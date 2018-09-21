Следком Башкирии заподозрил в халатности сотрудников Минздрава РБ из-за закупок лекарств

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о халатности из-за ряда закупок лекарств Минздравом РБ. В преступлении подозреваются неустановленные сотрудники Управления материально-технического обеспечения при министерстве.

По версии следствия, в 2018 году Минздрав Башкирии провело 67 аукционов для закупки лекарства «Инсулин гларгин». Общая сумма сделок оценивается в 32 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РБ.

Следователи полагают, что, проведя закупку единой сделкой, чиновники могли сэкономить около 2,5 млн рублей.

Теперь устанавливаются причастные к совершению преступления сотрудники УМТО.

Напомним, что вопрос с обеспечением лекарствами в Башкирии стоит очень остро. В апреле из-за сбоев в поставках умерла пациентка с легочной гипертензией. В июне из-за общей ситуации с медикаментами для льготников был уволен директор ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Ринат Аглиев.