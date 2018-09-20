В ДУМ РБ отобрали кандидатов на должность муфтия Башкирии

Пленум Духовного управления мусульман РБ определил кандидатов на должность муфтия Башкирии. Отобраны четыре претендента.

По данным «Реального времени», среди кандидатов нынешний муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин, руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов, уфимский имам Айнур Биргалин и сибайский имам Агляметдин Газизов.

Делегаты пленума единогласно утвердили список. Однако перед голосованием имам-мухтасиб Мечетлинского района РБ Азамат Валиев предложил Нигматуллину сняться с выборов.

«Побойся Аллаха, сними кандидатуру», — приводит слова имама источник.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Башкирии сделали ставку на Агляметдина Газизова. Его поддерживает и предыдущий фаворит гонки первый заместитель муфтия РБ Айнур Арсланов. По слухам его собственную кандидатуру не согласовали.