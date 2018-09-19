Власти Башкирии одобрили создание ГЧП для реконструкции уфимского роддома №3

Власти Башкирии предварительно дали согласие турецким инвесторам на реконструкцию роддома №3 на условиях государственно-частного партнерства.

Стоимость проекта, оператором которого будет уфимское ООО «СМК Стройинвест», составит 2,2 млрд рублей. На строительство нового корпуса площадью 11 тыс. кв. м уйдут 1,4 млрд рублей, еще около 800 млн рублей — на реконструкцию существующего трехэтажного корпуса роддома. Последнее, по всей видимости, будет проходить в рамках госзаказа, так как по ГЧП ее провести невозможно, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что турецкие инвесторы рассчитывают вложить в уфимский роддом №3 более 1 млрд рублей.