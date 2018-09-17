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Генпрокуратура начала проверку в прокуратуре Башкирии — СМИ

12:28, 17.09.2018

Генеральная прокуратура РФ начала проверку деятельности прокуратуры Башкирии. Инспекция уже прибыла в Уфу.

Небольшая группа проверяющих уже приступила к работе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что на прошлой неделе в Уфе был задержан прокурор Советского района столицы РБ Рамиль Гарифуллин. Общую стоимость его имущества оценили в 0,7 млрд рублей.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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