Известный геолог Рихванов выступил в защиту шиханов Башкирии

Профессор кафедры геоэкологии и геохимии Томского политеха, доктор геолого-минералогических наук Леонид Рихванов выступил в защиту башкирского шихана Торатау. Он подчеркнул, что подходящие для изготовления соды можно найти во многих местах, а гора является уникальной.

«Поэтому разговор вести о том, что эту гору надо разобрать и перевести на получение соды, — это разговор сегодняшнего дня. Я бы сказал, он неуместен», — заявил Рихванов в видеообращении.

Ролик был опубликован на канале IskhakGeo 19 сентября. Пока он собрал лишь 127 просмотров. Первые записи на этом канале появились около месяца назад. Все они посвящены горам Башкирии и Урала. Два последних видео непосредственно касаются спасения шиханов.

Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) требует от властей республики снять охранный статус с горы-шихана Торатау. В противном случае, угрожает «Сода», производство закроется, что негативно отразится на экономике всей страны. При этом экологи и другие активисты утверждают, что БСК может использовать другие месторождения известняка.