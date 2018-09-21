Часть комитетов в Госсобрании Башкирии возглавят выходцы из правительства республики — СМИ

Избравшиеся в Госсобрание — Курултай РБ представители исполнительной власти Башкирии займут руководящие посты в республиканском парламенте. Как минимум четверо выходцев из регионального кабмина возглавят различные комитеты.

Бывший вице-премьер Башкирии Николай Хорошилов должен занять пост руководителя комитета по промышленности, пишет RBtoday. На этом месте он должен сменить покинувшего Госсобрание РБ Рашита Хайруллина.

Экс-министр ЖКХ Сергей Афонин может возглавить комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию вместо Елены Родиной. Министр финансов РБ Рида Субханкулова станет руководителем комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Бывший глава Минспорта РБ Андрей Иванюта претендует на пост председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Напомним, что 9 сентября в Башкирии прошли выборы депутатов республиканского парламента. По их итогам в Госсобрание РБ прошли пять представителей правительства региона. Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал перестановки в кабмине в связи с их уходом. Кроме того, от партии «Патриоты России» в Курултай избрался и экс-руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный.