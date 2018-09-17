Башкирские шиханы вошли в десятку «самых красивых и спокойных мест России»

Шиханы Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау вошли в десятку «самых красивых и спокойных мест России» от «РИА Новости».

«Шиханы — остатки барьерного рифа Уральского океана, исчезнувшего миллионы лет назад, поэтому они состоят из скоплений окаменелостей древних губок, кораллов, водорослей и иглокожих животных», — говорится в материале агентства.

В подборку вошли также Озеро Эльтон (Волгоградская область), Национальный парк «Таганай» (Челябинская область), Плато Путорана (Красноярский край), Кучерлинские озера (Республика Алтай), Река Чусовая (Челябинская и Свердловская области, Пермский край), Система озер Селигер (Тверская и Новгородская области), Убсунурская котловина (Республика Тыва), Мыс Тарханкут (Крым) и Горный массив Хибины (Мурманская область).

Напомним, в январе казанский Храм всех религий вошел в подборку самых необычных храмов мира от «РИА Недвижимость» (входит в «РИА Новости»).