Сергей Томаров: «Положение «Уфы» в РПЛ не критичное. Из него необходимо выходить»

Эксклюзивное интервью главного тренера перед разгромом от ЦСКА

На протяжении всего своего существования ФК «Уфа» категорически делал ставку на именитых в прошлом отечественных футболистов, пригласив поочередно на тренерский мостик Андрея Канчельскиса, Игоря Колыванова и Сергея Семака. Это работало на имидж молодого клуба. Так же, как и появление в Башкирии Виктора Гончаренко, заработавшего себе имя, правда, в качестве не игрока, а наставника белорусского «БАТЭ», который имел успешный опыт выступлений в еврокубках. Евгений Перевертайло — исключение из клубной политики «Уфы», но он, по большому счету, недолго и не столь ярко возглавлял башкирскую команду. Теперь очередь Сергея Томарова, молодого и амбициозного специалиста, находящегося в тренерском штабе «Уфы» с момента создания клуба. Он уже получил в свое время «минуту славы», когда, заменив того же Перевертайло, выиграл важнейший для команды матч со «Спартаком». Сегодня Томаров — полноправный руководитель тренерского штаба, в активе которого уже несколько успешных матчей в РПЛ, а также два пройденных раунда Лиги Европы с дальнейшим вполне замечательным противостоянием с легендарным «Глазго Рейнджерс». Таким образом, «Уфа» за несколько лет вырастила самобытного местного тренера (он уроженец небольшого башкирского города Мелеуз). Сейчас у специалиста не лучшие времена, что подтвердил и прошедший уикенд — «Уфа» была разгромлена ЦСКА в столице Башкортостана. На прошлой неделе, до этой игры, Томаров дал развернутое интервью «Реальному времени».

«Футболист и тренер — разные профессии»

— В настоящее время широко распространено такое явление: доверять профессиональные команды молодым, даже начинающим тренерам. Наблюдая за тем, кому доверяют клубы российской Премьер-лиги, эту тенденцию тоже нельзя не заметить.

— Действительно, средний возраст главных тренеров сейчас повсеместно снижается. И в паспорт руководители клубов уже давно не смотрят. Потому что это не самое главное. Есть и обратные примеры — Юрий Семин привел «Локомотив» к чемпионству в прошлом сезоне. Арсен Венгер несколько десятилетий, в том числе и в зрелом возрасте, работал с лондонским «Арсеналом». Не забывайте и про легендарного сэра Алекса Фергюсона, оставившего бразды правления «МЮ» в достаточно преклонном возрасте. Так что года — это не показатель.

— Переданный предшественниками опыт помог молодому тренеру Томарову сходу возглавить команду Премьер-лиги, вполне неплохо дебютировать с ней в еврокубках?

— Конечно! Все это — серьезные специалисты с определенным игровым и тренерским опытом. Пытался от каждого — Канчельскиса, Колыванова, Перевертайло, Гончаренко, Семака — брать максимально. И постепенно пришел к тому формату работы с командой, что есть сейчас. Пожалуй, каждый из экс-наставников «Уфы» добавил свою лепту в мое мировоззрение. Общаясь с этими футбольными людьми каждый день, при этом не идеализировал: что-то было хорошо, что-то не получалось. Постепенно сформировалось собственное понимание, как должен работать коллектив.

«Пытался от каждого — Канчельскиса, Колыванова, Перевертайло, Гончаренко, Семака — брать максимально. И постепенно пришел к тому формату работы с командой, что есть сейчас. Пожалуй, каждый из экс-наставников «Уфы» добавил свою лепту в мое мировоззрение». Фото Максима Платонова



— Сейчас в тренерской обойме «Уфы» целый сплав молодых тренеров. Это — старожил клуба Виллиам де Оливейра, недавно закончивший карьеру футболиста Николай Сафрониди, появившийся с начала сезона в коллективе некогда супербомбардир Дмитрий Кириченко. Как строится пирамида, тренерская иерархия в команде?

— Это вы еще не всех перечислили. Не забывайте еще про тренера вратарей — Юрия Перескокова, а также нашего молодого помощника Артура Шайбекова. Есть еще и Лилия Сидоркина, отвечающая за реабилитацию футболистов. Тренерский штаб в «Уфе», возможно, не столь масштабный, но все делают максимум, чтобы команда прогрессировала. Мы ежедневно общаемся, советуемся. Много времени проводим за совместными обсуждениями. Так что в «Уфе» есть команда, которая решает задачи на футбольном поле, и есть команда единомышленников, которая помогает делать это за его пределами. А в целом — сплоченный едиными целями коллектив.

— Как складываются отношения со старожилами команды? К примеру, с Павлом Аликиным и Азаматом Засеевым, которые, как и вы, в «Уфе» с первых дней становления клуба. Есть ли какой-то момент панибратства?

— Я уже давно вывел для себя формулу, что футболист и тренер — разные профессии. Даже если когда-то, к примеру, мы вместе росли. В противном случае это мешает работать, принимать правильные решения. Я знаю наших ветеранов довольно давно. Но работа есть работа, поблажек быть не должно. В тренировочном процессе неважно, знаком я с человеком десять лет или он пришел в команду пару дней назад. Это было и будет, по крайней мере в моей тренерской практике, всегда.

«Лимит на легионеров? Это проблема»

— Перейдем к текущему положению «Уфы». Вы отыграли в Лиге Европы шесть матчей: четыре ничьих, одна победа, одно поражение. Но вот в Премьер-лиге случилось несколько неудач подряд. Есть план, как преодолеть спад?

— Конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Она не может нас радовать. Хотя вся борьба впереди. Это все — совокупность причин. Мы стартовали со второго квалификационного раунда в Лиге Европы, так как Россию в новом еврокубковом сезоне представляли сразу шесть команд. Это наложило свой отпечаток. Добавьте к этому еще микротравмы футболистов. Но мы прекрасно понимали, на что идем. Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь — что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ. Ситуация не критичная. Из нее просто необходимо выходить.

— На сегодняшний день в команде порядка десяти легионеров. И это с учетом лимита РПЛ «6+5». Как удается вписываться в эти рамки? Тем более что лидеры с российским паспортом — Андрей Лунев, Дмитрий Стоцкий, Иван Обляков — покинули башкирский клуб.

— Это определенная проблема. Но в этом и есть задача тренерского штаба — оптимизировать состав с учетом лимита на легионеров. Главный принцип: кто лучше готов, тот и будет играть. А к лимиту мы сумеем подстроиться, не сомневайтесь.

«Изначально хотелось везде выступить хорошо. Теперь — что имеем, то имеем. Придется доказывать свою состоятельность в грядущих матчах РПЛ». Фото vk.com/ufafc



— Теперь по потенциальным приобретениям и прежде всего по игрокам атаки. Имеются в виду свободные агенты, которые пока еще имеются на рынке.

— Безусловно, у любого тренера всегда есть желание усилить состав. Если будет возможность подписать футболиста, который будет сильнее по игровым качествам наших игроков, — мы будем стараться сделать это. Селекционная служба «Уфы» не дремлет. Команда хочет прогрессировать из года в год. Но пока нет вариантов для усиления из числа свободных агентов.

«Уход Облякова в ЦСКА — это потеря. Но он должен расти»

— Обляков, перешедший недавно в ЦСКА, — это знаковая потеря? Или «Уфа» продолжает поддерживать тенденцию: если футболист или тренер созрел для более сильного клуба, его надо отпускать «на повышение»?

— Да, уход Ивана — потеря. С другой стороны, Обляков действительно должен прогрессировать, двигаться вперед. Приходя два года назад к нам, он вряд ли предполагал, что будет иметь возможность сыграть когда-нибудь против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов. Но сейчас это вполне может случиться, что будет колоссальным опытом для него. Переходя в наш клуб, каждый игрок понимает, что это — потенциально большой шаг вперед в футбольной карьере. А для нас — показатель успешности работы ФК «Уфа». Надеюсь, что так будет и дальше продолжаться. Прежде всего с точки зрения мотивации игроков.

— А вот нынешний наставник «Уфы» Сергей Томаров в далеком детстве или будучи действующим футболистом, тешил себя надеждой, что выведет профессиональную команду на «Айброкс», как это случилось в Шотландии против «Рейнджерс»?

— Отвечу так: прежде всего всегда хотелось стать профессиональным футболистом. Много уделял времени тренировочному процессу. У каждого ребенка есть какая-то мечта. У меня это было так. Когда же определенный этап в карьере прошел, и я уже стал тренером, появились новые задачи. Получал колоссальное удовольствие, восторг от каждого нового шага, каждого этапа пройденного пути. Надеюсь, что так будет и дальше.

— Как в родном Мелеузе относятся к этому поступательному пути: от помощника главного тренера до наставника главной команды Башкирии?

— Эмоции, естественно, только положительные. Регулярно выражают слова поддержки. Многие люди начали следить за футболом, стали болельщиками «Уфы» — это немаловажный факт! Надеюсь, что мелеузовские мальчишки потянутся в спортивные секции, понимая, что перспективы есть у каждого. Если к этому стремиться.

«Да, уход Ивана — потеря. С другой стороны, Обляков действительно должен прогрессировать, двигаться вперед. Приходя два года назад к нам, он вряд ли предполагал, что будет иметь возможность сыграть когда-нибудь против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов». Фото vk.com/pfc_cska



— Есть в том же Мелеузе замечательный тренер, дающий результат в плане воспитания футболистов — ваш первый наставник Виктор Нуйкин. Но при этом команда из вашего родного города уже давно не выступает даже в первенстве Башкирии. Есть ли возможность помочь «альма-матер» в этом плане?

— Знаю, что в связи с введением в эксплуатацию нового стадиона, команда в Мелеузе, скорее всего, появится. И это станет дополнительным стимулом для юных футболистов. А мое желание помочь тем, чем могу, всегда присутствует.

— Из славного башкирского города Мелеуз вышел еще один замечательный футболист, а теперь уже и судья российской Премьер-лиги. Вы, кажется, даже учились в одной школе с Дмитрием Колосковым?

— Он на несколько лет старше. Но школьные стены, вы правы, были общими. Мы периодически общаемся, потому что в детстве много времени проводили вместе на футбольном поле. На юношеском уровне Дима был неплохим игроком. Затем решил посвятить себя судейскому делу. Насколько он сейчас доволен своей карьерой, лучше спросить у него. Конечно, жаль, что Колоскова — с его футбольной фамилией — не привлекли судить матчи последнего чемпионата мира. Но российская Премьер-лига — тоже очень высокий уровень! Приятно, что люди, которых ты знаешь давно, с ранних лет, сейчас вышли на вершину отечественного футбола.

«Мини-футбольная Суперлига — один из сильнейших клубных чемпионатов в мире»

— Ваши два сезона в мини-футбольной Суперлиге — это пик карьеры футболиста и потенциальное начало тренерской карьеры?

— Скажу так: было очень интересно. И это совсем другой уровень. Мини-футбольная Суперлига — один из сильнейших клубных чемпионатов в мире. Это — россыпь качественных иностранцев, да и наши футболисты очень хорошего уровня. Как тогда, так и сейчас. Мы задавались вопросом: насколько есть возможности, силы противостоять лучшим спортсменам планеты. Сначала имел место процесс адаптации. Со временем втянулись в тот ритм, что был задан. Пожалуй, от матча к матчу наша команда двигалась только поступательно. Наши игры, к примеру, с московским «Динамо» — на тот момент лучшей командой Европы, с которой мы где-то играли на равных, не могут не быть показателем становления.

— Все же: как Сергей Томаров запомнил российский мини-футбол? Или сейчас больше мыслей о РПЛ?

— В целом только положительные эмоции, но сейчас я об этом редко вспоминаю. Много времени уделяю подготовке к учебно-тренировочному процессу и играм. Сейчас я — тренер ФК «Уфа»! Команды, которая уже не первый сезон выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Надеюсь, воспоминания об этом этапе моей карьеры будут в большинстве своем только со знаком «плюс».