Башкирская неделя: смена главного коммуниста, прощание с Ялаловым и кинобаттл с Казанью

Главные события недели Башкортостана

Прошедшая неделя в Башкирии запомнится несколькими значимыми событиями и инфоповодами. Пленум ДУМ РБ определил кандидатов на пост муфтия республики. «Реальное время» первым выяснило их имена. Наше издание также первым узнало о планах КПРФ сменить руководителя республиканского комитета партии. Также подтвердились слухи об уходе мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание РБ. Оттуда новоиспеченный депутат действительно переберется в Совет Федерации. Поддержка шиханам на минувшей неделе пришла от «РИА Новости» и известного геолога Леонида Рихванова. Кроме того, вновь всплыла тема обеспечения лекарствами, а тренер ФК «Уфа» дал «Реальному времени» интервью.

Кандидаты в муфтии

В четверг на предсъездном пленуме Духовного управления мусульман РБ имамы республики отобрали кандидатов в муфтии Башкирии. «Реальное время» первым узнало их имена. Стоит отметить, что имамов на заседание пускали по спискам и даже изъяли у них телефоны.

Неожиданно для многих первым кандидатом стал действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. За два дня до съезда он съездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой председателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. О чем договорились два хазрата, остается неясным.

Вторым претендентом, как сообщало «Реальное время» еще неделю назад, оказался имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов, на которого делают ставку власти Башкирии. Также кандидатами утверждены имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.

Вторым претендентом оказался имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов, на которого делают ставку власти Башкирии. Фото muslimrb.ru



Если Газизов (как потенциальный муфтий) и Хафизов (как спойлер) были согласованы в руководстве республики, то выдвижение молодого Айнура Биргалина, по сведениям наших источников, расстроило планы кураторов в Белом доме. Предвыборной кампании дан старт, в ход пошли сопутствующие технологии, в том числе черные. Кто из имамов дойдет до финишной прямой и водрузит на голову чалму муфтия Башкортостана, узнаем через два месяца, 21 ноября. Между тем «Реальное время» запустило собственное «народное голосование», в котором читатели могут отдать предпочтение одному из кандидатов. Пока с солидным отрывом лидирует Айнур хазрат.

Ялалов: из мэра в сенаторы



На минувшей неделе подтвердился уход мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации. Сообщения о его намерении покинуть пост сити-менеджера вновь начали поступать ровно неделю назад. Однако в администрации столицы Башкирии их подтвердили только во вторник. Там рассказали, что Ялалов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием в Госсобрание — Курултай РБ. Его должен рассмотреть горсовет.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в тот же день подтвердил, что Ирек Ишмухаметович не планирует задерживаться в республиканском законодательном органе. По его словам, Ялалов должен оттуда перевестись в Совет Федерации. Хамитов не стал уточнять, какую должность рассчитывает занять глава уфимской администрации в верхней палате федерального парламента. Однако слухи о намерении мэра Уфы стать сенатором ходят все лето. Вероятней всего, уфимский градоначальник в Совфеде займет кресло Рафаила Зинурова.

На фоне этого политологи и обыватели строят предположения о том, кто займет освободившееся место главы администрации Уфы. Среди них молодой глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев, члены правительства Евгений Гурьев, Сергей Новиков и Андрей Трухан, экс-руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный и другие.

Инициативной группе, предложившей провести в республике референдум о статусе шихана Торатау, отказано. Фото Евгения Калашникова

Снова шиханы

Федеральное агентство «РИА Новости» выпустило фотоподборку «самых красивых и спокойных мест России». В топ вошли башкирские шиханы Торатау (Тратау), Шахтау, Юрактау и Куштау.

«Шиханы — остатки барьерного рифа Уральского океана, исчезнувшего миллионы лет назад, поэтому они состоят из скоплений окаменелостей древних губок, кораллов, водорослей и иглокожих животных», — говорится в материале агентства. Таким образом, агентство косвенно поддержало защитников уникальных гор.

Тем временем противостояние между БСК («Сода») и защитниками шиханов продолжается. Однако Центризбирком республики не встал на сторону общественников. Инициативной группе, предложившей провести в республике референдум о статусе шихана Торатау, отказано. Предлогом стали неверно оформленные документы. В заявке не расписались все члены инициативной группы.

В то же время в защиту Торатау выступил именитый ученый Леонид Рихванов. Профессор кафедры геоэкологии и геохимии Томского политеха, доктор геолого-минералогических наук подчеркнул, что подходящее для изготовления соды сырье можно найти во многих местах, а гора является уникальной.

Члены компартии недовольны деятельностью своего руководителя Юнира Кутлугужина. Фото bashinform.ru

Новый глава коммунистов?

«Реальному времени» стало известно, что в Башкирии может смениться глава рескома КПРФ. По данным источника, в республике члены компартии недовольны деятельностью своего руководителя Юнира Кутлугужина. За последнее время региональное отделение отметилось задержанием одного из членов, состоящим в ЦИКе РБ, яркими разногласиями после выборов в Госсобрание. Аналитики отмечали отсутствие структурированной и последовательной работы в рядах башкирских коммунистов.

Министры-депутаты



Накануне, 22 сентября, прошла конференция реготделения «Единой России». На нем были определены кандидатуры вице-спикеров, а также глав комитетов Госсобрания — Курултая РБ. Первое заседание нового созыва республиканского парламента должно состояться 28 сентября.

По данным СМИ, как минимум четверо выходцев из исполнительной власти должны занять позиции председателей комитетов.

Бывший вице-премьер Башкирии Николай Хорошилов должен возглавить комитет по промышленности, экс-министр ЖКХ Сергей Афонин придет в соответствующий комитет Госсобрания, Рида Субханкулова от управления Министерством финансов РБ перейдет к руководству комитетом по бюджетной политике. Бывший глава Минспорта РБ Андрей Иванюта претендует на пост председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Спикером, по решению членов «партии власти», остается Константин Толкачев, возглавляющий законодательную власть республики 15 лет.

«Реальное время» проанализировало наиболее интересные госзакупки Башкирии в августе. Среди них — строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» за 300 млн рублей. Фото Данира Гайнуллина



Госзакупки в августе



«Реальное время» проанализировало наиболее интересные госзакупки Башкирии в августе. Среди них — строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» за 300 млн рублей (подробнее о проекте — в нашем интервью), новые общежития для БашГУ примерно за ту же сумму и продолжение истории с фонтаном на площади Ленина. Причем достройкой фонтана займется компания, возводившая в Уфе ряд объектов для саммитов ШОС и БРИКС.

Стоит также отметить рекламную кампанию для «Башнефти» за 50 млн рублей и Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова за 9,8 млн рублей.

Чистки ФСБ



Новый начальник УФСБ по Башкирии Юрий Серышев, перешедший в республику весной, продолжает подтверждать свою репутацию борца с коррупцией. Его ведомство задержало в Уфе предпринимателя Владимира Егорова, подозреваемого в посредничестве в передаче взятки.

В тот же день оперативники ФСБ провели выемку документов в «Башкиравтодоре». По данным СМИ, два этих факта связаны и имеют отношение к закупкам компании. Утверждается также, якобы задержанный бизнесмен имел связи, выходящие на семью главы Башкирии Рустэма Хамитова.

В то же время получила продолжение и история «золотого прокурора». В надзорном ведомстве Башкирии началась проверка, которую организовала Генпрокуратура.

Томаров пообещал приложить усилия, чтобы прекратить полосу проигрышей «Уфы». Фото bashinform.ru

Томаров: «Пока нет вариантов для усиления»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров дал интервью «Реальному времени». В нем он рассказал о том, как клуб справляется с лимитом на легионеров, о своих отношениях со старожилами команды и земляке из Мелеуза — судье российской Премьер-лиги Дмитрие Колоскове.

Тренер «горожан» признал, что уход Ивана Облякова является потерей для клуба. Также он отметил, что сегодняшняя ситуация в клубе не радует игроков и руководство. Томаров пообещал приложить усилия, чтобы прекратить полосу проигрышей «Уфы».

Кинобаттл: Уфа — Казань

Колумнист «Реального времени», руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова сравнила киноиндустрию Татарстана и Башкирии. Она пришла к выводу, что обе республики поступательно развиваются в киноискусстве, однако в разных регистрах.

В башкирском кинематографе чувствуется национальный почерк. Также выгодно выделяется анимация из РБ. Однако Татарстан может похвастаться Денисом Осокиным и национальным кино. Эксперт отмечает, что в обеих республиках кинематограф растет и развивается.

Кинобаттл пройдет в городах Башкортостана и Татарстана. Лучшие картины определят зрители.

Хамитов сообщил, что с начала года регион посетили почти 6 млн человек. Фото Тимура Рахматуллина

Башкирия против Крыма, закупки лекарств и продажа технопарка



Связанным с Башкирией можно назвать интервью Дмитрия Нагиева Юрию Дудю. Оно вышло перед премьерой нового фильма «Непрощенный», в котором Нагиев играет роль, прототипом для которой стал Виталий Калоев, архитектор из Северной Осетии, потерявший семью при крушении самолета «Башкирских авиалиний». Актер рассказал о роли и своем отношении к Калоеву.

Глава Башкирии рассказал о привлекательности республики для туристов. Хамитов сообщил, что с начала года регион посетили почти 6 млн человек. Многие СМИ подсчитали, что это больше чем турпоток в Крым. Однако оказалось, что Хамитов включил в эту цифру всех прибывающих в РБ гостей, в том числе командированных.

Правительство республики одобрило создание ГЧП для реконструкции уфимского роддома №3. Проектом интересуются турецкие инвесторы.

В то же время совместное предприятие правительства РБ и «РусГидро» продает свой главный актив: технопарк под Уфой. Объект оценивается чуть больше чем в 600 млн рублей. При этом объем вложений в него составил около 2 млрд рублей. К слову, Рустэм Хамитов — бывший топ-менеджер «РусГидро».

Важная для Башкирии тема закупок лекарств получила новое развитие. Следком заподозрил неустановленных чиновников Минздрава РБ в халатности. По мнению правоохранителей, управление техобеспечения провело несколько десятков закупок инсулина вместо одной, что могло обеспечить снижение цены.