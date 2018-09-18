В Уфе строительство фонтана перед горсоветом завершит подрядчик объектов к саммитам ШОС и БРИКС

Власти Уфы выбрали подрядчика для завершения строительства фонтана на площади Ленина перед Горсоветом. Им займется компания «Уралагротехсервис», предложившая выполнить работы за 49,84 млн рублей.

Теперь подрядчик должен достроить фонтан до 20 декабря. В перечень работ входит завершение архитектурных решений, организация инженерных сетей, а также систем охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, пишет «Коммерсант».

Напомним, что в марте этого года мэрия Уфы уже объявляла тендер на строительство этого фонтана. Тот контракт предполагал возведение фундамента. Его также выиграл «Уралагротехсервис».

Фонтан-часы — уфимский архитектурный долгострой. Попытки построить сооружение площадью 315 кв. м в форме стилизованного часового циферблата мэрия предпринимает с 2014 года.