальное время» публикует основные тезисы из его выступления на республиканском собрании общественности в честь 80-летия выборов депутатов первого созыва Верховного Совета ТАССР.

«Каждый был участником тех событий»

Я сидел, внимательно слушал, текст подготовил, думаю, много повторов может быть. В тоже время не могу не выступить, потому что сегодня празднуем 80-летие образования Верховного Совета нашей республики, а я являюсь последним председателем Верховного Совета. Так распорядилась судьба (аплодисменты).

Я почему так говорю — каждый из вас был свидетелем или участником тех событий, того 12-го созыва Верховного Совета, на котором, по сути дела, были приняты все судьбоносные решения, исходя из сложившейся в стране ситуации, как она могла отразиться на делах республики и какой республика станет. Благодаря той слаженной работе, пониманию, исходя из той истории, которую изложил Фарид Хайруллович в своем емком докладе, нам надо было успеть, успевать принимать те решения. Это новая наша история, хотим мы этого или нет, эти годы дали нам новую возможность, а это бывает редчайший случай в истории народов — рост самосознания. У нас сложная история, эти годы позволили посмотреть на себя, какие мы, на что способны в переломные моменты в обществе. По сути, многие являются свидетелями двух революций. Революция 1917 года, ее продолжение через коллективизацию, призывы: «Вся власть — Советам», «Земля — крестьянам», «Фабрики — рабочим», хотя это не делалось, было провозглашено, создание колхозов, годы репрессий, потом Великая Отечественная война. Война через огромные жертвы, разрушения случилась в нашей с вами истории. Потом восстановление страны. Если в 1917 году была смена общественного строя, формы собственности, была революция. Вторая революция, к счастью, мирным путем прошла в перестроечные годы. Две революции — хоть теоретически, хоть как можно подходить, но таковы реалии. В этих условиях должны были попытаться, и многое удалось на пути осуществления нашей мечты. В этих условиях мы должны оставаться с народом, республикой, которая борется за демократическую федерацию РФ. Не может Россия быть демократическим государством, если она не будет демократической федерацией, это показывает сама жизнь, сама история. Это влияет и на международное сознание. Из поколения в поколение сталкиваемся с тем, что нужно жить и обеспечивать суверенитет РФ, живя на территории, всем нам. У нас вопросы обеспечения обороноспособности всегда были, есть и будут. Эта ноша у нас у всех от рождения является дополнительной ответственностью и реальной угрозой. Эти реалии есть. Многонациональность России еще связана с национальностями, которые исторически имеют здесь свои территории. Вот в этих условиях, все это прекрасно понимают, нам приходилось работать.

Новое поколение

Что происходило в эти годы в стране, всем практически известно. Но хочу подчеркнуть, когда говорят про парад суверенитетов, что Татарстан его возглавил, забываем, что союзные республики были бесправными в планово-экономической системе. Это должны были знать и понимать. РСФСР тоже была бесправная перед главной системой в составе СССР. Централизация требовалась, чтобы сохранить это государство, империю. Но империи, как показывает история, они всегда рано или поздно проживают свой век, приходит и их время, чтобы обновляться и дальше работать. В той ситуации мы жили, сейчас строится новое общество. Мне было оказано доверие стать председателем Верховного Совета республики, но он оказался последним. Нам удалось в этот созыв заявить о своих правах. Первую декларацию о суверенитете заявила РФ, об этом не говорят почему-то, в какой-то степени за скобками остается. Они были бесправны. А у нас была собственность 2%. Татарстан, который имел огромный объем предприятий тяжелой промышленности, машиностроения, по объему валовой продукции сравнялся с тремя прибалтийскими республиками. В этих условиях все началось. После принятия РФ декларации о государственном суверенитете Татарстан первый возглавил это «парад». Мы должны были, мы обязаны были это заявить, потому что речь шла о создании нового общества, демократического, на это мы были нацелены. Путь тяжелый, но все равно мы должны были идти. Представьте, кто родился в те годы, сегодня уже 30-летние, а то и старше, властители нашего общества. Это же реалии жизни, это новое поколение выросло. Оно не видело в той степени голода, как мы с вами. Они уже росли в свободном обществе. Мы так еще никогда не жили, об этом надо открыто говорить. Когда есть хлеб на столе, крыша над головой, может, несколько утрированно говорю, как представитель поколения более тяжелых времен, это все есть у нас. Но этого уже мало, поэтому создаем новое поколение. Ностальгия у нас может быть. Я желаю молодому поколению, Рустам Нургалиевич, вы еще молодой, Фарид Хайруллович, вы средний (смех в зале).

А я настоятель, советник. В том созыве успели сказать свое слово на примере договора. Татарстан первый заявил о своих правах, это многонациональная республика, она должна была быть, обязана быть такой. Этим нужно гордиться. Все создавалось при той палитре мнений, когда появилась реальная многопартийность, фракции. Вот один из наших, Александр Васильевич, его не знать — это зря прожить жизнь. К чему говорю — все боролись за новое общество

Хафизова не вижу, где он? Руководить Верховным Советом, когда Хафизов среди нас присутствовал, это было очень сложно, половину времени на трибуне он занимал. Вот такие мы, какие есть, но порыв единый. Были радикальные движения и с той, и с другой стороны. Все, по сути дела, явления тех революционных процессов, к этому нужно относиться внимательно, терпимо. Кто говорил, что приехал Борис Ельцин и сказал: берите суверенитета, сколько освоите, как по-современному говорят, должен сказать, и это нужно оценить, упрощать нельзя. Президентство появилось, не было бы у нас, если бы в то время не появилось. К чему говорю — шире должны понимать эти моменты. Вечером уже, а мы не обедали, после провозглашения этих слов Ельцин спросил у меня: «Минтимер, а что будем делать? Вы же не уйдете из России». Это были первые слова, как только сели за стол. Слова ответственного, государственного человека. Я говорю, что вы сами видели митинги: люди требуют свободы, суверенитета. Надо находить ответы. Он понял тогда, что нужен договор — найдем ответ на вызовы с улицы, от населения. За столом к концу ужина мы создали двусторонние комиссии и начали работать над договором. Вот так договор появился.

Многонациональная страна

И я должен сказать, это беспрецедентное событие нашей истории. Было подтверждено право на государственность, принята Конституция на год раньше российской. К счастью, российская и татарстанская Конституции действуют, хотя есть попытки нарушать и с той, и с другой стороны. Мы должны продолжать цивилизованную работу. Хозяин должен быть один, его надо поддерживать, простых времен не было, они будут иметь свои сложности. Не могу не сказать — мы на марше стремления к демократическому обществу, которое в России сопряжено со многими сложностями, но направление есть — делать Федерацию более демократичной. Такого аналога многонационального федерализма в мире нет. Мы должны принципиально эти вопросы ставить, это вклад нашей интеллигенции, показатель грамотности нашего народа. Разве мы не идем таким путем? Болгар и Свияжск воссоздали — разве где-то мы не учитываем все интересы нашего многонационального народа, мы делаем это, мы должны гордиться этим. У нас столько смешанных браков, это такой состав, люди испокон веков живут рядом. Это надо беречь, это не дежурные слова для нас с вами, это руководство к действию для властей республики. Иного быть не может. От нас этого ждут. Обеспечить межнациональное согласие, и отсюда двигаться. Это закрепить здесь и исходя из этого действовать — это беспроигрышный вариант. Такой хороший был текст у меня (смех в зале).

Но Фарид Хайруллович о многом говорил. Сейчас совершенно новое поколение, мы начинаем больше спорить о политике, когда уже более сытые и у всех уже машины практически. У меня, правда, нет, служебная есть. Мы уже озабочены парковкой, ценности иные, мы должны находить решения. Фарид Хайруллович, это же мы реформировали Верховный Совет. В том последнем созыве мы приняли решение, что отдельно председателя совета и президиума не будет. Мы это все видели. Мне, молодому министру, говорили, что утром желательно смотреть газеты, нет ли указа об освобождении. Это говорит об авторитете, уровне власти. Мы не могли ставить даже полумесяц на башню Сююмбике без разрешения. Как удалось и «Кул-Шариф» построить, и Благовещенский собор восстановить. Сколько стремления было.

Языковой вопрос

О первом председателе Верховного Совета говорили. Я маленьким был, отец, работая председателем колхоза, был на приеме у него и с таким восхищением говорил об этом человеке. Вот то, что осталось в памяти. Это образ таких людей, которые стоят у власти. Он у власти 22—23 года был, сейчас первое место Фарид Хайруллович занимает. Я все считаю, у вас 25 лет. С цифрами со мной лучше не связываться (смех в зале). Как приняли атрибуты республики? Флаг, какой у нас гимн, своя Конституция. Это гордость, мы недостаточно гордимся. Мы мечтаем об укреплении, но в тоже время от нас многое зависит. Хорошо, что провели референдумы по привлечению средств населения. Люди гордятся, когда кусочек дороги сделали, это они проголосовали, это они сделали. Я поражаюсь каждому предложению, много завоеваний, есть вещи, которые за душу берут. Каждый из нас одинаково переживает вопрос по языкам. Есть процессы глобализации, но есть народ со своим языком, есть люди, нации, каждый бережет язык. Это покушение в какой-то форме, или как ущемление воспринимаем, это болезнь, нельзя на это глаза закрывать и сказать, что ничего не происходит. Группа тюркских языков — огромная аудитория в мире. Когда проводили одну конференцию в Казани по линии ЮНЕСКО, один философ сказал, что проблема технического прогресса, глобализации от человека не зависит. Люди будут делать открытия, мы должны думать, как жить с этой реакцией, чтобы она не пошла во вред самому человечеству. Нам надо находить разумные решения, и не только нам, а всей стране. Мы должны быть в поиске, находить пути, исходя из реалий, тем более у нас есть определенный опыт. Посовещались с Рустамом Нургалиевичем, другими советниками — делать надо все возможное, начать, возможно, с малого. Есть такая идея, надо найти ответ на эти вопросы, сохранить межнациональное согласие. Одно из решений, которое мне видится, поддержанное Рустамом Миннихановым, и фонд «Возрождение» откликнулся, — я считаю, давайте построим современную школу с участием фонда. Потому что программу по восстановлению исторических объектов сделали, будем продолжать. Школа должна стать маяком. Школа трехъязычная, современная, в комплексе со школой в дальнейшем хорошо бы еще иметь и детские сады. В семье надо работать, потом в садике с детьми, программы такие иметь. Мы говорим не голословно, определенную работу выполняем, имеем контакты с федеральными структурами, и с министром образования, и на правительственном уровне. И фонд оправдал себя, там есть определенные взносы, народом фонд поддержан, авторитет есть. Для строительства школы деньги будут. Я не скажу, что это ответы на все вопросы. Не ругайте, что долго говорю, старый человек не может остановиться.

Есть всего три языка, это минимум, который нужен. Если начнем с садика — дети из татарской семьи пришли, уже владеют одним языком. Общение на русском языке идет с малых лет. Как минимум без английского языка сейчас не обойтись. Обвинять родителей тоже нельзя, каждый хочет дать современные знания детям. Каждому хочется, чтобы его ребенок знал английский язык, хотя опять же потребностей больше. Учитывая это, должны сделать систему образования в современной школе — такое понятие уже есть в стране. Никто за нас не решит этот вопрос. Это минимум. Есть момент — через это мы снимем противоречия между родителями разных национальностей, между носителями разных языков. Это же государственный язык нашей страны — русский, татарский — государственный язык республики, английский — язык международного общения. В начале какие-то моменты, наверное, будут, в дальнейшем нужно сделать доступной [школу]. У нас хорошая система образования в республике, у нас развала нет. Есть такая мысль, чтобы мы начали над этим работать. Речь идет об общедоступности. Можно создать фонд самой школы, приглашать учителей. Это, в свою очередь, выводит на вопрос подготовки учителей. Пусть будет на базе КФУ, но надо взяться за это дело разумно. Вчера по этому поводу [по поводу школы] с Ильсуром Раисовичем говорил Рустам Нургалиевич. Ильсур Раисович сегодня утром мне сказал, что уже сейчас продвигаются по месту [для школы]. За сутки уже продвигаются! Он же не из-за мороза это сказал? (Обращаясь к Рустаму Минниханову). Холодно было, он без шапки (смех в зале). Это болезненный вопрос, мы должны находить ответы и работать с федеральным центром. Мы же объяснили, что надо воссоздать Болгар и Свияжск, сейчас собор строим. (Сделали замечание по длительности выступления). Извините. Когда мы еще такой состав соберем — мудрый? Каждый из вас, все авторитетные люди, начнет говорить, что давайте подумаем, наверняка руководство правильные слова говорит. Я знаю, что много говорю. Но текст, который я должен был озвучить, сохраню, просто это уже было сказано передо мной. Нужно находить решения по всем важнейшим вопросам, не сомневаюсь, что хватит разума, и будем гордиться этими годами.