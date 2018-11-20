Kol Gali Resort&SPA: два часа от Казани — и вы в Болгаре, в атмосфере Дубая

Фото: Ринат Назметдинов

Единственный за пределами Казани пятизвездочный отель Татарстана — Kol Gali Resort&SPA готовится к официальному открытию. Сегодня он принимал делегацию журналистов. В пресс-тур отправился и корреспондент «Реального времени».

В полную силу курортный отель в Болгаре заработает с 31 декабря, а уже с первого ноября функционирует в тестовом режиме и вызывает огромный интерес как среди татарстанцев, так и у гостей республики. «Это неслучайно: всего два часа от столицы Татарстана — и вы в атмосфере Дубая. Высокий уровень обслуживания, вкусная пища, приготовленная из местных продуктов, очень красивая архитектура, SPA и все, что нужно для того, чтобы хорошо отдохнуть и погрузиться в историю нашей республики», — поделился с участниками пресс-тура директор-менеджер отеля Фади Свейдан.

«Наша цель — стать отелем номер один. Это будет сложно — есть и другие пятизвездочные комплексы. Но у нас есть несомненное преимущество: мы располагаемся в красивейшем историческом месте, а наш девиз: «Кул Гали» — это не только отель, это образ жизни», — отметил директор-менеджер отеля.

Внимание к деталям, изумительной красоты оформление — как внешнее, так и внутреннее убранство, 149 комфортных номеров, в том числе 18 — категории «люкс», и поистине королевский «люкс» — на пятом этаже с впечатляющим видом на берег. Огромный конференц-зал, способный одновременно вместить с комфортом сотни гостей или быть разделенным на четыре изолированных меньших зала. Удобство этой услуги уже по достоинству оценили участники конференции ЮНЕСКО, что этой осенью проходила в Татарстане. Предложение пользуется популярностью, и уже даже образовалась очередь на право проведения именно здесь обучающих семинаров, деловых встреч, конференций. Одна такая проходила и в момент пресс-тура.

Интересно, что многие участники подобных встреч, приехав на один-два дня, в итоге продлевают время нахождения в отеле. Уже после завершения деловой программы остаются в отеле отдохнуть, а еще ознакомиться с Древним Болгаром, что находится буквально в нескольких минутах езды от «Кул Гали». Пока трансфер действует только по заказу, но скоро планируется открыть и регулярный маршрут.

«Мы очень ждали открытия отеля. Болгар — одна из самых притягательных туристических точек на карте нашей республики. И нашим гостям было просто необходимо, приехав сюда, иметь возможность с комфортом разместиться на несколько дней. Сейчас мы прорабатываем партнерские соглашения с отелем о совместной работе в области развития туризма», — поделилась заместитель директора Болгарского государственного музея-заповедника Лилия Сафина.

А кроме посещения столицы Болгарского ханства у тех, кто сюда приезжает, есть отличная возможность испытать на себе все прелести СПА-процедур. К их услугам добрый десяток различных парных в банном комплексе, выстроенном в архитектурном стиле древнего города, профессиональные банщики, бассейны, кислородный бар, массажный центр и множество иных услуг, в том числе летом — велосипедные прогулки, а зимой — лыжные маршруты и катание с горок. К слову, на новогодние праздники попасть в «Кул Гали» уже не получится. Номера разобраны все. Включая «Королевский люкс».

Грандиозный проект по строительству отеля такого класса стартовал в апреле 2015 года. Тогда он вызывал много вопросов. И один из ключевых: окупится ли? Сейчас уже ясно, что инвесторы, в числе которых и татарстанский гигант — Группа компаний «ТАИФ», не прогадали, прислушавшись к мнению Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Kol Gali Resort&SPA — не просто нужен, а жизненно необходим этой исторической земле.

Для гостей отель такого класса — это удобство и комфорт, а значит, желание снова вернуться сюда. Для Татарстана — престиж. Для местных жителей — работа. Из без малого 200 человек персонала 90 проживают в Спасском районе. Они прошли обучение, и сегодня это профессионалы высочайшего уровня.