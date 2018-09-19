В Уфе ФСБ задержала соучредителя «АвтоЛидер-Центра» и проверила «Башкиравтодор»

Накануне, 18 сентября, в Уфе сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Владимира Егорова. В тот же день оперативники провели обыски в АО «Башкиравтодор» (БАД).

Соучредитель «АвтоЛидер-Центра» Егоров подозревается в посредничестве при передаче взятки, пишет ProUfu.ru. Источники издания утверждают, что задержанного предпринимателя можно связать с высокими чиновниками республики.

«Егоров — это только посредник, которого, здесь аккуратно выражусь, многие называют якобы связанным с Гульшат Хамитовой. Это необходимо проверять», — приводит слова источника портал.

В то же время ФСБ провела выемку документов в АО «Башкиравтодор». Гендиректор компании Артур Шайнуров подтвердил, что оперативники проводили следственные действия. По его словам, ФСБ интересовали контракты на поставку комбинированных дорожных машин (КДМ) на 240 млн рублей.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ задержала в Уфе «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина якобы при получении взятки в 5,5 млн рублей. При обысках у него было обнаружено имущество, которое оценили в 0,7 млрд рублей.