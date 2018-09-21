Госзакупки Башкирии: спорный музей в Шульган-Таш, авто для «Гидравлики» и «Таганок» Мустая Карима

Обзор наиболее интересных тендеров августа в Башкортостане по версии «Реального времени»

«Реальное время» продолжает изучать наиболее интересные тендеры ПФО. Сегодня взор корреспондента нашей интернет-газеты вновь обращается в Башкортостан. Предлагаем вниманию нашего читателя топ-10 крупнейших заказов августа.

1. 300 миллионов на «Шульган-Таш»

Управление капитального строительства Башкортостана собирается заплатить почти 300 млн рублей за строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе республики. Соответствующий тендер был объявлен 2 августа. 27 августа состоялся аукцион, в результате которого был выбран подрядчик — ООО «Капитал Строй». Компания зарегистрирована в апреле 2014 года в Уфе, на улице Менделеева. Руководителем и одним из учредителей является Алексей Лесин, второй учредитель — Васиф Ашрафов.

С самого основания компания регулярно получает госзаказы от Управления капитального строительства: в 2014 году, например, она строила детский сад в Мишкинском районе за 72 млн рублей, в 2016 году — в селе Буздяк за 87 млн рублей, в 2017 году — школу в Бурзянском районе за 132,6 млн рублей. В 2018 году у компании уже пять заказов от УКС, в том числе — на строительство крытого ледового катка в Ишимбае за 207,8 млн рублей.

В рамках заказа на строительство историко-культурного комплекса компания должна будет выполнить работы до ноября 2020 года, основная масса денег будет выделена в 2019 году — 168,7 млн рублей. На данный момент Шульган-Таш представляет собой государственный природный заповедник, известный, в частности, обитанием популяции медоносных пчел, а также Каповой пещерой с протяженностью ходов около 3 километров — в ней обнаружены наскальные рисунки первобытного человека эпохи палеолита.

Надо заметить, что в Башкирии неоднозначно воспринимают этот проект. Часть активистов выступает против строительства музея в заповеднике. Предполагается, что комплекс по своей популярности обгонит татарстанские Болгар и Свияжск. Подробнее об этом — в интервью «Реальному времени».

Башкирский государственный университет собирается порадовать своих студентов новыми местами обитания. Фото edu.bashkortostan.ru



2. Новые общежития для БашГУ

Башкирский государственный университет собирается порадовать своих студентов новыми местами обитания, а заодно разумно потратить 297 млн рублей из федерального бюджета. В августе вуз объявил о поиске подрядчика строительства двух корпусов студенческих общежитий. О тендере стало известно 7 августа, аукцион состоялся 3 сентября. Имя исполнителя, впрочем, пока неизвестно.

Как следует из данных госзакупки, подрядчик должен будет построить два корпуса студенческих общежитий гостиничного типа с объектами соцкультбыта. Общежития БашГУ будут построены в Кировском районе города, между улицами Заки Валиди, Пушкина, Аксакова и Гоголя. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.

3. Фонтан-часы на Горсовете

Еще одна радостная новость для жителей Уфы, на этот раз — для всех, а не только для студентов: на площади имени Ленина в Октябрьском районе города, также известной как площадь перед Горсоветом (где зимой устанавливают горки и ледовый городок), появится фонтан. Тендер на его постройку за 50 млн рублей объявило 27 августа Управление коммунального хозяйства Уфы. Заявки принимались до 12 сентября, аукцион состоялся 17 сентября.

Работы должны быть выполнены в очень короткие сроки — до 20 декабря 2018 года. Интересно, что при этом заявленный в технической документации срок строительства — 8 месяцев. Фонтан должен представлять собой круглую чашу, внутри которой размещаются 12 трапециевидных блоков. Фонтан должен быть выполнен в виде часов. Цифры, обозначающие время, будут расположены на тумбах, а струя, бьющая от тумбы в центр, выполняет роль часовой стрелки и указывает на час.





Как следует из технического задания, речь идет о проведении комплекса маркетинговых мероприятий по разработке и проведению стимулирующих рекламных акций на автозаправках. Фото Black Pilot / wikipedia.org

4. Рекламная кампания «Башнефти» за 50 миллионов

Комплекс маркетинговых мероприятий обойдется ООО «Башнефть-Розница» в 49,8 млн рублей. О соответствующей закупке стало известно 17 августа. Заявки принимались до 19 сентября, а итоги будут подведены 19 октября.

Услуги должны оказываться в течение 2 лет. Как следует из технического задания, речь идет о проведении комплекса маркетинговых мероприятий по разработке и проведению стимулирующих рекламных акций на автозаправках. Исполнитель должен будет, например, разработать и презентовать три варианта креативной концепции, а также дизайн креативной концепции и ключевого изображения для плакатов, билбордов и прочих рекламных носителей. В основном акции будут проводиться в Башкортостане — на 270 АЗС. В Оренбургской области рекламные мероприятия будут проводиться на 87 АЗС, в Свердловской области — на 36 АЗС, в Удмуртии и Смоленской области — на 48 АЗС, в Челябинской и Курганской областях — на 45 АЗС, в остальных регионах — на 54 заправках. От исполнителя потребуются и другие виды рекламной активности.

5. Развитие навыков для WorldSkills

Госкомитет Башкортостана по информатизации собирается создать систему формирования IT-компетенций по стандартам WorldSkills у населения Башкортостана за 11 млн рублей. Госзакупка в такой замысловатой формулировке была опубликована 9 августа, аукцион состоялся 31 августа. Победителем стала автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Грамота», зарегистрированная в Уфе. Директором является Данил Фасхутдинов.

Из технического задания можно узнать, что целью оказания услуг является создание условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования и повышения грамотности населения Республики Башкортостан в области информационных технологий за счет развития цифрового образовательного пространства с применением международных стандартов, используемых на чемпионатах WorldSkills, с созданием системы обучения на основе сопровождения и наставничества в цифровой образовательной среде с реализацией принципов открытости, трансграничности, индивидуализированности, практикоориентированности.

В частности, исполнитель должен будет провести научные исследования с разработкой модели «Технологии обучения», консультировать и обучать сотрудников заказчика, разработать учебно-методические материалы и интерактивные тренажеры по четырем IT-компетенциям WorldSkills: веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, программные решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование.

Напомним, чемпионат WorldSkills в 2019 году пройдет в Казани — подробнее об этом «Реальное время» писало в июне.

Государственный концертный зал «Башкортостан» собирается организовать Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru



6. Конкурс скрипачей как способ формирования имиджа

Государственный концертный зал «Башкортостан» собирается организовать Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. На эти цели государственное бюджетное учреждение культуры готово потратить 9,85 млн рублей. О тендере стало известно 14 августа. Закупка будет профинансирована из средств учреждения. Победителем конкурса стала автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Дирекция по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий республики Башкортостан».

Из технического задания следует, что международный конкурс скрипачей будет проводиться с 17 по 22 сентября 2018 года в Уфе. Заявленная цель — формирование позитивного имиджа Башкортостана как региона, благоприятного для организации мероприятий международного уровня. Исполнитель должен будет обеспечить участие в конкурсе солистов Национального филармонического оркестра России, Национального симфонического оркестра Башкортостана, международного жюри, а также обеспечить сопровождение конкурса группой из представителей оркестра «Виртуозы Москвы» и Московской государственной академической филармонии.

7. Выстроить клиентов энергосбыта в очередь

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана собирается потратить 9,75 млн на системы управления электронными очередями. Такая информация появилась 23 августа, заявки будут рассматриваться 25 сентября.

В техническом задании можно узнать, что системы предназначены для установки в клиентских офисах ООО «ЭСКБ» в 22 муниципальных образованиях Башкортостана. Поставлены они должны быть в 30-дневный срок. Новые терминалы должны быть интегрированы в существующую систему. Всего подрядчик поставит 22 комплекта систем, в состав каждого будет входить чековый регистратор, телевизор, блок управления главным табло и программное обеспечение.

Системы предназначены для установки в клиентских офисах ООО «ЭСКБ» в 22 муниципальных образованиях Башкортостана. Фото bashinform.ru



8. Цифровой план столицы региона для нового Генплана

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы собирается выделить сумму в 8 млн рублей на обновление цифрового плана Уфы в масштабе 1:10 000 для подготовки нового Генерального плана города. Такой тендер появился на портале госзакупок 21 августа. Заявки принимались до 11 сентября, а рассматриваться они должны 27 сентября.

Работы должны быть выполнены до 31 марта 2019 года. Всего цифровой план должен быть составлен для площади в 1 230 кв. км. Данные должны быть собраны с использованием космических и аэрофотоснимков (снимки — не ранее 2017 года), ранее созданных топографических планов, адресного плана Уфы.

9. Съемка фильма по мотивам повести Мустая Карима

Государственное автономное учреждение республики Башкортостан «Киностудия «Башкортостан» потратит 5,5 млн рублей на привлечение художественно-постановочной группы для создания полнометражного художественного фильма. Об этой закупке стало известно 6 августа, итоги были подведены 27 августа. Победителем и единственным подавшим заявку участником стало ООО «Аскар фильм». Компания зарегистрирована в селе Большеабишево Хайбуллинского района Башкортостана. Директор и учредитель — известный в республике режиссер Айнур Аскаров.

Один из файлов в конкурсной документации — полный сценарий фильма «Таганок» по мотивам одноименной повести Мустая Карима на 74 страницах. Услуги должны быть оказаны до 31 декабря 2018 года — в частности, исполнитель должен создать группу для производства фильма, обеспечить правильную трактовку литературного сценария, подготовить режиссерский сценарий, а также обеспечить весь съемочный процесс. Фильм должен быть снят в формате 4К. Хронометраж фильма составит 90 минут.

«Гидравлика» собирается закупить неплохой автомобиль за 2,36 млн рублей. Фото wikimapia.org



10. Машина для «Гидравлики» за 2,36 миллиона

Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» собирается закупить неплохой автомобиль за 2,36 млн рублей. О тендере было объявлено 6 августа, заявки рассматривались 29 августа. Данных о победителе на странице закупки обнаружить не удалось.

Не содержится в документации и информация о конкретной модели, которая нужна предприятию. Зато есть много сведений о требуемых технических требованиях к автомобилю. За 2,36 млн рублей «Гидравлика» хочет получить машину с 6-цилиндровым двигателем объемом в 3,5 литра и мощностью в 248 лошадиных сил. В автомобиле должна быть 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, шины радиусом в 18 дюймов, обивка сидений кожей, проекционный дисплей, аудиосистема премиум-класса с 9 динамиками (включая сабвуфер). От машины компания хочет получить также систему мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения, подушки безопасности, включая коленную для водителя, систему распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, систему оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов, а также круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и 4 камеры панорамного обзора. Под указанные в документах характеристики автомобиля может подойти Toyota Camry в максимальной комплектации — на официальном сайте ее стоимость составляет от 2,4 млн рублей.

Отметим, что это уже второй подобный автомобиль предприятия за два месяца. В июле компания покупала автомобиль с такими же заявленными характеристиками и по такой же цене.