Глава ДУМ РБ обсудил с духовным лидером мусульман кандидатуры на пост председателя организации

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Муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился с главой мусульман Башкирии муфтием Нурмухаммедом Нигматуллиным. В рамках визита Нигматуллин рассказал о предстоящем пленуме Духовного управления мусульман РБ, который состоится 20 сентября.

По его словам, на повестке пленума будет стоять вопрос об утверждении кандидатур на пост председателя организации на ближайшие 5 лет, написал на своей странице в Instagram первый заместитель председателя Совета муфтиев РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что ДУМ РБ может возглавить человек из Зауралья— имам-мухтасиб города Сибай и казый Зауралья Агляметдин Газизов.