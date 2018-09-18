Нагиев рассказал Дудю о роли Виталия Калоева, убившего диспетчера после крушения самолета «Башкирских авиалиний»

Дмитрий Нагиев рассказал Юрию Дудю о роли Виталия Калоева, которую он сыграл в фильме «Непрощенный». Картина посвящена убийству авиадиспетчера, по вине которого в 2002 году самолет «Башкирских авиалиний» потерпел крушение в районе Баденского озера.

Нагиев сообщил, что не хотел встречаться с Калоевым и не смотрел записи с прототипом своего персонажа. Он пояснил, что фильм является художественным и он не планировал изображать конкретно Калоева.

Также актер рассказал о «трудностях» при съемках, возни.

Напомним, что 1 июля 2002 года в небе над Германией самолёт «Башкирских авиалиний» столкнулся с грузовым самолетом DHL. На пассажирском лайнере находилась семья архитектора из Осетии Виталия Калоева: жена и двое детей. Суд не стал отправлять в тюрьму одного из виновников трагедии — авиадиспетчера Петера Нильсена. В 2004 году Калоев убил его из мести.

26 октября 2005 года он был признан виновным в убийстве и приговорён к восьми годам заключения. На свободу Калоев вышел уже в ноябре 2007 года.