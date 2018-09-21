СП Башкирии и «РусГидро» продает технопарк под Уфой за 600 млн рублей

Совместное предприятие властей Башкирии и «РусГидро», созданное для строительства технопарка под Уфой, распродает активы. Технопарк выставлен на торги за 603 млн рублей.

АО «РусГидро Башкортостан Эффективность» назначило торги на 24 октября, пишет «Коммерсант». Объект продается как бизнес-площадка площадью 70 га, 10 га из которых занимают два резидента.

При этом на строительство технопарка было потрачено около 2 млрд рублей. Резидентами стали только две компании: «Элком» (специализируется на автоматизации технологических процессов) и «ДорХан-Уфа» (производит воротные системы и складское оборудование).

Якорным резидентом парка должно было стать СП «РусГидро» и французской Alstom — компания «АльстомРусГидроЭнерджи», созданное для выпуска оборудования для малых и средних ГЭС. Однако проект не состоялся.